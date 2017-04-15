Альфа-групп объяснилась про лояльность... нашей стране, её, кажется, не досталось

С чувством душевного трепета редакция АПН ознакомилась с объяснительной запиской
, представленной, судя по описанию, представителями холдинга Альфа-Групп журналистам РБК. К сожалению, на заглавных страницах сайтов холдинга места этому щемящему сердца документу не нашлось. Поэтому, ознакомиться удалось только в цитатах и пересказе журналистов.
Способ размещения этой, с позволения сказать, отмазки, так же как и обстоятельства её появления чрезвычайно показательны.
Напомним, что скандал начался после того, как неизвестные остроумцы распространили в социальных сетях фотографию рекламного баннера, на котором символика Альфа-Банка комбинировалась с изображениями погибших командиров добровольцев Донбасса - Гиви, Мотороллы и Мозгового.
Ситуация для такого банковского учреждения, как Альфа-Банк объективно неприятная. Впрочем, неприятно в целом его положение частной банковской структуры, активно работающей и в России и на Украине - но, в конце концов, не нам выступать с гневными словами осуждения Альфы, глядя на то, как убого действуют в той же двусмысленной ситуации российские госбанки и российское руководство.
Всё что можно было сделать продуктивного в этой ситуации Альфа-Банку Украина - это выпустить спокойное сухое опровержение - мол, рекламу выпустили не мы, провокация. Инцидент был бы если не исчерпан, то сведён к разумному минимуму.
Но нет. Местное руководство Альфа-банка решило спеть песнь о любви к украинскому государству
, рассказав всему миру об "оккупантах Крыма и Донбасса", владельце банка - львовянине с израильским паспортом, проживающим в Лондоне и заявив, что банк - не российский.
Разумеется, это заявление не могло не вызывать определённых вопросов у российских комментаторов. И, закономерным образом вызвало
. Господину Фридману были публично и многократно заданы вопросы о его политической позиции, о том, действительно ли он не чувствует никакой связи с Россией и если да, то не избавиться ли ему от обременительных в нынешних условиях российских активов.
Опять таки, как любые подобные вопросы, эти могли бы или остатьтся вовсе без ответа, либо получить формальную оценку - мол погорячились, сказали лишнего, не авторизованы.
Но, по всей видимости, нервы на взводе и теперь уже руководство Альфа-групп поспешило высказаться, да в спешке своей сделало это в настолько запредельно хамском формате, что нам остаётся просто руками развести.
«На основе этого заявления в ряде случаев делается вывод о «нелояльности» акционеров «Альфа-Групп» политическому руководству России, об их «особой» политической позиции и даже об «экстремизме» - сообщили акционеры Альфа-Групп изумлённой общественности, оправдываясь за высказывание своих подчинённых из украинского Альфа-банка.
Уважаемые наши. Милые. А Вы точно ничего не попутали? Или Вы считаете, что демонстративно, через голову граждан России объясняясь в личной лояльности к её руководству Вы тем самым себя оправдываете?
Речь между прочим шла о связи Вас и Вашего бизнеса с Россией, а не о Вашей личной преданности отдельным частным лицам, пусть и занимающим сейчас государственные должности. Вы, как изящно выразились, построили "конгломерат компаний, много лет успешно работающих в самых различных странах" не на российской ли почве и не на российском ли капитале?
Не слишком ли роскошная для Вас конструкция выходит - в России рассказывать о своей политической нейтральности и безоценочности, ни слова заявив о лояльности стране как таковой, а на Украине продолжать публично транслировать то самое заявление про оккупированный Крым, которое Вы сами признали "негативным последствием", но которое так и продолжает болтаться на сайте банка без малейших признаков редактирования.
Как-то неудобно получается - для Украины у Альфа-Банка нашёлся рациональной патриотизм, а для России - только "лояльность к политическому руководству" и "невозможность озвучивать любую политическую позицию".
Эххх... а может быть всё-таки активы-то продать? Раз уж они самим фактом своего наличия доставляют столь отчаянное неудобство, что язык в правильном направлении не удаётся повернуть.