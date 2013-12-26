О том, как власти Подмосковья спланировали экологическое бедствие в Год Экологии

О бездействии органов государственной вла-сти, управления, иных органов наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, причастных к размещению предприятий по добыче полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения в непо-средственной близости от Озернинского во-дохранилища, жилых домов дер. Михайлов-ское и дер. Федчино Рузского муниципально-го района Московской области.

Около двух лет мы, жители деревни Михайловское, собственники земельных участков, тщетно пытаемся обратить внимание органов власти и управления всех уровней на массовые нарушения законов и прав граждан, и надвигающееся на нас экологическое бедствие.

Кратко описываем суть происходящего:

26.12.2013 г. впостановлениях № 3972 и № 3973 Глава Рузского муниципального района Московской области Якунин О.А. предписывает: предварительно согласовать место размещения предприятия по добыче, хранению, переработке и реализации нерудных полезных ископаемых на земельных участках (далее ЗУ) площадью 30,05 и 31,43 га, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, и утвердить схему расположения ЗУ на кадастровой карте. В этих же постановлениях вышеуказанные ЗУ отнесены к категории земель промышленности и утверждён вид разрешенного использования этих ЗУ - для строительства предприятий по добыче, хранению, переработке и реализации нерудных полезных ископаемых. При этом в постановлениях указано, что данные участки размещаются для ООО «Стройдом-Руза». Последним пунктом постановлений ООО «Стройдом-Руза» уполномочивается провести государственный кадастровый учет обозначенных в постановлениях № 3972 и № 3973 от 26.12.2013 г. земельных участков.

То есть происходит следующее – 61,5 гектаров сельхозугодий по желанию Администрации Рузского района переименовываются в «земли промышленности», и передаются в аренду частной фирме под рытьё карьеров и строительство предприятия по добыче и переработке песка, гравия и т.д. сроком на 49 лет :

- без перевода земель сельскохозяйственного назначения, используемых для сельскохозяйственного производства в иную категорию «земли промышленности» (в нарушение статья 7 Федерального Закона № 172 «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».);

- без объявлении и проведения аукциона на право аренды данных земельных участков (в нарушение пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ в редакции, действующей на дату предоставления участков в аренду).

- без проведения обязательных в данном случае публичных слушаний (в нарушение статьи 28 Градостроительного кодекса РФ).

Решения о передаче земельных участков в аренду оформляются постановлениями Главы Рузского района Якунина О.А. №135 от 22.01.2014г. (ЗУ с кадастровым номером 50:19:0030408:240) и №176 от 24.01.2014г. (ЗУ с кадастровым номером 50:19:0030414:316).

16.01.2015 г. заходим на публичную кадастровую карту РФ и обнаруживаем на землях сельскохозяйственного назначения три земельных участка категории земель промышленности, из которых два имеют одинаковый кадастровый номер 50:19:0030408:240, и один за номером 50:19:0030414:316, граница одного из которых проходит в 17-ти метрах от ближайшего жилого дома деревни.

17.01.2015 г. заходим на сайт сельского поселения Волковское Рузского муниципального района Московской области, и на опубликованной на сайте карте территориального зонирования сельского поселения видим, что указанные территории вокруг деревень Михайловское, Федчино - это земли сельскохозяйственного назначения. Если произвести наложение в равных масштабах фрагментов публичной кадастровой и карты градостроительного зонирования в районе деревень Михайловское и Федчино, видим явные расхождения, а именно, на карте градостроительного зонирования земельные участки промышленного назначения отсутствуют. Такое расхождение возникло потому, что Генеральный план сельского поселения Волковское не предусматривает наличие на данных территориях земель промышленности и таковые изменения в Генеральный план поселения не вносились, что подтверждается ответом администрации от 22.09.2016 г. Земельные участки категории «земли промышленного назначения» на карте градостроительного зонирования отсутствуют по настоящее время.

