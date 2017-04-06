 

Депутаты отказались проверять главу правительства на предмет коррупции

Депутаты Государственной Думы РФ отказались от проверки расследования ФБК Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве. 

Ранее, парламентариям было предложено поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросить в правоохранительных и регистрирующих федеральных органах необходимую информацию и организовать проверку по фактам, которые упоминаются в расследовании Навального. 

Большинство депутатов нижней палаты российского парламента проголосовали против этой инициативы.

В партии власти слабо попытались объяснить свое нежелание проверять Медведева: по словам некоторых чиновников, имеются формальные основания, чтобы отклонить данный запрос. В частности, протокольное поручение никакого отношения к грядущему апрельскому отчету правительства по итогам 2016 года не имеет.

АПН внимательно следит за «молчанием ягнят».

теги: Коррупция Дмитрий Медведев Правительство Госдума РФ
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