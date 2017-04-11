 

Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

В недавно вышедших воспоминаниях бывшего председателя Совета Министров Белоруссии Вячеслава Кебича описывается любопытный эпизод, показывающий, как в начале 1990-х годов разрешались проблемы долгов Белоруссии перед Россией.


«Помнится, к началу 1994 года Беларусь задолжала «Газпрому» свыше 500 миллиардов российских рублей. А в бюджете хоть шаром покати. Я – к Вяхиреву (тогдашний глава «Газпрома». – Прим. авт.).


– Рэм Иванович, поверь, платить нечем.

– Вячеслав Францевич, ты же знаешь: Москва слезам не верит. Не заплатишь в кратчайшие сроки – отключу газ!


Правда, говорил он это дружелюбно. Я по глазам видел: не отключит! Но на всякий случай пошёл к Черномырдину (тогдашний председатель правительства РФ. – Прим. авт.).

 


– Виктор Степанович, Вяхирев грозит отключить газ.


– Он что, белены объелся?


Вызвал председателя «Газпрома» к себе. При мне выговорил.

– Ты, Рэм, не шути больше так. Беларуси надо помочь. Сколько он там задолжал? Дай мне сведения, постараемся списать долг или закроем его бартером, поставками промышленной продукции и продовольствием. Сам, небось, белорусскую бульбу ешь, а ещё угрожаешь!»


Прошло больше двух десятилетий, а общая схема российско-белорусских отношений не изменилась – Москва по-прежнему верит слезам Минска и всё (или многое) прощает. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее разрешение тянущегося с прошлого года нефтегазового конфликта.


Суть его такова. Весь 2016 и начало 2017 года Белоруссия платила за российский газа по рассчитанной ей самой «справедливой» цене – 73 доллара США за тысячу кубометров, несмотря на то, что действующий договор предусматривает «несправедливую» цену в 132 доллара. Тяга к справедливости привела Минск к тому, что он задолжал «Газпрому» более 720 млн долларов. В ответ во второй половине 2016 года Россия сократила поставки беспошлинной нефти в Белоруссию с 24 млн тонн до 18 млн тонн.


3 апреля, после встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге, стало понятно, что российско-белорусские разборки в очередной раз завершатся уступками Кремля. Московские плюшки для «стратегического партнёра» в этот раз оказались таковы:


1) Россия рефинансирует долговые обязательства Белоруссии в размере 750–800 млн долларов США по межправительственным кредитам;


2) «Газпром» с 2018 по конец 2019 года будет предоставлять Белоруссии скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены на газ;


3) РФ возобновит беспошлинные поставки нефти в РБ из расчета 24 млн тонн в год и продолжит это делать до 2024 года;


4) ввозные пошлины от «перетаможки» российской нефти будут зачисляться в бюджет Белоруссии;


5) с Белоруссии снято обязательство поставлять в Россию 1 млн тонн нефтепродуктов в год, которое было невыгодно для белорусских НПЗ.


И в качестве довеска – Путин поручил специалистам Россельхознадзора, главу которого Лукашенко ещё в феврале грозился посадить в тюрьму, приехать на белорусские предприятия и договориться с белорусскими коллегами по всем спорным вопросам.


Справедливости ради, в этот раз Москва простила Минску не всё. В 2017 году цена российского газа для Белоруссии составит «несправедливые» 130 долларов. Однако «потери» белорусской стороны будут компенсированы за счёт реэкспорта российской нефти. Белоруссии также придётся погасить долг перед «Газпромом» в размере 720 млн долларов. Это, скорее всего, можно будет сделать за счёт осуществлённого Россией рефинансирования белорусского госдолга.


Всезнающие политологи отметили, что, возможно, в ходе закулисных переговоров Путин склонил Лукашенко к серьёзным уступкам в геополитической сфере. Дескать, теперь можно ожидать, что «батька» признает Крым российским, даст разрешение на размещение в Белоруссии российской авиабазы и даже активизирует интеграционные процессы в рамках Союзного государства. На наш взгляд, эти домыслы не соответствуют действительности.


Лукашенко не пойдёт на вышеуказанные шаги даже под дулом пистолета, поскольку они плотно привяжут его к Москве, а суть лукашенковской внешней политики – лавировать между Москвой и Западом и ни к кому не привязываться. Если стороны и заключили какие-то закулисные договорённости, то, вероятнее всего, речь идёт о выделении Белоруссии очередного транша в рамках кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.


Самый интересный вопрос в этой истории – почему Россия пошла на уступки Белоруссии именно сейчас? Кремль так долго не давал печенек «стратегического союзнику», что даже возникло впечатление, будто российское руководство решило пересмотреть принципы взаимодействия с белорусскими коллегами.


Как представляется, Александр Григорьевич устроил в Санкт-Петербурге примерно вот такой плач Ярославны: «Запад хочет устроить у нас майдан через протесты «тунеядцев»! С Украины к нам рвутся головорезы с оружием! Раскрыли в районе Бобруйска и Осиповичей лагерей боевиков, готовивших вооружённые провокации! Выручай, Владимир, а не то призрак майдана замаячит под Смоленском!!!».


Хитрый «батька» знал, что слово «майдан» моментально делает Кремль более сговорчивым, и отлично на этом сыграл. Кто в Москве будет разбираться, что против декрета о «тунеядцах» в Белоруссии протестуют в основном пророссийски настроенные трудящиеся, а «дело боевиков» – состряпано, прежде всего, в пропагандистских целях?


Получив от Москвы экономические преференции, Лукашенко поспешил обвинить российский истеблишмент в неготовности к полноценному формированию Союзного государства. Ещё до переговоров российского и белорусского лидеров член верхней палаты парламента РБ Игорь Марзалюк в программе ТВЦ «Право голоса» громогласно объявил, что Россия причастна к организации протестных акций в Белоруссии. Это лишний раз показывает, что после успеха в переговорах с Москвой белорусское руководство попытается проделать тот же самый фокус с Западом – выпросить кредит МВФ под аккомпанемент заплачек о «российской угрозе».


Сможет ли Лукашенко провернуть такую хуцпу? Не исключено, за двадцать с лишним лет президентства «батька» собаку съел на разводках сильных мира сего.

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APN.ru