24.02.2015 г. Мосводоканал сообщает, что он проинформировал Прокуратуру Московской области о нарушении законодательства на территории Рузского муниципального района для принятия мер прокурорского реагирования.

11.03.2015 г. Рузская городская прокуратура подтверждает факт наличия нарушения законодательства и сообщает, что Рузским городским прокурором внесено представление об устранении нарушений в администрацию Рузского муниципального района, которое рассмотрено и удовлетворено.

14.03.2014 г. новый Глава администрации Рузского района Тарханов М.В. своим постановлением№ 869 отменяет постановления бывшего Главы Рузского района Якунина О.А. №135 от 22.01.2014г. и №176 от 24.01.2014г. о передаче земельных участков в аренду ООО «Стройдом-Руза».

ООО «Стройдом-Руза» обжалует постановление №869 в Арбитражный Суд Московской области только в части постановления №176 от 24.01.2014г. (ЗУ с кадастровым номером 50:19:0030414:316),

и Арбитражный Суд признаёт постановление Тарханова М.В. в части отмены постановления Якунина О.А. № 176 недействительным. (Решение Арб. Суда МО от 17.10.2014г. по делу №А41-38510/14). Администрация района обжалует это решение в 10-й Арбитражный апелляционный Суд, но получает отказ (Решение 10-го Арб. Апелляц. Суда от 20.01.2015г. по делу №А41-38510/14).

Параллельно к делу подключается Прокуратура Московской области. 09.06.2014 г.Заместитель прокурора Московской области обращается в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Администрации Рузского муниципального района Московской области, ООО «Стройдом-Руза» с требованием признать недействительным в силу ничтожности договоры аренды указанных ЗУ.

Арбитражный Суд Московской области по иску Прокуратуры области возобновляет производство по делам о ЗУ, переданным в аренду ООО «Стройдом-Руза» .

И тогда ООО «Стройдом-Руза» (точнее говоря, определённая влиятельная структура, создавшая данное ООО) , видя, что тучи серьёзно сгущаются, представляет в суд документы, свидетельствующие о том, что ещё27.01.2014г. ООО «Стройдом-Руза» переуступило свои права аренды обоих ЗУ частному лицу Извекову Сергею Владимировичу, 09.11.1980 г. рождения, зарегистрированному по адресу: г. Москва, адрес: г. Москва, ул. Заповедная, дом. 20, кв. 5. А акт приёма-передачи по договору аренды (субаренды) был подписан между ООО «Стройдом-Руза» и гражданином Извековым С.В. 16.05.2015г.

И судьи Арбитражного Суда Московской области на этом основании производства по обоим делам прекращают в связи с неподведомственностью. И советуют сотрудникам областной прокуратуры предъявлять иски в суд общей юрисдикции. (Определения о прекращении производства по делу №А41-33610/14 от 4.08.2015г. и по делу №А41-33627/14 от 19.06.2015г. Арбитражного суда Московской области).

30.04.2015 г. в ответ на наше коллективное обращение в ОМВД по Рузскому району представитель ОМВД сообщает нам, что в действиях Бабкина В.Ю., заместителя бывшего Главы Рузского района Якунина О.А., заключившего договоры аренды указанных земельных участков с ООО «Стройдом-Руза», обнаружены признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ.

05.05.2015 г. получаем ответ из Министерства имущественных отношений Московской области, который состоит из копии ответа администрации сельского поселения Волковское Рузского района на запрос Министерства, в котором администрация сообщила, что ЗУ с кадастровыми номерами 50:19:0030414:316, 50:19:0030408:240 расположены в территориальной зоне СХ-4 (на землях сельскохозяйственного назначения предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производством) и частично в прибрежной рекреационной зоне. И что администрация сельского поселения Волковское не наделена полномочиями по предоставлению ЗУ из земель государственной неразграниченной собственности, согласований для разработки карьеров не выдавала.

