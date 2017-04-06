Депутаты отказались проверять главу правительства на предмет коррупции
- 06.04.2017, 16:14,
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Депутаты Государственной Думы РФ отказались от проверки расследования ФБК
Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве.
Ранее, парламентариям было предложено поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросить в правоохранительных и регистрирующих федеральных органах необходимую информацию и организовать проверку по фактам, которые упоминаются
в расследовании Навального.
Большинство депутатов нижней палаты российского парламента проголосовали против этой инициативы.
В партии власти слабо попытались объяснить свое нежелание проверять Медведева: по словам некоторых чиновников, имеются формальные основания, чтобы отклонить данный запрос. В частности, протокольное поручение никакого отношения к грядущему апрельскому отчету правительства по итогам 2016 года не имеет.
АПН внимательно следит за «молчанием ягнят».