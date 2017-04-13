Московские коммунальщики освоили Фотошоп и активно подделывают отчеты

Столичная мэрия потребовала от руководителей районов провести немедленную проверку по фактам исправления жалоб жителей Москвы с помощью программ редактирования изображений и постановочных фотографий. В зимние периоды с 2015 по 2017 год было выявлено более 7000 случаев уборки снега и дорог с помощью подложных отчетов, сообщает Life. На самом деле, дороги и тротуары так и оставались покрытыми снегом и льдом.





Выявить факты мошенничества удалось с помощью портала "Наш город". Неравнодушные жители столицы присылали запросы и жалобы, а после получения снимков с убранными дворами, прикрепляли в портале свои - настоящие, отражающие реальную обстановку фотографии.





Количество подложных фотографий, которые были обосновано опровергнуты жителями, превысило семь тысяч, сообщил источник Лайфа.





По всем фактам несоответствия назначены служебные проверки, а требования отчитаться за своих "дизайнеров" направлены во все районы столицы.





АПН следит за развитием событий.



