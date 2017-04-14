 

«Альфа-банк» заявил об оккупации Крыма и Донбасса Россией

Банк Михаила Фридмана объявил об оккупации Крыма и Донбасса Россией. Такие выводы можно сделать из официального заявления "Альфа-банка" на его украинском сайте, сообщает Life

В материалах, размещенных на портале банковской организации сообщается, что "Альфа-банк" одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в соответствии с законами Украины, "как в Крыму, так и в Донбассе".

На сайте также подчеркивается, что основной акционер "Альфа-банка", господин Фридман, является гражданином Израиля, родившимся во Львове, и проживает в настоящий момент в Лондоне.
 
В свою очередь, в пресс-службе "Альфа-банка" уже прокомментировали это сообщение, заявив, что "Альфа-банк Украина" не является дочерней организацией "Альфа-банка" в России. 

Напомним читателям, что полуостров Крым стал частью российской территории после состоявшегося в марте 2014 года референдума, во время которого более 96% жителей выступили за воссоединение с Россией. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Украина
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