Единая Россия передумала стрелять по толпе
- 12.04.2017, 13:49,
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МОСКВА. Скандальный законопроект Единой России, разрешающей полиции стрелять по толпе отозван самими единороссами, для внутрифракционных консультаций.
Напомним, что внёс законопроект глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарев, он же и передал его для консультаций по рекомендации другого единоросса - секретаря генсовета партии Сергея Неверова.