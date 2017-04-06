Политический сыск по-американски

То, что за помощниками Дональда Трампа (а возможно, и за ним самим) следили спецслужбы, прослушивали их телефонные переговоры и отслеживали интернет-соединения, уже ни у кого сомнений не вызывает. Даже у самых ярых противников нового президента.

Вот уже на протяжении месяца горячо обсуждаются второстепенные вопросы. Было ли окружение Трампа или он сам объектом расследования? Если да, то какого? Нарыли ли в результате что-либо по «русскому делу»? Если да, то почему молчат? А если нет, то почему до сих пор не говорят о закрытии дела? Законна ли была прослушка? Были ли получены специальные ордера на сбор метаданных? Каковы были намерения разведсообщества? Что знал об этом всем президент Обама и его высокопоставленные подчиненные? Каким был мотив прослушки? Кто слил факт слежки в прессу и с какой целью?

Наконец, вопрос вопросов: даже если формально все было сделано законно, не являются ли шпионские мероприятия в отношении политического противника в ходе выборов, мягко говоря, неуместными? И не стоит за ли за формальным соблюдением законов, принятых после 11 сентября, сокрытие некой спецоперации по подрыву авторитета президента Трампа и отстранению его от власти?

О том, что его штаб прослушивали, Большой Дональд заявил в своем твиттере в начале марта. Какое-то время даже союзники президента говорили, что он перешел черту. Мол, это уже чересчур…

Демократы и либеральная пресса откровенно издевались над Трампом. И так продолжалось почти 20 дней, пока руководитель спецкомитета по разведке Палаты Представителей США Девин Нуньес не заявил на импровизированной пресс-конференции, что «под словами Трампа имелись определенные основания». Более того, он рассказал (не называя имен), что расшифровки прослушки, никакого отношения не имеющие к «русскому делу» (!!!), были оформлены с нарушением законодательства в сфере нацбезопасности и переданы прессе.

Противники президента немедленно потребовали от Нуньеса самоустраниться от расследования. Мол, он необъективен и вообще не тем занимается — надо русских и Трампа на чистую воду выводить, а он ищет подтверждения словам Дональда. Раздавались даже требования начать расследования в отношении самого Нуньеса, ведь он сам некоторое время сотрудничал с переходной администрацией 45-го президента.

Следом в прямом эфире телеканала MSNBC бывшая высокопоставленная сотрудница Пентагона, руководитель направления «Россия, Украина и Евразия» в политуправлении военного ведомства Эвелин Фаркас рассказала о том, что сотрудники Белого Дома, ЦРУ, АНБ и минобороны в последние дни правления Обамы «собирали и сохраняли» документы, относящиеся к разведданным на Трампа и его сотрудников.

По словам Фаркас, это делалось для того, чтобы новая администрация не смогла «скрыть своих русских связей». И далее она обронила фразу: «Отсюда и утечки»…

То есть появилось прямое подтверждение того, что (А) слежка за штабом Трампа велась и (Б) материалы прослушка не только находились (или до сих пор находятся) в руках ныне лишенных допуска граждан, но и сливались в прессу по политическим мотивам.

Эвелин Фаркас попыталась объяснить, что она «не то имела в виду». Но все стало только хуже. В попытке оправдаться она дала юристам Белого Дома и консервативным журналистам массу ценных наводок — в каком направлении рыть.

В конце концов 3 апреля в распоряжении издания Bloomberg появились сведения, что к неправомерному использованию разведданных и сливе расшифровок прослушки в прессу была причастна Сьюзан Райс, советник президента Обамы по нацбезопасности.

Прежде чем перейти к описанию разразившегося скандала, я думаю, необходимо рассказать читателю, каким образом может осуществляться прослушка граждан США и как компетентные органы должны поступать с данными, полученными в ее результате.

Как мы все узнали из откровений Эдварда Сноудена, АНБ следит за всеми. Как показали недавние разоблачения WikiLeaks, и ЦРУ имеет собственную программу прослушки. Располагает соответствующими технологиями и ФБР. Однако законодательство запрещает просто так расшифровывать метаданные и использовать их в оперативной работе.

Более того, слежка за гражданами США возможно только по ордеру суда, причем в рамках Акта о наблюдении за агентами иностранной разведки (FISA). Суды, выдающие такие ордеры, являются тайными, однако все процедурные формальности на них соблюдаются. В частности, чтобы убедить судью в необходимости осуществить любой вид электронной слежки за американским гражданином, необходимо представить «достаточные основания для подозрений».

