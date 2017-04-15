Альфа-групп объяснилась про лояльность... нашей стране, её, кажется, не досталось

С чувством душевного трепета редакция АПН ознакомилась с объяснительной запиской , представленной, судя по описанию, представителями холдинга Альфа-Групп журналистам РБК. К сожалению, на заглавных страницах сайтов холдинга места этому щемящему сердца документу не нашлось. Поэтому, ознакомиться удалось только в цитатах и пересказе журналистов.

Способ размещения этой, с позволения сказать, отмазки, так же как и обстоятельства её появления чрезвычайно показательны.

Напомним, что скандал начался после того, как неизвестные остроумцы распространили в социальных сетях фотографию рекламного баннера, на котором символика Альфа-Банка комбинировалась с изображениями погибших командиров добровольцев Донбасса - Гиви, Мотороллы и Мозгового.

Ситуация для такого банковского учреждения, как Альфа-Банк объективно неприятная. Впрочем, неприятно в целом его положение частной банковской структуры, активно работающей и в России и на Украине - но, в конце концов, не нам выступать с гневными словами осуждения Альфы, глядя на то, как убого действуют в той же двусмысленной ситуации российские госбанки и российское руководство.

Всё что можно было сделать продуктивного в этой ситуации Альфа-Банку Украина - это выпустить спокойное сухое опровержение - мол, рекламу выпустили не мы, провокация. Инцидент был бы если не исчерпан, то сведён к разумному минимуму.

Но нет. Местное руководство Альфа-банка решило спеть песнь о любви к украинскому государству , рассказав всему миру об "оккупантах Крыма и Донбасса", владельце банка - львовянине с израильским паспортом, проживающим в Лондоне и заявив, что банк - не российский.

Разумеется, это заявление не могло не вызывать определённых вопросов у российских комментаторов. И, закономерным образом вызвало . Господину Фридману были публично и многократно заданы вопросы о его политической позиции, о том, действительно ли он не чувствует никакой связи с Россией и если да, то не избавиться ли ему от обременительных в нынешних условиях российских активов.

Опять таки, как любые подобные вопросы, эти могли бы или остатьтся вовсе без ответа, либо получить формальную оценку - мол погорячились, сказали лишнего, не авторизованы.

Но, по всей видимости, нервы на взводе и теперь уже руководство Альфа-групп поспешило высказаться, да в спешке своей сделало это в настолько запредельно хамском формате, что нам остаётся просто руками развести.