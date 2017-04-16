Суета вокруг Кореи

Героине сказки было дано задание прийти во дворец ни одетой, ни голой, ни пешком, ни верхом, ни с гостинцем, ни без гостинца. Это тот род задач, с которыми идеально справляется лидер КНДР Ким Чен Ын.

В самом деле, в канун «Дня Солнца» - 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, основателя чучхейского государства и обожествленного деда нынешнего правителя, весь мир ждал от северных корейцев одного из двух: либо в честь праздника страна проведет очередные ядерные или ракетные испытания, вновь бросив вызов Западу, либо струсит, отступит, убоявшись трамповских «томагавков» и срочно пригнанной к месту действия авианосной группировки.

Третий Ким пошел третьим путем. В субботу он всего лишь закатил в Пхеньяне шикарный парад, каких за пределами этой страны никто уже не устраивает. Парад парадом, но в стройных колоннах мировые СМИ заметили две новых баллистических ракеты, по подозрениям – межконтинентальных, а также ракету для запуска с подводных лодок. Мир слегка выдохнул, все-таки ракеты на столичной площади, а не на боевых позициях – это не так страшно.

Но не тут-то было: на следующий день испытание ракеты – одной из показанных на параде или какой-то другой, никто не знает – все-таки состоялось. Плохая новость для США, Японии и Южной Кореи. Но тут же и хорошая новость: ракета взорвалась почти мгновенно после запуска, так что американская разведка даже не смогла толком определить возможную дальность ее полета. Мало того, позже северокорейский МИД еще и выступил с двусмысленным заявлением: мол, официально об испытании не объявляли, стало быть, его и не было, а если бы и было, то мы как ядерная держава в своем праве.

В общем, по итогам славного юбилея никаких однозначных чувств по отношению к режиму Кимов в мире не возникло. В сухом остатке – пестрая смесь из страха, смеха, презрения и недоумения. Ну и как по таким зайкам лупить «томагавками»? Недаром Дональд Трамп умотал на свой флоридский курорт, не дожидаясь, пока американское телевидение прекратит накачивать истерику, а блогеры перестанут отсчитывать минуты до ядерного конфликта.

Искусное балансирование на грани войны – талант, передаваемый в роду Кимов из поколения в поколение – примерно как у французских королей, чьим фамильным даром была способность исцелять золотуху. А впрочем, ничего удивительного, ведь с момента окончания Корейской войны страна живет так уже 64 года – причем, несмотря на точечные пограничные инциденты, в целом живет мирно. Бедно, но мирно – и, заметим, дает жить мирно и относительно богато своему южному брату, врагу и соседу.

В практическом плане КНДР никому не угрожает, зато очень любит поговорить о войне. Корейский социализм типичен в своем страстном и вместе с тем асимптотическом стремлении к концу истории, к некой цели, которая с течением времени отодвигается подобно горизонту, но, в отличие от других известных нам изводов коммунистической идеи, здесь конечной целью ставится не построение коммунизма и не мировая революция, а война как таковая – война за освобождение Юга, которая будет еще кровавее, чем предыдущая, но на этот раз завершится полной победой.

Таким образом, северокорейская идеология со всеми ее методами чучхе и темпами Чхоллима в конечном счете сводится к экстатической эсхатологии, и массовое прощание всех со всеми, наблюдавшееся в КНДР накануне прошедших выходных, есть уже вполне отработанный ритуал.

Но не только северокорейские власти использовали милитаристскую истерию для своих внутренних целей. Вклад США в обострение корейского конфликта тоже сводился к стопроцентному пиару.

Сейчас, когда все посмеялись и успокоились, вообще непонятно, как можно было всерьез ожидать американского удара по КНДР и тем более рассчитывать, что администрация Трампа решилась на окончательное решение корейского вопроса.

Просто элементарно ничего не было готово. «Карл Винсон» направился в сторону Кореи? Эка невидаль. Военно-морские учения у берегов КНДР проводятся регулярно, видели эти берега и авианосцы, и подводные лодки. Есть и три десятка тысяч американских военных на юге полуострова, да и база США на Окинаве недалеко. Но, как бы смешно ни летали ракеты Кима, война с ядерным государством, а тем более с государством тотально милитаризованным, не ведется силами постоянных гарнизонов. На подготовку обеих иракских войн ушло порядка полугода. Решающую битву с Кимом пришлось бы готовить дольше.

Точно так же ничего не было готово и на дипломатическом фронте. США даже не пытались протащить какую-либо свежую резолюцию на эту тему через СБ ООН – и это на фоне постоянной активности ООН на сирийском направлении. И, разумеется, пары бесед с товарищем Си явно недостаточно, чтобы уговорить китайских спонсоров КНДР отойти в сторону (если такие уговоры вообще имеют перспективу).

То есть по сути весь этот апрельский юбилейный переполох изначально представлял собой фантомную угрозу, разыгрываемую в лицах говорящими головами администрации Трампа на пару с американскими СМИ. Причем актеры входили в роль прямо по Станиславскому. Так, телеканал CNN в пику ненавистному Трампу вдруг стал демонстрировать любопытнейшие вещи. Например, репортаж о торжественном открытии в Пхеньяне высотного жилого комплекса на 3600 квартир, полный едва ли не пафоса мирного строительства в народной Корее. Или мнение эксперта, сводившееся к тому, что Ким Чен Ын есть опытный и дальновидный правитель – и куда с ним тягаться Трампу, имеющему мозг четырехлетнего ребенка?

Хотя на самом деле последние военно-политические шаги Трампа – и обстрел Сирии «томагавками», и испытание «царь-бомбы» в Афганистане, и авианосная суета вокруг Кореи – больше напоминают детские каляки-маляки вместо продуманной политики. Правда, спохватившись, советник Трампа по национальной безопасности генерал Макмастер говорит теперь о «неделях и месяцах» совместной работы с союзниками и партнерами США, включая руководство КНР (но не включая, по-видимому, граничащую с КНДР Россию), которые потребуются для выработки плана, позволяющего решить проблему без военного конфликта.

Зная неторопливость китайцев, можно предположить, что эта работа займет не месяцы, а годы, и будет по сути сводиться к тому же, чем давно занимается семейство Кимов – к балансированию на грани войны.

А потому что боязно. Об истинном положении дел в КНДР можно только гадать, и разные люди говорят разное. Есть мнение, что все чучхейские скрепы рассыплются при первом же серьезном ударе. А если не все и не сразу? Если успеет хорошо поработать северокорейская артиллерия, в зоне поражения которой находится Сеул? Если будут убиты сотни размещенных на Юге американских солдат? Наконец, если хотя бы одна ракета с ядерной боеголовкой долетит если не до Калифорнии, то хотя бы до Японии?

То есть, корейский эксперимент будет продолжаться. И это уже не эксперимент по построению социализма в отдельно взятой стране. У него уже давно другой смысл: может ли маленькая страна обеспечить свою реальную независимость? И если да, то какой ценой?

Независимость сегодня – это возможность нанесения неприемлемого ущерба США. Она заключается в этом и только в этом. У Югославии и Ливии, стран отважных, но не ядерных, не получилось. А у КНДР пока получается, и безвольной мишенью для швыряния крылатыми ракетами она в очередной раз не стала.

Нынешний фантомный кризис еще больше укрепил позиции этой страны как точки разрыва в системе американской мировой гегемонии и важнейшей буферной территории, замкового камня, придающего устойчивость своду китайско-американских отношений.

Россия остается здесь по большей части сторонним наблюдателем и избыточным игроком. В России мало кому симпатичен режим семьи Кимов, причудливо соединяющий в себе черты восточной деспотии и стимпанковской антиутопии. Россия вместе с США тревожится, когда по соседству с нашим Приморским краем испытываются недоделанные ракеты и сомнительные ядерные заряды. Россия вместе с КНР возмущается, когда США тянут свои лапы к гордой республике. В России не огорчатся, если американцы разделают под орех корейских коммунистов. В России обрадуются, если воины чучхе дадут прикурить американцам.

России надо определяться. Все-таки Дальний Восток – край хоть и далекий, но пока еще нашенский.