05.05.2015 г. получаем письмо из Министерства экологии и природопользования Московской области, где Министерство сообщает, что к ним обращения о предоставлении права пользования участками недр, входящими в границы ЗУ с кадастровыми номерами50:19:0030414:316, 50:19:0030408:240 не поступали.

19.05.2015 г. получаем письмо из Министерства экологии и природопользования Московской области, где оно сообщает, что ЗУ с кадастровыми номерами 50:19:0030414:316, 50:19:0030408:240 поставлены на кадастровый учет 30.12.2013 г. с указанием категории «земли промышленности», что подтверждается данными публичной кадастровой карты, что в настоящее время ЗУ используются в сельскохозяйственных целях, и что согласно территориальному балансу запасов общераспространенных полезных ископаемых по Московской области в границах указанных ЗУ запасы общераспространенных полезных ископаемых не числятся. Далее Министерство сообщает, что 06.04.2015 г. к ним поступило обращение от ООО «Ростовская нерудная компания» о включении в перечень участков недр местного значения, предлагаемых для предоставления в пользование, в целях геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых участка недр площадью 73,4 га, расположенных в 0,1 км юго-западнее д. Михайловское Рузского муниципального района Московской области, который находится в границах ЗУ, указанных в обращении инициативной группы деревни Михайловское.. Рассмотрев данное обращение, Министерство пришло к выводу о нецелесообразности включения в перечень участков недр местного значения испрашиваемого участка недр.

25.05.2015 г. получаем ответ на наше обращение из Министерства природных ресурсов и экологии РФ, где Министерство подтверждает сказанное нам Министерством экологии и природопользования Московской области.

По информации, полученной нами 16.06.2016г. из Управления Росреестра по Можайскому и Рузскому районам, определением Рузского районного суда Московской области от 04.04.2016 г. был наложен запрет арендатору передавать свои права по договору аренды указанных земельных участков третьим лицам.

22.09.2016 г. получаем ответ на наше обращение, в котором администрация сельского поселения Волковское Рузского района сообщает, что ЗУ с кадастровым номером 50:19:0030414:316 расположен в зоне зеленых насаждений и прибрежной рекреационной зоны, согласно выкопировки из Генерального плана сельского поселения Волковское, согласованного Постановлением Правительства Московской области № 705/17 от 10.05.2012 г. и утвержденного Советом депутатов сельского поселения Волковское № 20/2 от 14.02.2013 г., а ЗУ с кадастровым номером 50:19:0030408:240 вообще не имеет границ и невозможно определить его точное местоположение. Эта информация об отсутствии ЗУ с кадастровым номером 50:19:0030408:240, подтвердилась 23.09.2016 г., когда мы вошли на сайт, где опубликована кадастровая карта. (16.01.2015 г. этот участок имел вполне четкое местоположение на публичной кадастровой карте Росреестра).

Причина таинственного исчезновения данного участка с публичной кадастровой карты Росреестра до сих пор остаётся для нас загадкой. Пришлось нам воспользоваться помощью более осведомлённого источника из структур Росреестра, который поведал нам, что, оказывается ещё 29 июля 2015 года произошла вторая переуступка прав аренды участков! И с указанной даты арендатором является не гражданин Извеков С.В. , а гражданин Наумов Александр Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: Московская область, г. Королев, мкр.Болшево, ул. Бурково, д. 53.

И что очередному арендатору Наумову А.Е. наконец-то судебными органами наложены два запрета (ареста, ограничения) в его праве пользования обоими земельными участками. Первый арест зарегистрирован в Росреестре 28 января 2016г., второй - 20 апреля 2016г. и что эти обременения не сняты по настоящее время. А ещё мы узнали, что ЗУ с кадастровым номером 50:19:0030408:240 с кадастрового учёта не снят, хотя и отсутствует на публичной кадастровой карте.

