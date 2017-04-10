 

Роскомнадзор заблокировал приложение-рацию для дальнобойщиков Zello

Роскомнадзор заблокировал приложение-рацию для смартфонов Zello, активно используемое для общения дальнобойщиками, многие из которых сейчас участвуют в акции против системы "Платон".

Надо отметить, что Zello - это мультиплатформенное приложение, эмулирующее работу рации на смартфоне. С его помощью можно создавать каналы для общения и не отвлекаться от дороги на звонки по телефону или набор сообщений.

Как говорится в блоге компании Zello Inc., число активных пользователей программы в России превышает 400 тыс. человек, и это бесплатное приложение ежедневно используется для взаимопомощи водителей на дорогах, поисково-спасательных работ, в службах такси, для помощи граждан правоохранительным органам, организации мирных протестов, обсуждения общественно-важных тем, поиска друзей и просто общения.

Эксперты связывают блокировку приложения с давлением, которому подвергаются протестующие водители. Например, в Дагестане, где акция приобрела самый массовый характер, автопробег дальнобойщиков сейчас блокирует Нацгвардия. Протестующие жалуются на многочисленные провокации, которые организуют лица, действующие в интересах властей, чтобы затем оправдать использование силовых мер против манифестантов.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Роскомнадзор начал тестировать систему тотальной слежки на сетевыми СМИ
» Роскомнадзор планирует полностью заблокировать торрент-трекеры в 2016 году
» Роскомнадзор станет Роскомцензурой
» Создателю Android-приложения Антиколлектор угрожают сжечь квартиру
» ЦБ продолжает тормозить работу Visa и MasterCard в России
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

О Быкове бедном…

О Быкове бедном…

Русскоязычный Татарстан: все на защиту русского языка!

Русскоязычный Татарстан: все на защиту русского языка!

Разворот над Сирией

Разворот над Сирией

Тень Примакова над Кремлём

Тень Примакова над Кремлём

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

Лукашенко выгодно продал Москве «белорусский майдан»

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

От перемены мест слагаемых сумма не меняется

О Быкове бедном…

О Быкове бедном…

Репрессии-2017. Политические уголовные дела фабрикуются практически в прямом эфире

  • 19:37
  • 230

Роскомнадзор заблокировал приложение-рацию для дальнобойщиков Zello

  • 19:18
  • 544

Участники приватизации «Роснефти» награждены орденами и медалями

  • 17:15
  • 251
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru