О политической полиции и прочем

«Сегодня Конституция России исключает возможность возрождения политической полиции. Никогда больше спецслужбы не будут "цепными псами" партийных идеологов и государственных вождей. Не будут решать за народ - как и о чем ему можно думать и говорить. Не будут преследовать людей за убеждения». - Б.Н Ельцин, из выступления на годовщине КГБ..ФСБ. Радиообращение президента к народу в связи с 80-летием образования ВЧК.

«Завтра, 20 декабря, традиционно отмечается День работников орга нов безопасности, больше известный как "День чекиста". Именно в этот день 80 лет назад была образована ВЧК. Организация, сменившая много названий - НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ. И оставившая глубокий и одновременно трагический след в судьбе страны. ... Без них ни одно государство не могло защищать свои интересы, да и просто сохраниться. ... среди чекистов были не только герои. Наряду с разведчиками и контрразведчиками работали и карательные органы. Миллионы россиян, среди которых было немало и самих сотрудников органов, стали жертвами жестокой машины госбезопасности. Они пострадали в годы репрессий, прошли через лагеря ГУЛАГа, лишились семей и Родины. Но каким было государство - такими были и его службы безопасности. Оглядываясь назад, я вижу - в разоблачении преступлений органов безопасности мы чуть было не перегнули палку. Ведь в их истории были не только черные периоды, но и славные страницы, которыми действительно можно гордиться. ... В 1991 г. много спорили о том, нужно ли в новой России оставлять Комитет государственной безопасности. Кое-кто предлагал вообще ликвидировать эту структуру. Но было очевидно, что она жизненно необходима стране. ...И мы должны с уважением относиться к труду сотрудников спецслужб. К их нелегкой и зачастую - героической работе». - (Российские вести, 20 декабря 1997 г.)