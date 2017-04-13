 

«Карусели» на выборах станут уголовно наказуемым преступлением

В России могут ввести уголовное наказание за неоднократное голосование на выборах, которое в народе получило название «карусели». Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Центризбирком.

«Когда прорабатывался комплексно вопрос об отмене открепительных, и стало понятно, что могут быть попытки неоднократно проголосовать, то административную ответственность предлагалось ввести за единичный случай, а уголовную — за организацию массового «мероприятия». Это не покрывается теми составами преступлений, которые сейчас есть в УК РФ. Сейчас мы прорабатываем со специалистами соответствующий состав», — заявила представитель Центризбиркома.

Напомним читателям, что совсем недавно Госдума приняла в первом чтении закон, который отменяет использование открепительных удостоверений. Теперь чиновникам надо придумать, как избежать повторного голосования одних и тех же избирателей.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Выборы в России
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APN.ru