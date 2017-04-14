«Евровидение» для России перестало существовать

Европейский вещательный союз, забыв про все свои громкие обещания, не смог уладить с властями Украины вопрос участия в конкурсе «Евровидение-2017» представительницы России Юлии Самойловой. Более того, никаких обещанных санкций к принимающей стороне применено не будет. Перенос конкурса из Киева в Берлин так же остался лишь пустым разговором.





Предложение о трансляции выступления Юлии с помощью телемоста было отвергнуто как российской, так и украинской стороной. Заявить на конкурс другого участника, Россия категорически отказалась.





Когда окончательно стало понятно, что «Евровидение-2017» состоится в Киеве, а Россия в нём участвовать не будет, Первый федеральный канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения» на территории РФ.





Напомним читателям, что СБУ запретила представительнице России въезд на Украину на три года, мотивируя это тем, что певица Юлия Самойлова в 2015 году нарушила установленные Киевом правила посещения Крыма.





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