05.08.2016г. наша инициативная группа обращается в Прокуратуру Московской области, потому, что мы увидели на сайте https://torgi.gov.ru информацию об открытии 1.08.2016г. аукциона на право пользования участками недр 73,4 га около дер. Михайловское и 68 га около дер. Углынь. Также был направлен повторный запрос в Министерство экологии и природопользования Московской области.

10.10.2016 г. получаем ответ из Министерства экологии и природопользования Московской области о том, что Министерство пришло к выводу о нецелесообразности включения вышеуказанных земельных участков в перечень участков недр местного значения.

В это же время, продолжая поиски в Интернете по нашей проблеме, обнаруживаем в правовой базе «Консультант Плюс» Распоряжение Министра экологии и природопользования Московской области Когана А.Б.№306-РМ от 13.05.2016года (!) о включении в Перечень участков недр местного значения 73,4 гектара недр на расстоянии 100 метров от деревни Михайловское и 68 гектаров недр на расстоянии 118 метров от деревни Углынь.

14.10.2016 г. получаем ответ из Прокуратуры Московской области в котором сказано, что «В проведении аукциона на право пользования указанными участками недр отказано в связи с наличием обременений в виде ареста, наложенного на основании определений Рузского районного суда Московской области.»

Нам удалось выяснить, что 5.07.2016г. заместитель министра экологии и природопользования Московской области Кириллов П,А. просил Комитет по конкурентной политике при Правительстве Московской области согласовать документации для выставления на аукционные торги участки недр «Михайловское» и «Углынь». Однако заместитель председателя Комитета Журавлёва С.Н. в ответном письме от 12.07.2016г. отказала Минэкологии области, мотивируя свой отказ именно наличием ареста, наложенного Рузским районным судом на земельные участки, в границах которых расположены испрашиваемые на торги участки недр.

15 ноября 2016 года на сайте https://torgi.gov.ru публикуется информация о состоявшемся аукционе на участок недр 73,4 га «Михайловское», и что победителем аукциона является Общество с ограниченной ответственностью «СтройПаркХоз» . Отсюда следует вывод, что наложенный Рузским судом арест, послуживший причиной отказа в выставлении недр на торги 12.07.2016г. (и не снятый по настоящее время) по каким-то причинам к 1.08.2016г. (дата извещения о торгах) перестал являться препятствием для организатора аукциона - Комитета по конкурентной политике Московской области в назначении и проведении аукциона.

Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод, что сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области и сотрудники Прокуратуры Московской области сознательно вводили нас в заблуждение. Точнее говоря, государственные служащие, являющиеся ответственными должностными лицами, в обязанности которых входит надзор за соблюдением экологических норм (Минэкологии области), а также надзор за соблюдением закона на территории Московской области (Прокуратура области) умышленно скрывали от населения истинную информацию. А если ещё точнее – умышленно нас дезинформировали. Вопрос – с какой целью и в чьих интересах?

Необходимо отметить, что 15.11.2016г. был объявлен победитель аукциона и на участок недр 68 га Углынь – ООО «Эдванта». На земной поверхности указанного участка недр расположены 3 земельных участка сельскохозяйственного назначения для ведения крестьянско-фермерского хозяйства, которые согласно пункта 2.3. аукционной документации ОПИ+16-6 от 1.08.2016г, также находятся под двойным обременением.

Итак, налицо следующая ситуация – Некая бизнес-структура третий год довольно успешно продвигает свои интересы в руководстве Рузского района, в Министерстве экологии и природопользования Московской области, в Комитете по конкурентной политике Московской области, и судя по ответу из Прокуратуры Московской области от 14.10.2016г., также через сотрудников правоохранительного ведомства. Не мытьём, так катаньем, как говорится, не удалось получить доступ к недрам путём незаконного захвата земель сельскохозяйственного назначения, так они решили проникнуть в недра напрямую, через аукцион, игнорировав судебные аресты.

В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения , свидетельствующие о том, что граждане Извеков С.В., Наумов А.Е., а также индивидуальный предприниматель Костюченкова Елена Эдуардовна (арендатор трёх земельных участков с/х назначения общей площадью 67 га, расположенных над «участком недр 68 га Углынь») неоднократно оказывали услуги «субарендаторов»фирмам ООО «Экспосбыт» и ООО «Стройдом-Руза» в переуступке прав аренды земельных участков. Именно тех участков промышленного назначения , которые были незаконно выделены бывшем Главой Рузского района Якуниным О.А. указанным фирмам на землях с/х назначения «для строительства предприятий по добыче, хранению, переработке и реализации нерудных полезных ископаемых».

Также нами получены документальные подтверждения аффилированности руководителя ООО «СтройПаркХоз» (победителя аукциона на участок недр 73,4 га Михайловское) Ли Елизаветы Анатольевны с учредителями и генеральным директором ООО «Стройдом-Руза», для которого администрацией Рузского района и были размещены земельные участки промышленного назначения с кадастровыми номерами50:19:0030414:316 и 50:19:0030408:240 вблизи дер. Михайловское. А первым директором ООО «Стройдом-Руза» являлся бывший председатель Совета депутатов Рузского района и ныне действующий Глава администрации городского поселения Руза Занегин Юрий Викторович.

Имеется также подтверждение опосредованной связи руководителя ООО «Эдванта» (победителя аукциона на участок недр 68 га Углынь) Якубова Рустама Рафиковича с одним из учредителей ООО «Стройдом-Руза» и ООО «Юридическое агентство РДВ». Именно ООО «Юридическое агентство РДВ» совместно с индивидуальным предпринимателем Костюченковой Еленой Эдуардовной являются фигурантами ряда арбитражных дел по оспариванию аренды трёх земельных участков с/х назначения общей площадью 67 га, расположенных на земной поверхности «участка недр 68 га Углынь».

Вышеуказанная информация о «победителях аукционов» на участки недр «Михайловское» и «Углынь» была найдена нами в Интернетеза четыре часа. Отсюда вопрос – Какие обстоятельства помешали сотрудникам Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области провести аналогичную проверку вышеуказанных связей участников обоих аукционов на недра с арендаторами земельных участков на их поверхности? Мало того, что в пункте 2.3. обеих аукционных документаций (ОПИ+16-6 и ОПИ+16-7) указано, что на земельные участки наложен судом арест, так ещё в жалобах в УФАС по Московской области от ООО «Элком Бизнес Холдинг» от 7.09.2016г. прямо указана возможность связи между участниками аукционов на право аренды участков недр и арендаторами арестованных земельных участков. Совершенно ясно, что никакой здравомыслящий предприниматель не стал бы участвовать в аукционе, платя миллионы рублей за право аренды участка недр, земельный участок на поверхности которого уже находится в аренде на 49 лет, и к тому же на право аренды наложено судебное обременение. Если бы не был заранее уверен , что будет объявлен победителем, и что ему удастся гарантированно избавиться от вышеперечисленных обременений.

И ещё одно важное обстоятельство. Несколько дней назад мы узнали, что Правительством Московской области 23 августа 2013 годабыло принято постановление № 652/34 "Об утверждении государственной программы Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2014-2018 годы", в которой предусмотрено создание на территории сельского поселения Волковское Рузского района особо охраняемой природной территории (ООПТ) – прибрежной рекреационной зоны «Вейна».Ответственным за создание ООПТ «Вейна» являлось возглавляемое А.Б.Коганом Министерство экологии и природопользования Московской области. Министерством 8.10.2015г. был заключён договор № 1318-ЭКО с ООО «Артель» на разработку материалов для создания указанной прибрежной рекреационной зоны. ООО «Артель» работы по договору выполнило, и 7.12.2015г. в администрации г. Руза были проведены публичные слушания, на которых создание ООПТ «Вейна» было одобрено в границах, обозначенных в схеме расположения ООПТ «Вейна» на территории Волковского сельского поселения Рузского района. Участки промышленного назначения для строительства предприятияпо добыче, хранению, переработке и реализации нерудных полезных ископаемых скадастровыми номерами 50:19:0030414:316 и 50:19:0030408:240 вошли в состав особо охраняемой природной территории «Вейна». 21.12.2015г.представителем Минстерства экологии и природопользования и руководителем ООО «Артель» был подписан Акт приёмки-сдачи работ по договору № 1318-ЭКО, и за выполненную работу ООО «Артель» были выплачены денежные средства из областного бюджета в сумме 4200000 рублей.

В материалах комплексного экологического обследования территории ООПТ «Вейна» содержится запрещение разведки и добычи полезных ископаемых на территории этой прибрежной рекреационной зоны. Но, вместо того, чтобы исполнять государственную экологическую программу, и добиваться запрещения размещения планируемых промзон на территории ООПТ, и снятия этих участков с кадастрового учёта, министр экологии и природопользования Московской области Коган А,Б. 13 мая 2016 года издаёт распоряжение №306-РМ о включении в Перечень участков недр местного значения 73,4 гектара недр Михайловское! Тем самым ещё и увеличивая площадь промзоны на особо охраняемой природной территории областного значения на 12 гектаров. В результате чего вышеупомянутое ООО «СтройПаркХоз» 12 декабря 2016 года получает от возглавляемого Коганом министерства лицензию на добычу полезных ископаемых на 73,4 гектарах особо охраняемой природной территории.

Документы, подтверждающие вышеизложенное, прилагаем к настоящему заявлению.

Мы крайне возмущены происходящим. Возмущены тем, что в течении более двух летрайонные и областные органы власти и управления, судебные, правоохранительные и природоохранные органы вместо того , чтобы пресечь вопиющие нарушения законов и прав граждан, проявляют подозрительную нерасторопность в сочетании с неприкрытым цинизмом по отношению к людям, к населению. Ни по одному нашему обращению в многочисленные государственные органы власти, контроля, управления, правоохранительные, природоохранные и т.д. не было принято каких-либо действенных мер по предупреждению и пресечению вышеописанного творящегося беззакония.

Напоминаем о том, что мы, жители деревни Михайловское, собственники земельных участков, не получали никаких уведомлений и сообщений от Администрации Рузского муниципального района Московской области и от Администрации Волковского сельского поселения о готовящемся размещении и строительстве предприятия по добыче, хранению, переработке и реализации нерудных полезных ископаемых рядом с жилыми домами деревни, на землях сельскохозяйственного назначения.

Просим Вас:

1. Дать указание пресечь надвигающееся экологическое бедствие, приостановить грядущее рытьё карьеров и строительство промышленного предприятия рядом с жилыми домами на земельных участках с кадастровыми номерами 50:19:0030414:316, 50:19:0030408:240, на участке недр местного значения «Михайловское» площадью 73,4 га .

2. Взять на контроль вопрос по обеспечению мер по отмене постановлений Главы Рузского муниципального района Московской области № 3972 от 26.12.2013 г. и № 3973 от 26.12.2013 г. и по расторжению заключённых на их основании договоров аренды земельных участков на землях сельскохозяйственного назначения и на землях особо охраняемой природной территории.

3. Дать указание расследовать факт выставления на аукционы участков недр 73,4 га «Михайловское» и 68га «Углынь».

4. Разобраться, кто конкретно, и каким образом смог вопреки вступившим в силу судебным решениям провести аукционы, и наказать виновных.

Мы надеемся, что наступивший год Экологии не станет годом экологического бедствия для жителей деревень Михайловское, Федчино, Углынь и Ильинское Рузского района Московской области.





С уважением,

жители деревни Михайловское :

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