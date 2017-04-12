Безработные и самозанятые граждане РФ могут лишиться полисов ОМС

Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместными усилиями предпринимают попытки лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов обязательного медицинского страхования. Об этом сегодня сообщает газета "Известия".





Полис будет аннулирован у безработных и самозанятых, за исключением детей, пенсионеров, зарегистрированных безработных и студентов, за которых взносы платят субъекты России. Этим категориям граждан России будет полагаться только скорая неотложная помощь.





Реформаторы уточняют, что все поправки ведутся с учетом предложений ФОМС, Счетной палаты, Совета Федерации России и Государственной думы.





Тот факт, что эта инициатива противоречит ст. 41 Конституции РФ об охране здоровья и праве на медицинскую помощь, чиновников абсолютно не волнует.





Чем грозят подобные "реформы", очевидно уже сейчас - граждан страны, которым еще можно было помочь на амбулаторном этапе, будут спасать экстренно в стационарах, делать дорогие операции, реанимировать и так далее.





АПН следит за развитием событий.



