Роскомнадзор заблокировал приложение-рацию для дальнобойщиков Zello

Роскомнадзор заблокировал приложение-рацию для смартфонов Zello, активно используемое для общения дальнобойщиками, многие из которых сейчас участвуют в акции против системы "Платон".





Надо отметить, что Zello - это мультиплатформенное приложение, эмулирующее работу рации на смартфоне. С его помощью можно создавать каналы для общения и не отвлекаться от дороги на звонки по телефону или набор сообщений.





Как говорится в блоге компании Zello Inc., число активных пользователей программы в России превышает 400 тыс. человек, и это бесплатное приложение ежедневно используется для взаимопомощи водителей на дорогах, поисково-спасательных работ, в службах такси, для помощи граждан правоохранительным органам, организации мирных протестов, обсуждения общественно-важных тем, поиска друзей и просто общения.





Эксперты связывают блокировку приложения с давлением, которому подвергаются протестующие водители. Например, в Дагестане, где акция приобрела самый массовый характер, автопробег дальнобойщиков сейчас блокирует Нацгвардия. Протестующие жалуются на многочисленные провокации, которые организуют лица, действующие в интересах властей, чтобы затем оправдать использование силовых мер против манифестантов.





АПН следит за развитием событий.



