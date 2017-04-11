 

«Экспертный институт социальных исследований» - новая политологическая структура Кремля

При администрации президента России начала работать новая политологическая структура — аналитический центр «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ), которую возглавит бывший спикер Госдумы Борис Грызлов.

Организация была официально зарегистрирована как НКО в марте этого года, сообщает газета Коммерсант. Планируется, что ЭИСИ станет главной «фабрикой мысли» для администрации президента Владимира Путина.

Институт будет иметь два основных направления работы — по региональной политике и по работе с экспертным сообществом.

Эксперты полагают, что создание НКО инициировал первым заместителем главы администрации президента Сергей Кириенко. 

Напомним читателям, что во времена, когда администрацию возглавлял Вячеслав Володин, кремлевской «фабрикой мысли» был Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ).

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Кремль Администрация президента
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