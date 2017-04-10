Русскоязычный Татарстан: все на защиту русского языка!

Сегодня в мэрию г. Казани по инициативе сообщества защитников русского языка в региональном образовании подана заявка на митинг «Против языковой тирании в Республике Татарстан!»

Митинг заявлен на 14:00 субботы 22 апреля, места: плщадь Свободы, или площадь у Госсовета РТ, или у Национально-культурного центра «Казань».

Как известно, проблема в Республике Татарстан наиболее остро возникла с 2009 года, когда был введён ЕГЭ по русскому языку. В наших школах в соответствии с региональным законом «О языках» "русский и татарский изучаются в равных объемах" , см. ст. 9.

Закон издан ещё в 1992 г., на заре парада суверенитетов, и по мнению экспертов давно устарел и потерял своё практическое значение.

Действительно, принимался закон в явном расчёте на то, что в республике с его помощью сложится реальное двуязычие. Однако за четверть века явно видно, что татарский язык, даже будучи в статусе «государственный» (в рамках региона) не стал языком массового употребления. И более половины школьников, проходивших этот предмет, не имея языковой среды и нужды в татарском языке, повзрослев, забывают почти всё, чему их учили на этих уроках. А это – по пять-шесть уроков еженедельно, за счёт чего, школьники, например, в соседней Ульяновской области в сумме за десять лет учёбы получают 1200 уроков русского и литературы, а в Татарии – только 700.

Не смотря на это и протестную активность русскоязычных родителей власти в регионе ни на какие уступки русскоязычным родителям не идут. Как известно «команда» региональной власти и её дух сформировались ещё на рубеже 80-х – 90-х прошлого века на волне невиданного подъёма национального самосознания нерусских народов по всему СССР, что стало одной из причин развала страны. В республике тоже были весьма сильны сепаратистские тенденции, но добиться выхода из России у руководителя Минтимера Шаймиева (первый президент РТ, сейчас – государственный советник) и его команды – не получилось. Вместо этого был заключён специальный договор о разграничении полномочий между республикой и федеральным центром. Этот договор, действующий до сих пор, и который региональная власть в её нынешнем составе, безусловно, захочет продлить летом этого года – и есть основная помеха исправлению ситуации с русским языком в образовании РТ. Ситуация давно определена экспертами как «этно-лингвистический конфликт», сконструированный и удерживаемый в активной фазе вот уже семь лет, региональной властью.

Дети продолжают посещать «ненужные», с точки зрения их родителей, уроки. Необходимые для поступления в вузы и дальнейшей жизни знания приобретаются путём платного репетиторства.

На этом фоне и в федеральном законодательстве у русского языка до сих пор нет статуса «родной язык», более того, понятия «государственный язык Российской федерации» и «родной язык» - фактически противопоставляются друг другу.

На ресурсе ВКонтакте создана группа будущего митинга "За родной русский язык!

С характерной «аватаркой» - девочка славянской внешности, сжав губы, выставила вперёд указательный палец, и подпись: «Минем туган телем – РУССКИЙ!» («Мой родной язык – РУССКИЙ!» – пер. с тат.)

Общее количество участников, включая потенциальных, пока – 130 пользователей сети.



Интересен также тот факт, что из-за серьёзных затруднений по освоению предмета «татарский язык» в школе русскоязычными детьми, в той же сети ВКонтакте уже появилась группа «Помощь с татарским языком» с бойкой рекламой в стиле : «Напишите прямо сейчас и получите скидку 10%!»

Так что у всех недовольных языковой ситуацией в республике теперь точно есть выход – идти на митинг защитников русского языка или платить за дополнительные занятия по татарскому языку…



