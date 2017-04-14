 

«Евровидение» для России перестало существовать

Европейский вещательный союз, забыв про все свои громкие обещания, не смог уладить с властями Украины вопрос участия в конкурсе «Евровидение-2017» представительницы России Юлии Самойловой. Более того, никаких обещанных санкций к принимающей стороне применено не будет. Перенос конкурса из Киева в Берлин так же остался лишь пустым разговором.

Предложение о трансляции выступления Юлии с помощью телемоста было отвергнуто как российской, так и украинской стороной. Заявить на конкурс другого участника, Россия категорически отказалась.

Когда окончательно стало понятно, что «Евровидение-2017» состоится в Киеве, а Россия в нём участвовать не будет, Первый федеральный канал принял решение отказаться от трансляции «Евровидения» на территории РФ.

Напомним читателям, что СБУ запретила представительнице России въезд на Украину на три года, мотивируя это тем, что певица Юлия Самойлова в 2015 году нарушила установленные Киевом правила посещения Крыма. 

АПН следит за развитием соблытий.

теги: Украина Евровидение
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Знаменитый депутат Милонов предложил сделать своё Евровидение
» «Евровидение» — несомненный успех Дмитрия Медведева
» Евровидение: Билан из Карачаево-Черкесии против Андрэ из Нагорного Карабаха
» "Евровидение-2005": победа Греции, провал России
» Ющенко открыл границу с ЕС и Швейцарией
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Битва стратегов

Битва стратегов

Homeland Дональда Трампа

Homeland Дональда Трампа

Западные цели в зеркале антироссийских санкций

Западные цели в зеркале антироссийских санкций

Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

О Быкове бедном…

О Быкове бедном…

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Российские министры продолжают богатеть: полмиллиарда в год - это не предел

  • 17:46
  • 137

«Евровидение» для России перестало существовать

  • 17:05
  • 137

Госдума поддержала электронные больничные

  • 15:34
  • 144

«Альфа-банк» заявил об оккупации Крыма и Донбасса Россией

  • 12:53
  • 324
Битва стратегов

Битва стратегов

Homeland Дональда Трампа

Homeland Дональда Трампа

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru