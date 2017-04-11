От перемены мест слагаемых сумма не меняется

Значением этого утверждения современная российская элита пренебрегла. И очень давно, ещё на заре своего восхождения на властный олимп. Ей в силу не критичности и завышенных самооценок всё время казалось что значение одного и того же числа, рассматриваемого в иных широтах, приобретает разные величины.

Оно и не удивительно: у них всё измеряется курсом валют. Если 5 долларов в нынешнем измерении больше в 57 раз 5 рублей, то почему это не может быть взято за соотношение и в других сопоставимых величинах. Для них всё отечественное и русское национальное обесценено и девальвировано до такой степени, что расставание с ними, даже за бесценок, не вызывает ни глубоких переживаний, ни тем более каких – либо опасений. Поэтому наши интересы, чаще всего, оказываются не защищены и проигнорированы.

Исключение составляют только такие случаи, при которых забвение национальных интересов непосредственно затрагивает интересы личные и семейные. Развитие России потому так однобоко и уродливо, что в основу его положены в преобладающей степени интересы личные людей влиятельных и состоятельных.

Приглядитесь повнимательнее, и вы увидите, что законы наши защищают не страну и общество, не граждан России и не нации составляющие основу российской государственности, а отдельно взятых людей, отвоевавших себе право на личный интерес. Проявляется этот интерес во всех сферах, главное, чтобы он конвертировался в деньги и статус, обеспечивающий их воспроизводство. Когда же внутри страны все интересы поделены и относительно этого раздела сложился консенсус элит, то наступает черед торговли национальными интересами во - вне. Распродают всё, что не затрагивает отоваренных личных интересов: суверенитет страны, основы её политической, экономической и социальной стабильности. В жертву приносятся традиции, нравственность, мораль и даже вера в тех, кто обладает реальными интересами.

Эти грустные размышления навеяны визитом нового Госсекретаря США Рэкса Тиллерсэна в Россию. Визит первый, а потому содержит в себе много потаённого, с явно выраженным стремлением проверить российское руководство на «вшивость», покачать отдельных его представителей, как раз на предмет того, какие у них интересы в приоритете.

Тиллерсон, как и Президент США Дональд Трамп лично знают Россию, пожалуй, лучше других своих предшественников. Тиллерсон имел отношение к нефтегазовому комплексу в России. ( Надо полагать, что не все проекты завершены. Заканчиваются, они , как правило, тогда, когда в месторождениях заканчивается нефть или газ). Дональд Трамп имел интересы к российской стройиндустрии. Думаю, они многое почерпнули из общения со своими российскими компаньонами. Вышеизложенные размышления об интересах российской элиты, особенно с приставкой «бизнес», для них не являются секретом за семью печатями. Одним словом, им есть от кого получить необходимые сведения, имеющие переговорный интерес, через кого довести дезинформацию и сформировать выгодную позицию.

Предполагаю, что не без участия российских компаньонов и бывших граждан СССР, в новой американской администрации сформировалось убеждение, что с русскими надо вступать в диалог, только основательно их попугав. Например, поддержкой ужесточения позиции НАТО в отношении России, обстрелом сирийского аэродрома или направлением военной эскадры к берегам КНДР, угрозой размещения американской ПРО на территории Южной Кореи. А если, по мнению, американских консультантов, это сопроводить и объятиями Трампа с Си Цзиньпином, то русские переговорщики и вовсе «в штаны наложут».

Нет, консультанты - то знают, что русских, пугать бессмысленно, они в своей тысячелетней истории «ужепужаты» и ни один раз. Но главное состоит в том, чтобы американцы «повелись» на такой настрой. А там сценарий предсказуем: русские дадут от ворот поворот, а связка Трамп - Тиллерсон – Мэттис закусит удила. От Президента к Министру обороны по кличке «Бешеный», к Рэксу (Тиллерсону) пошла команда «фас» на Россию. И пошло – поехало к новым санкциям прямиком на продолжение холодной войны, а может и горячей? Уверен, что тактика устрашения русских обосновывалась и принималась в Белом Доме на уровне Президента. В пользу этого много аргументов. Прежде всего,- это существующий в американском обществе запрос на русофобию. Трампу, который никак не может конвертировать свою победу на выборах в реальную президентскую политику, надо сделать что - то такое, чтобы дало ему признание не только среди республиканцев, но и среди демократов, что он «свой парень» и «политический ковбой». Для этого нужна самая малость: не мешать американским транснационалам и глобалистам, и показать русским «кузькину мать».

Дорога, прямо скажем, в никуда. На этом пути и дома верных друзей не обретёшь, и за его пределами славы не получишь. Поддержку Трампу обеспечили белые американцы, составляющие сердцевину трудовой Америки. Не станется ли так, что отказ от борьбы с транснациональными компаниями и мировым капиталом, они воспримут как предательство? И тогда, без любви в массах и без опоры на элиту, открывается единственно предсказуемое направление движения Трампа - на политическую голгофу.

Резонно задаться вопросом, какие дивиденды, кроме выше упомянутых собирается получить Белый Дом от усиления конфликта с Россией?

Даже если предположить, что нынешний уровень отношений сохранится, что это даст США? Скорее всего – ничего. Ничего из того, в чём нуждается современная Америка – могучая и бессильная. Ей, претендующей, на звание флагмана мировой цивилизации, нужно уважение в мире, нужно, чтобы с неё брали пример, за ней следовали. А этого нет. Всё держится не на авторитете, а на силе. Чуть – чуть ослабла Америка и посыпалось… Продолжать усиливать силовой компонент - только увеличивать число протестующих и сопротивляющихся.

От Америки ждут другого, что она предложит миру такие условия, при которых сократится на земле число бедных и несчастных. Но в ответ происходит резкое увеличение числа миллиардеров, прямо и косвенно связанных с Америкой, которые делают этот мир всё более несправедливым, агрессивным и непредсказуемым.

Но, даже, если будет сохранена ставка на силовое доминирование, что мы наблюдаем в эти дни, то это не решает никаких проблем. Дело не только в том, что обеспечить это доминирование становится всё труднее. Этого не позволят сделать не только Россия, но и такие развивающиеся гиганты, как Китай, Индия. Уже давно тесно в «смиреной» рубашке ФРГ, обладающей первоклассным потенциалом технологий двойного назначения.

Само понятие военного потенциала за последние 50 лет изменилось до неузнаваемости. Для того, чтобы достичь военного паритета, совсем не обязательно содержать 10 миллионную армию. Для этого достаточно иметь надёжную систему ПРО и несколько сотен единиц ядерного оружия. Как доказывает Израиль, это вполне по карману маленькому государству.

Характер угроз стал совсем другим. Терроризм в его нынешнем обличье, не имеет силового или военного противоядия. Как отличить от террориста пассажира метро, водителя бытового автомобиля, посетителя госпиталя или больницы, спортивного болельщика или мирного манифестанта. Терроризму нужно противопоставить иную парадигму человеческого существования, иные условия жизни. Для борьбы с ним, следует не ядерный потенциал наращивать, а избавляться от бедности, отказываться от привычки поучать кому и как надо жить, кому и во что верить, прекращать истощение не возобновляемых источников жизни.

В этих общемировых угрозах Россия занимает далеко не первое место. У неё отсутствуют причины для агрессии в отношении соседей, если они, конечно, не ставят перед собой цель вызвать такую агрессию непомерными притязаниями и не переносимыми оскорблениями. Для своего дальнейшего развития она не нуждается в новых территориях. У неё достаточно своего человеческого потенциала. Можно, конечно, создать для России режим инвестиционного голода и технологической изоляции. Но эти проблемы не являются долгоиграющими. Россия за последние три года доказала, что она способна выживать и развиваться, находясь под санкциями. При этом надо заметить, что санкции позволяют наращивать потенциал России. Сегодня становится очевидным, что в ближайшие 5 лет, при сохраняющемся отношении к проблемам продовольственной безопасности, Россия способна к замещению импорта по всем жизненно необходимым товарам. А по производству зерна, сахара, соли, мяса, молока, животных и растительных жиров на душу населения она может выйти на ведущие позиции в мире. Её экспортный потенциал, только за счёт продовольствия может возрасти на 150-200 миллиардов долларов США.

Не трудно заметить, что в соревновании естественного с искусственным, наметился обратный тренд и пример в этом подают богатые. Поверьте, не далёк тот день и час, когда коврижка хорошего качественного хлеба будет в цене дороже добротного смартфона. Так, что продовольствие вполне эквивалентно в торговом обмене на технологии, которыми, так гордится Запад.

Это те сферы, в которых мы могли бы сотрудничать, а не конфликтовать. Самая большая ошибка человеческих отношений таится в том, что вместо самосовершенствования происходит упоение своим величием, навязывается требование о «соответствии».

Жаль, что позиция Белого Дома подтверждает русскую поговорку: «От перемены мест слагаемых – сумма не меняется». А так хотелось, чтобы Трамп не уподоблялся бушам, клинтонам, Обаме.

Но есть и оптимистические посылы у утверждения «От перемены мест слагаемых – сумма не меняется». Она напрямую относится к тем, кто раз за разом, в различных геополитических комбинациях, кооперируется в антироссийском противостоянии, но всегда оказываются не способными одержать победу над Россией.

Будем надеяться, Бог даст нашим оппонентам разум реально мыслить и грамотно считать.