 

О Быкове бедном…

Покуда я наслаждалась реконструкцией боевых действий 99-летней давности на Дону, в Москве «не танцующие интеллигенты без масок сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, - "мыслили"». (А.П.Чехов).


В частности, литератор Дмитрий Быков, он же – «креативный», простигосподи, «редактор» ресурса Sobesednik.ru, породил статью «У РАН появился шанс». Для РАН, несомненно, чрезвычайно важны и радостны мнения Дмитрия Львовича об академических перспективах. (Фортов бежит к Рубакову с распечаткой статьи в руках, с подчеркнутыми ярким маркером особливо важными местами).


Но я покуда еще не о РАН, я о своей скромной особе. Вспоминая о собственных баснословных высказываниях 2013 года, Быков упоминает, что его жестко разбранила я, «и это, кажется, самое верное доказательство моей правоты: пока ты бесишь Чудинову, всё у тебя в порядке».


Мне, конечно, лестно быть абсолютным критерием Мордора в среде столь лучезарных эльфиков, как Дмитрий Львович Быков.


Но вместе с тем возникают и недоумения.


Что же у вас «в порядке»-то, Дмитрий Львович?


Какой уж тут порядок, ежели вы – совершенно нищий? Ведь у вас нет ничего, в самом деле ничего. Ни для радости, ни для гордости, ни для горя, ни для того, чтоб пойти хоть бы и умирать. Ни науки, к которой у вас отношение сущего готтентота, ни религии, о чем дальше, ни своей страны, ибо вы в равной мере ненавидите как Россию, так и Израиль.


Впрочем, конечно: у вам подобных принято после упоминания о стране вскрикнуть, что «патриотизм – последнее прибежище негодяев».


Ибо вам подобные знать не знают об авторе этих строк, великом лексикографе С. Джонсоне. Подразумевавшем, (я немножко упрощаю здесь филологический аспект) смысл, строго обратный вашему. Покуда у негодяя есть любовь к Отечеству, для него – не все потеряно.


Знакомая игра на шарманке. Ведь это еще ваш любимый Владимир Ильич (тут вы хотя бы откровенней прочих, любви своей не скрываете) ввел в обиход полную перемену смыслов. Это на вашем языке свет ангельский – Церковь – назван мраком бесов.


Нет, Быков: Чудинову вы можете прогневать, но «бесить» не можете. Я недостойная, конечно, христианка, но я христианка. А бесы носят – вас. Тут двух мнений не предусматривается.


Ибо за три с половиной года Дмитрий Львович не поумнел ни на волос. Он тогда путал Академию с отделом совдеповского агитпропа – путает и теперь.


Дмитрий Львович продолжает считать, что главная задача «ученых» – придумывать всякие заковыристые фокусы для разоблачения «церковников». Лейденскую банку ли показывать, (Бубух! при чем тут Бог непонятно, но зато громко) витийствовать ли по лекториям, что «космонавты ангелов не видали», словом – стоять наукой против невежества.


Каким образом академик Павлов либо архиепископ Войно-Ясенецкий, эти светила русской науки, могли бы отрицать сами себя лейденскими банками – решительно непостижно уму, но это ж пустяк.


Дмитрий Львович до сих пор не вник разумом возмущенным в то, что ученый вовсе не обязан быть атеистом. Может, если хочет, но не обязан. А может быть православным, католиком, иудеем, агностиком – только все это не имеет никакого отношения к эффективности работы РАН.


Ученый не обязан, чего по-прежнему не понимает Дмитрий Львович, заниматься общественной работой. Он даже не обязан бегать и смотреть, не накупили ли чиновные жулики себе научных степеней. Ему некогда, элементарно некогда.


Да, РАН не идеальна. Но давать советы (или приказы) как ее улучшить, не могут ни Быков, ни Путин, в равной некомпетентной мере. Положение в РАН – дело самих ученых. Так было со времен ее основания.


До Дмитрия Львовича так и не дошло: ученые не обязаны заниматься ничем, кроме науки. (В качестве РАН, во всяком случае, а не в качестве имеющих гражданскую позицию частных лиц). Это общество должно заботиться о науке и ученых: если хочет видеть свою страну процветающей и могучей.


Но круг здесь замыкается. У Дмитрия Львовича страны нет. Он – нищий. Ничего у него нет, кроме «Азбуки вкуса», о чем я, собственно, и писала несколько лет назад.


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