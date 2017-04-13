 

Московские коммунальщики освоили Фотошоп и активно подделывают отчеты

Столичная мэрия потребовала от руководителей районов провести немедленную проверку по фактам исправления жалоб жителей Москвы с помощью программ редактирования изображений и постановочных фотографий. В зимние периоды с 2015 по 2017 год было выявлено более 7000 случаев уборки снега и дорог с помощью подложных отчетов, сообщает Life. На самом деле, дороги и тротуары так и оставались покрытыми снегом и льдом.

Выявить факты мошенничества удалось с помощью портала "Наш город". Неравнодушные жители столицы присылали запросы и жалобы, а после получения снимков с убранными дворами, прикрепляли в портале свои - настоящие, отражающие реальную обстановку фотографии.

Количество подложных фотографий, которые были обосновано опровергнуты жителями, превысило семь тысяч, сообщил источник Лайфа.

По всем фактам несоответствия назначены служебные проверки, а требования отчитаться за своих "дизайнеров" направлены во все районы столицы.

АПН следит за развитием событий.

теги: Коррупция ЖКХ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдума утвердила новые правила предвыборной агитации
» В Крыму начали зачищать проворовавшихся чиновников
» Организатора кампании в защиту дворника, напавшего на московского школьника, уволили с работы
» После Басманного рынка обрушилось еще два задания
» Нигерийский спутник, запущенный с космодрома Плисецк, сфотографировал озеро Чад
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Западные цели в зеркале антироссийских санкций

Западные цели в зеркале антироссийских санкций

Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

О Быкове бедном…

О Быкове бедном…

Русскоязычный Татарстан: все на защиту русского языка!

Русскоязычный Татарстан: все на защиту русского языка!

Разворот над Сирией

Разворот над Сирией

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

«Карусели» на выборах станут уголовно наказуемым преступлением

  • 17:34
  • 123

Московские коммунальщики освоили Фотошоп и активно подделывают отчеты

  • 14:51
  • 188

Бывший глава республики Марий Эл арестован за взятку 250 млн рублей

  • 13:05
  • 156

Открепительные удостоверения на выборах президента РФ будут отменены

  • 18:30
  • 324

Безработные и самозанятые граждане РФ могут лишиться полисов ОМС

  • 15:19
  • 396

Единая Россия передумала стрелять по толпе

  • 13:49
  • 372
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru