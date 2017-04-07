Компания Google начала проверять новости на достоверность
- 07.04.2017, 13:02,
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Интернет-гигант Google один из первых запустил проверку материалов в новостном агрегаторе и поисковых запросах по всему миру. Об этом сегодня сообщается в официальном блоге компании. Отметим, что ранее такая возможность была доступна лишь жителям нескольких стран и не затрагивала поисковые запросы.
По новым правилам, проверенные статьи в разделах Google News будут промаркированы знаком Fact Check. Чтобы получить такое подтверждение, сетевым изданиям требуется использовать в своих материалах особые метки из списка ClaimReview от Schema.org.
Напомним читателям, что ранее социальная сеть Facebook начала активную борьбу с фальшивыми новостями. Эта функция, запущенная в США, Франции и еще нескольких странах, представляет собой особый индикатор, который отображается в новостной ленте.
АПН следит за развитием событий.