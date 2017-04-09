Политизация популяризации науки в современной России: о фонде «Династия»

Основательница сайта Sci-Hub (sci-hub.cc), предоставляющего доступ к научным работам, программист Александра Элбакян, попала в список десяти самых влиятельных людей в науке в 2016 году по версии издания Nature. Александра в 2011 году открыла пиратский сайт, чтобы облегчить учёным и студентам всего мира доступ к новым исследованиям. За несколько лет Sci-Hub вырос настолько, что его восприняло всерьёз известное на весь мир научное издание Nature, а нидерландский издательский дом Эльзевир (Elsevier) подал иск в американский суд, столкнувшись с убытками после того, как Александра запустила свой проект.

Александре Элбакян пришлось перевести своё детище на другой домен, зато о нём наконец заговорили вслух и по всему миру — от серьёзных международных научных изданий Sciencе и Nature до российского телеканала RussiaToday. Существующий уже пять лет проект получил признание во всем мире. Как сообщает журнал Science, сайтом Sci-Hub пользуются во всём мире, и больше всего — в США, Европе и Китае. Через этот сайт скачивают статьи и российские учёные – как естественники и "технари", так и политологи, историки и другие гуманитарии.

Sci-hub — это проект, спасающий многих ученых и студентов от засилья корпораций, владеющих правами собственности на научную литературу. Он даёт простой и бесплатный доступ к десяткам миллионов научных статей. Каждая из них может обойтись пользователю в 30 долларов, если получать их "легально”. С начала этого года Эльзевир и другим крупным корпорациям (издательствам), которые продают учёным подписку на электронные версии научных журналов, в ряде стран был объявлен бойкот. Ведущие университеты Германии и еще нескольких стран объединились и отказались с 2017 года платить за абонементы. По мнению ряда экспертов, это было бы невозможно без сайта Sci-Hub, созданного Александрой Элбакян. Ведь совсем без доступа к статьям ученым пришлось бы крайне тяжело.

Мы решили побеседовать с Александрой Элбакян, создательницей и разработчицей проекта, о созданном ею сайте, о популяризации науки и о политике...

Александра Эбалкян





Здравствуйте, Александра. Начну, пожалуй, с вопроса, который сразу напрашивается: если Вы размещаете научные статьи бесплатно, то как ученые и издатели будут получать вознаграждение за свой труд? Справедливо ли это по отношению к авторам?

Ученые-авторы ни копейки не получают от издательств от продажи своих статей. В современной науке сложилась такая система, что для развития карьеры нужно иметь опубликованные статьи в рейтинговых журналах. Эти журналы скупили коммерческие компании и теперь извлекают из них что-то вроде ренты. Авторы наоборот платят журналу за публикацию статьи, а затем читателям приходится оплачивать еще и чтение. Так что ученые, начиная с двухтысячных годов, сами начали бойкотировать издательства, многие видят в них эксплуататоров.

Большое заблуждение – считать, что «Эльзевир» и другие крупные западные издательства как будто сводят концы с концами и поэтому вынуждены ограничивать доступ и свободное распространение знаний. Эти издатели представляют собой корпорации, для которых единственный смысл ограничений, – извлечение большей прибыли. Если взять как пример те же научные статьи, то мы видим, что в закрытом доступе остаются статьи, опубликованные 10, 15, 20 и более лет назад. Неужели расходы на публикацию этих статей до сих пор не были покрыты?

Известно, что компания «Эльзевир» по капитализации превосходит Сбербанк России. Прибыльность этого бизнеса огромна, она выше, чем у многих мировых технологических компаний.

Sci-Hub полностью бесплатен для посетителей. На какие же средства тогда живет проект? Ведь нужно оплачивать, как минимум, аренду серверов.

Проект работает на народном финансировании: среди ученых и студентов, которые пользуются сайтом, находятся те, кто добровольно перечисляют проекту пожертвования. Этих средств хватает для оплаты аренды и прочих расходов. Был короткий период времени, когда у проекта не хватало ресурсов, и приходилось вводить очереди на скачивание. Некоторые пользователи тогда настаивали на том, чтобы сделать сайт платным.

В своё время появлялись сайты, которые скачивали статьи со Sci-Hub бесплатно и перепродавали их своим посетителям по одному доллару (средняя цена одной статьи у издательства – тридцать долларов). Мне предлагали продавать каждую статью за один рубль. Учитывая то, что каждый день с сайта скачивают сотни тысяч статей, это соблазнительная идея. Однако такой подход противоречил бы идеям проекта. Так что Sci-Hub в любом случае остаётся бесплатным для читателей.

Спасибо за пояснения. А то на интернет-странице одного известного биолога, популяризатора науки я в комментариях прочитал, что вы чуть ли не обворовываете ученых… Такое мнение высказывали его подписчики из числа сторонников фонда «Династия». И на эти комментарии некоторые пользователи ставили лайки…

Что касается комментариев в Интернете, «лайков» к ним, то, по моему опыту, не стоит преувеличивать их значение: очень часто они ангажированы и совершенно не являются показателем логичности и правильности аргументов, и не отображают реального общественного мнения. Популяризация науки в России политизирована, во многом благодаря деятельности упомянутого Вами фонда. Когда-то я высказала в Интернете свое личное мнение по поводу «Династии», с тех пор её клиенты устраивают на меня нападки в Интернете.

Упомянутого Вами биолога-журналиста, наверное, зовут Александр Панчин, он неоднократнопользовался поддержкой фонда «Династия», рьяно защищал фонд и не скрывал своей досады за то, что я высказала своё критическое мнение об этой организации.

Вы известны как человек, который выступает с критикой фонда «Династия». Чем это обусловлено? Вспоминается, что не так давно этот фонд был признан в России «иностранным агентом».

Основанный известным предпринимателем Дмитрием Зиминым фонд «Династия» официально занимался финансированием науки и популяризации науки в России.

Финансируемые «Династией» популяризаторы науки и либеральные журналисты рассказывали о том, что статус «иностранного агента» был присвоен фонду несправедливо. По закону, для получения этого статуса требуется соблюдение двух условий: финансирование из-за рубежа и политическая деятельность. Писали, что якобы никакой политической деятельностью фонд Зимина не занимался, а всего лишь провел несколько лекций по политологии, которые наши неразумные чиновники спутали с политикой.

Разумеется, это ложь. Политикой фонд Зимина занимался – так, например, он был главным спонсором фонда «Либеральная миссия», а также одного из антироссийских сайтов Белоруссии; вместе с сыном Дмитрий Зимин финансировал Алексея Навального, и, по всей видимости, других оппозиционеров, участвовал в протестах на Болотной.

Однако тот факт, что деятельность фонда носила политизированный характер, почему-то либеральные СМИ старательно замалчивали. Вместо этого деятельность «Династии» везде представляли как чисто научную. Я просто не люблю, когда скрывают правду.

Когда я в социальной сети «Вконтакте» прокомментировала новость о «Династии», высказав свое личное мнение по поводу закрытия фонда, то на меня посыпались оскорбления, началась травля в Интернете.

Вспоминается, что с критикой в Ваш адрес по данному поводу выступали сторонники «Династии» на странице Александра Панчина в соцсети «Вконтакте»… Не так давно в соцсети «Вконтакте» в паблике «Учёные против псевдонауки» Вы опубликовали текст, в котором выступили с критикой Александра Панчина. В этой заметке Вы, в частности пишете о том, что Панчин пользовался поддержкой «Династии» …

Тот факт, что Панчин так рьяно защищает «Династию», я связываю именно с тем, что он получал деньги от основателя этого фонда. Публикация мною заметки в паблике «Учёные против псевдонауки» была обусловлена именно тем, что Панчин ранее опубликовал заметку под заголовком «Создательница Sci-Hub Александра Элбакян плохо себя повела». Это абсолютно бредовый текст, в котором он выступает с нападками в мой адрес и в адрес страницы Sci-Hub в соцсети «Вконтакте». Именно в комментариях под его заметкой выступали с критикой в мой адрес и другие сторонники «Династии». Многие воспринимают Панчина всерьез, поэтому я и выпустила длинное, подробное опровержение его опуса – прибегнув к трибуне паблика «Учёные против псевдонауки». Но популяризатор науки так и не признал свою неправоту.

Другой популяризатор науки, биолог Владимир Фридман недавно на своей странице «Вконтакте» обвинилАлександра Панчина во лжи. Фридман пишет о том, что Панчин «лжёт и изворачивается». Не связано ли это с тем что Панчин выступал с защитой фонда «Династия»?

Фридман критикует так называемую гипотезу «мидихлориан» Панчина. Суть этой гипотезы в том, что религия якобы передается с помощью микробов: когда человек идет в церковь, он заражается от других прихожан и становится верующим.

Эта гипотеза – яркий пример так называемого «биологизаторства», когда сложные социально обусловленные явления такие, как, например, патриотизм или религия, пытаются свести к каким-то биологическим процессам. При этом нет никаких научных подтверждений того, что такие «религиозные» микробы в принципе существуют.

Владимир Семенович Фридман справедливо указывает на то, что Панчин забыл о главной максиме учёного: если кто-то утверждает, что в пруду живёт бронтозавр, то «надо сперва предъявить бронтозавра, а потом приводить доказательства, как это сформировало ландшафт вокруг пруда».

Если говорить о «Династии», то вот эту гипотезу «религиозных микробов»продвигал сайт «Элементы», который в своё время был создан при финансовой поддержке этого фонда. Подобные идеи подрывают доверие людей к науке.

Как Вы, наверное, знаете, после закрытия фонда «Династия» в России продолжается работа другого проекта Дмитрия Зимина – премии «Просветитель». В рамках деятельности данного проекта организуются «просветительские» лекции, производятся награждения авторов научно-популярных книг. Однако в патриотической среде распространено мнение, что премия «Просветитель» направлена на спонсирование только тех учёных, чьи политические взгляды совпадают с прозападными и либеральными взглядами самого Зимина. Насколько оправдана данная точка зрения?

Я поэтому и выступила с критикой фонда, так как у меня создалось впечатление, что Дмитрий Зимин финансирует именно тех ученых, политические взгляды которых совпадают с его собственными. Это было бы его личным делом, если бы принцип финансирования был открыт и понятен для всех. Но когда начинает распространяться идея, что настоящим ученым может быть только человек либеральных прозападных взглядов, а сторонники иных политических воззрений к творческой и научной деятельности неспособны, то это вызывает острое ощущение несправедливости.

Если говорить о премии «Просветитель», то в 2015 году её лауреатом стал историк Олег Хлевнюк с книгой «Сталин. Жизнь одного вождя». В этой книге он выступает с критикой советского руководителя. К личности Сталина можно относиться по-разному, но данную книгу Хлевника многие историки расценивают как весьма ангажированную, как политический заказ.

Но ведь премия «Просветитель» выдается не только историкам и гуманитариям. Например, в 2016 году лауреатом премии стал уже упомянутый нами журналист Александр Панчин, до этого премию как минимум трижды, в 2010, 2011 и 2015 гг. получал биолог, профессор МГУ Александр Марков. В 2014 лауреатом премии стала Ася Казанцева – журналист, имеющая биологическое образование.

Политические взгляды других лауреатов премии подозрительно часто совпадают с либерально-прозападными. Вспоминается, что тот же Александр Марков в своё время получил известность в качестве журналиста, выступающего на «Радио Свобода». Ася Казанцева в 2015 году, отвечая на вопросы после научно-популярной лекции в Казанском университете, воспользовалась моментом, чтобы похвалить выступление Ксении Собчак на оппозиционном «белоленточном» митинге.

А в 2015 году Казанцева публично выражала возмущение тем, что на 9 мая ей дарили георгиевские ленты, заявив что «георгиевская ленточка слишком сильно дискредитирована ура-патриотизмом и крымнашем».

Такое мнение высказывали многие прозападные либералы. Кстати, тот же Панчин на своей страничке время от времени поднимает политические темы. Не так давно нового министра образования Ольгу Васильеву он сравнивал с завучем Амбридж – отрицательной героиней «Гарри Поттера». Панчин называет себя «политически нейтральным», но сам совершенно не является таковым.

Панчин в соцсети «Вконтакте» открыл партию «Научно-технического прогресса», на страницу которой первоначально действительно подписались многие его коллеги. Однако позже многие отписались, когда увидели, что Панчин на этой странице публикует видеоролики Алексея Навального. Панчин на своей странице пишет, что поддерживает деятельность Навального. Как Вы это прокомментируете?

Не в том дело, за Навального человек или за Карнавального: политические взгляды – личное дело человека. Но я считаю, что недопустимо выдавать научную премию по признаку, что человек исповедует определённую идеологию, в данном случае – либеральную, прозападную. Зимин хитрит и увеличивает несправедливость в этом мире. Я считаю: если премия под названием «Просветитель» позиционируется как премия в области научно-популярной литературы, то и поддерживать она должна человека именно за деятельность на ниве популяризации науки, а не за то, что человек придерживается определенной политической идеологии.

