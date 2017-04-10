О политической полиции и прочем
- 10.04.2017, 12:12,
- Блоги
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- Борис Ельцин
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«Сегодня Конституция России исключает возможность возрождения
политической полиции. Никогда больше спецслужбы не будут "цепными псами"
партийных идеологов и государственных вождей. Не будут решать за народ -
как и о чем ему можно думать и говорить. Не будут преследовать людей за
убеждения». - Б.Н Ельцин, из выступления на годовщине КГБ..ФСБ.
Радиообращение президента к народу в связи с 80-летием образования ВЧК.
«Завтра, 20 декабря, традиционно отмечается День работников органов
безопасности, больше известный как "День чекиста". Именно в этот день
80 лет назад была образована ВЧК. Организация, сменившая много названий -
НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ. И оставившая глубокий и одновременно трагический
след в судьбе страны. ... Без них ни одно государство не могло защищать
свои интересы, да и просто сохраниться. ... среди чекистов были не
только герои. Наряду с разведчиками и контрразведчиками работали и
карательные органы. Миллионы россиян, среди которых было немало и самих
сотрудников органов, стали жертвами жестокой машины госбезопасности. Они
пострадали в годы репрессий, прошли через лагеря ГУЛАГа, лишились семей
и Родины. Но каким было государство - такими были и его службы
безопасности. Оглядываясь назад, я вижу - в разоблачении преступлений
органов безопасности мы чуть было не перегнули палку. Ведь в их истории
были не только черные периоды, но и славные страницы, которыми
действительно можно гордиться. ... В 1991 г. много спорили о том, нужно
ли в новой России оставлять Комитет государственной безопасности.
Кое-кто предлагал вообще ликвидировать эту структуру. Но было очевидно,
что она жизненно необходима стране. ...И мы должны с уважением
относиться к труду сотрудников спецслужб. К их нелегкой и зачастую -
героической работе». - (Российские вести, 20 декабря 1997 г.)