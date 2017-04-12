 

Единая Россия передумала стрелять по толпе

МОСКВА. Скандальный законопроект Единой России, разрешающей полиции стрелять по толпе отозван самими единороссами, для внутрифракционных консультаций.
 
Напомним, что внёс законопроект глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарев, он же и передал его для консультаций по рекомендации другого единоросса - секретаря генсовета партии Сергея Неверова.
 

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APN.ru