Кстати, вспоминается что в мероприятиях премии Зимина «Просветитель» активно участвует и биоинформатик Михаил Гельфанд. В октябре 2012 года он был избран в Координационный совет российской оппозиции, а в сентябре 2014 года подписал заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска».

Интересно, ведь Гельфанд – заместитель главного редактора газеты «Троицкий вариант», которая позиционируется как научная, а не политическая...

Фонд «Династия» много лет финансировал данную газету, её главный редактор Борис Штерн – также лауреат премии «Просветитель». В газете часто можно увидеть публикации, связанные с политикой. В 2015-2016 гг. в «Троицком варианте» вышло несколько публикаций, расхваливающих Бориса Немцова, – этот политик когда-то помогал Зимину.

Вспоминается, что 2014 году газета «Троицкий вариант» задалась вопросом: «Есть ли какая-то биологическая составляющая в том, как россияне отреагировали на события в Крыму?» В интервью с лауреатом премии «Просветитель» Александром Марковым были переданы слова последнего: «при словах «наших бьют» многие россияне объединились и проявили свои инстинкты». Также сообщалось, что на лекциях Маркову часто задают вопросы про Украину и Крым. Правда, сам Марков в этом интервью отказался публично говорить – как именно он отвечает на эти вопросы. Данное интервью было также перепечатано другим сайтом, связанным с «Династией» – сайтом «Элементы».

Теории Маркова – яркий пример биологизаторства. В отличие от животных, поведение людей во многом обусловлено культурой и воспитанием, что биологизаторы учитывать не хотят или учитывают в недостаточной степени. Создаётся впечатление, что Марков как будто пытается унизить патриотически настроенных граждан, представляя их действия примитивными, животными.

Это неудивительно: в газете «Троицкий вариант» в программной статье под названием «Антисоветская газета» говорится, что данное издание имеет вполне определённую политическую позицию, и эта позиция – либеральная, ориентированная на Запад. Многие учёные в Москве считают, что подобная политизированность недопустима для газеты, которая позиционирует себя как научная.

Разумеется, иметь свои политические взгляды ученым не запрещено. Но совершенно иное, когда придерживающийся прозападных взглядов политик благодаря Зимину становится лауреатом престижной премии с красивым называнием «Просветитель». И вот получается, что в глазах многих он занимается уже не банальной политической пропагандой, а просвещением.

А Ваши политические взгляды сильно отличаются от взглядов основателя «Династии» Зимина?

Я думаю, что я вполне современный человек, однако я - за сильное государство, которое может противостоять Западу и выбирать собственный путь развития. Всего этого нет в либеральной риторике. Я не хочу, чтобы учёные России и моего родного Казахстана разделили судьбы учёных Ирака, Ливии и Сирии, которым США «помогли» с демократизацией. В итоге в этих странах по факту науки просто нет сейчас, а ведь когда-то была. Учёные из этих стран вынуждены или бежать в Европу, или участвовать в боевых действиях. В сообществе «Учёные против псевдонауки» недавно была опубликована история о том, как учёный-суннит из Ирака вынужден был в своей стране работать на базаре грузчиком – за натуральную плату в виде продуктов питания. Позже ему удалось вместе с семьёй уехать в Германию и устроиться в одну из лабораторий. А его коллега-шиит вынужден был стать военнослужащим иракской армии и погиб в боях с ИГИЛ, запрещённой в России террористической группировкой.

В этой связи вспоминается, что в 2011-2012 гг. идеи тех, кто активно участвовал в протестах несистемной оппозиции, включали в себя восхваление Соединённых Штатов. В тот период мне довелось участвовать в интернет-дискуссиях с участниками «белоленточных» протестов. На мой взгляд, вели они себя довольно странно: доказывали свою правоту путем оскорблений, провокаций, издевательств в адрес оппонента, постоянных передергиваний и подтасовок фактов. Поэтому патриотическая, или как некоторые говорят, «ватная», сторона в этих спорах всегда казалась мне более разумной.

То есть Вы не считаете, что за рубежом жить лучше?

Я успела какое-то время пожить в США. И то, что мне пришлось там увидеть, довольно сильно отличалось от американской мечты: у них много бездомных, опустившихся людей, наркоманов. Была я и в Европе и видела как прямо в одном из центральных МакДональсов девушкам предлагали работу сутенеры. У меня за рубежом на Западе живут родственники и им не так легко. Правда, когда я попыталась рассказать об этом в Интернете, на меня сразу набросились «белоленточники» с обвинениями и оскорблениями.

Получается, что в тот период Вы не поддержали протесты оппозиции, в отличие от Зимина. А как Вы относитесь к нынешним митингам сторонников Навального «против коррупции»?

Разумеется, я против коррупции. И я надеюсь, что российские власти отреагируют на то, что множество людей в России на митингах высказали недовольство существующей в России коррупцией. Однако поддерживать любой протест, лишь бы он был направлен против власти, на мой взгляд, не очень разумно. Мне вспоминается сюжет мультфильма «Король Лев». В этом мультике у монарха был завистливый брат Шрам, который сам хотел быть у власти. Для этого он организовал протесты среди гиен и обещал стать самым справедливым правителем, при котором в стране никто не будет голодать. В итоге обещания не были выполнены, вместо этого Шрам привел государство в полный упадок.

В любом протесте надо внимательно смотреть на тех людей, кто претендует на власть. Если говорить о Навальном, то к нему я отношусь очень скептически.

В блоге того же Панчина я видел: в своём комментарии один из сторонников «Династии» утверждает, что яблоком раздора между Вами и фондом стало негативное отношение его основателя Дмитрия Зимина к существующей на данный момент российской власти. Как Вы это прокомментируете?

Это было бы слишком просто. На самом деле «Династия» и её окружение связаны с властью: в 2015 году Министерство образования и науки РФ выдалоЗимину премию в специальной номинации «за покровительство российской науке». В том же году премию получила прозападная политизированная газета «Троицкий вариант», расхваливающая Бориса Немцова – как лучшее печатное СМИ о науке. И тот же Александр Марков – как лучший популяризатор науки.

Да, и уже в следующем 2016 году в интервью сайту «Брайтс» Марков обвинил российское общество в том, что оно является «на 86% враждебным по отношению» к тем, кого Марков считает просветителями народа, включая его самого. И тот же Борис Штерн, главред «Троицкого варианта», входитв экспертный совет этой государственной премии. Вспоминается, что эта премиябыла учреждена в 2014 году экс-министром образования и науки Ливановым, которого многие считают «системным либералом». А у вас никаких государственных наград нет?

Sci-Hub получил в основном общественное признание, не только у нас, но и за рубежом. Доступ к научным статьям – действительно острая проблема и Sci-Hub начал её решать. Однако наград от государства или каких-либо фондов у проекта нет.

Лично моё мнение: своим проектом вы сделали для российской и мировой науки больше, чем все эти Ливановы, Зимины, Марковы, Гельфанды и Панчины вместе взятые!

Спасибо! Однако бывший министр Ливанов вряд ли бы с вами согласился. В 2015 году центральные СМИ сообщали: Федеральное агентство научных организаций России (ФАНО) с одобрения Ливанова выделяет 260 млн рублей на организацию централизованной подписки на статьи зарубежных издательств. Трата абсолютно неразумная: к тому времени большинство российских ученых для чтения статей этих издательств уже активно пользовались Sci-Hub. В нашей базе в свободном и бесплатном доступе находятся практически все материалы этих издательств. И чиновники ФАНО, и Ливанов вели себя так, будто никакого Sci-Hub вообще не существует.

Совершенно бездумная трата бюджетных средств!

Да, и все это особенно примечательно на фоне того, что, например, в США некоторые люди решили, что я - шпион, а сайт – проект российских спецслужб. Конечно, такие мнения – из разряда теорий заговора. Я поддерживаю идею сильного государства, но Sci-Hub – мой личный творческий проект, созданный в свободное время, он полностью независим и не связан ни с какими государственными структурами. И я рада, что мой проект получил признание со стороны многих учёных в России и за рубежом.

В Википедии написано, что с 2012 по 2014 год Вы обучались в магистратуре в Высшей школе экономики. Есть мнение, что НИУ ВШЭ («Вышка») является неким ядром российского либерализма, согласны ли вы с этим?

В «Вышке» был предмет, на котором я с удивлением для себя услышала от преподавателей повторение интернет-риторики «белоленточных» оппозиционеров. Так, на первой же лекции нам стали рассказывать о том, что коэффициент интеллекта тех, кто выходит на митинги против власти, якобы выше, чем у тех, кто поддерживает митинги за Путина. Меня это заинтересовало, и я без всякой задней мысли попросила после лекции ссылку на статистику. Однако преподаватель, нисколько не смущаясь, ответил, что это он придумал сам!

Не знаю, можно ли считать «Вышку» ядром российского либерализма, но у меня сложилось впечатление, что большинство преподавателей разделяют идеи фонда «Либеральная миссия», который возглавляет научный руководитель «Вышки» экономист Евгений Ясин. Эта организация занимается продвижением «либеральных идей» в России и долгое время финансировалась тем же самым фондом Дмитрия Зимина «Династия».

В «Вышке» постоянно проводились совместные круглые столы с фондом «Либеральная миссия». В совет фонда «Либеральная миссия» входят преподаватели этого вуза. На лекциях преподаватели рассказывают о важной роли этого фонда в истории России и призывают студентов ходить на круглые столы фонда. Создается впечатление, что данный фонд фактически является структурой, аффилированной с данным вузом. Недавно, просматривая сайт «Вышки», я обнаружила на нём целый раздел, посвященный совместным мероприятиям с фондом «Либеральная миссия».

Правда ли, что преподаватели НИУ ВШЭ на лекциях говорят о том, что Северный Кавказ, включая русское Ставрополье, необходимо отделить от России?

Одна из лекций была посвящена кавказскому вопросу. Преподавателем были приведены такие аргументы, что в воздухе повисал вопрос: почему Северный Кавказ все еще не отделен от России? Это только один из наиболее ярких примеров. Вообще, под видом академических лекций по политологии и государственному управлению продвигалась политическая пропаганда.

В 2012 году фонд «Либеральная миссия» под руководством профессора «Вышки» Игоря Клямкина провёл круглый стол «Северный Кавказ – 2020». Почётным гостем мероприятия был спонсор «Либеральной миссии» Дмитрий Зимин. На этом круглом столе профессор «Вышки» Эмиль Паин говорил, что нужно создать регионам Северного Кавказа «возможность выбора», поскольку «оставаться или не оставаться в Федерации – это их дело». Также Паин говорил, что значительная часть населения Дагестана живет сегодня в другом северокавказском регионе – Ставропольском крае, и «барьер между этими зонами расселения» провести не получится.

Да, помню этот круглый стол. На этом же мероприятии Эмиль Паин заявил, что отделение Северного Кавказа приведёт к тому, что его население будет ехать в Центральную Россию в ещё большем количестве. А также в качестве примера высочайшей экономической эффективности привёл пример кавказских ваххабитских анклавов – селений Карамахи и Чабанмахи, которые в своё время стали очагами терроризма. А как вообще получилось, что Вы попали на учёбу в НИУ ВШЭ? И по какой специальности Вы там обучались?

Я обучалась в магистратуре факультета «государственного управления» в НИУ ВШЭ. Это факультет, который выпускает чиновников.

В 2012 году я переехала в Россию. Изначально планировала заниматься в Москве информационными технологиями. В то время я жила в общежитии в небольшой комнате, где ютились шесть девушек. Я хотела изменить жилищные условия, стала искать варианты в Интернете и наткнулась на общежитие «Вышки». Решила поступить в этот университет и переехать туда. Смотрела программы магистратуры с самым низким конкурсом – таким оказался факультет государственного управления. Решила попробовать, подготовилась к экзаменам и поступила на бюджет.

В тот период государственное управление у многих ассоциировалось прежде всего с информационными технологиями. Тогда Медведев активно внедрял информационные технологии в государственное управление, что мне очень нравилось. Например, он стал развивать "Открытое правительство”. За рубежом есть такая сфера, как Open government. Заключается всё это в том, что государство становится более открытым для граждан, размещает информацию в открытом доступе, а не держит её в секрете. Это, например, открытые суды и открытая отчетность по госзакупкам и прочее.

Это все перекликается с идеей открытого доступа в науке. Наверное, все знают такого американского активиста, как Аарон Шварц, который подвергся судебному преследованию за то, что скачал несколько миллионов научных статей с намерением вложить их в Интернет, то есть сделать общественным достоянием. Оказывается, у него были и работы, посвященные теме открытого государства. Я узнала об этом, когда работала над своей курсовой в «вышке».

Поэтому идеи и деятельность Медведева в тот период меня очень вдохновляли, и я сама хотела развиваться в этом направлении.

Большое спасибо за интервью!