Однако в этом законе есть «дырка». Дело в том, что прослушку иностранных граждан — в частности, дипломатов других стран — можно осуществлять безо всякого ордера. И ограничений на расшифровку метаданных при этом нет никаких. Кроме одного. Если с иностранцем разговаривает американец, его имя в отчете должно быть скрыто, причем дальнейшее раскрытие личности может происходить только по решению суда.

Так вот если та или иная спецслужба вознамерилась следить за неким американцем, она может без ограничений собирать записи телефонных переговоров и перехватывать электронную переписку любого числа иностранных представителей, с которыми реальный объект слежки контактирует. И это будет на 100% законно. Вот только в обязанности оперативников и их боссов — вплоть до президента США — входит надежное сокрытие личностей «случайно отслеженных» граждан Соединенных Штатов.

Строго говоря, эти имена не должны доходить даже до боссов, за исключением случаев, когда информирование высокопоставленных чиновников требуется в интересах национальной безопасности.

Тем более, никто в этой цепочке (которую закон требует сделать максимально короткой) не должен предавать гласности материалы прослушки и имена американцев, чей голос попал на запись или чье электронное письмо было перехвачено. Во всяком случае, этого нельзя делать до тех пор, пока суд не решит обнародовать результаты рассмотрения дела по существу. И дело должно быть серьезное, шпионаж — не меньше.

Но вот Bloomberg поведал всему миру, что бывший советник по нацбезопасности Сьюзан Райс регулярно в течение года (вплоть до января 2017-го) запрашивала у спецслужб США имена американцев, которые разговаривали с иностранными представителями или были такими представителями упомянуты, причем, как выяснилось, лишь в редких случаях речь шла о дипломатах РФ. Как правило, разговоры вообще не касались России.

Часть именно таких расшифровок, с нескрытыми именами граждан Соединенных Штатов, и попали в руки руководителя спецкомитета Конгресса по разведке Нуньеса. Как следует из его слов, были раскрыты имена многих членов команды Трампа, причем затем расшифровки были слиты в прессу. Это уже не просто нарушение правил ведения слежки. Это прямое попирание прав американцев в соответствии с Четвертой поправкой к Конституции.

Райс, как до нее Фаркас, попыталась оправдаться. Мол, она «этого не сливала» (позднее было сделано уточнение: «Из этого я ничего никому не сливала»), а раскрытия имен лично ей требовала в связи с «различными вопросами нацбезопасности», которые она не может озвучить публично.

Но поскольку соединить различные точки в данном деле теперь уже не составляет труда, стала понятна схема действий спецслужб и прессы. С самых верхов обамовской администрации была заказана политическая слежка за Трампом и его окружением, причем тогда, когда он только-только стал лидировать в рейтингах на республиканских праймериз. Спецслужбы разработали хитрую схему. Осуществляя «рутинную прослушку» иностранных дипломатов и бизнесменов, они постепенно составляли досье на членов команды будущего президента.

В июле 2016 года группа WikiLeaks опубликовала переписку помощника Хиллари Клинтон Джона Подесты и руководства Демократического национального комитета. В этом немедленно были обвинены «русские хакеры», которые, якобы действовали по прямому указанию президента России. ФБР начало проверку по данному вопросу. Надежных доказательств «русского следа» представлено не было, но мейнстримная пресса убедила публику, что за взломом стояли российские спецслужбы. Теперь от ФБР требовалось доказать, что Трамп или члены его команды сотрудничали с этими спецслужбами. Но, как известно, никаких свидетельств сотрудничества найдено не было.

Тем не менее, каждый день либеральные медиа твердили о «русских связях» Трампа. Несмотря на это, склонить избирателей на сторону Хиллари не удалось. И тогда начался следующий этап — дискредитации нового президента. Поскольку в ходе «случайных перехватов» разговоров окружения Большого Дональда компромата не обнаружилось (а иначе он бы давно был обнародован), данные разведки стали применять точечно, в тесном взаимодействии с медиа.

Так, записи разговоров советника Трампа Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком были использованы для того, чтобы рассорить Флинна с вице-президентом Майком Пенсом. Причем пьеса разыгрывалась в двух актах. Сначала СМИ сообщили о самом факте разговора. Затем Пенса спровоцировали задать прямой вопрос Флинну и рассказать о его ответе в прямом эфире. И только затем было слито содержание разговора, которое этому ответу частично противоречило. В результате советнику Трампа пришлось уйти в отставку.

Эта комбинация говорит нам о трех вещах. Во-первых, спецслужбы действительно следили за людьми Трампа. Во-вторых, в расшифровках прослушки имена американцев не были скрыты, как того требует законодательство. И в-третьих, либеральные СМИ и спецслужбы сотрудничали, причем электронная слежка использовалась исключительно в политических целях — ведь никаких доказательств правонарушений Флинна представлено не было.

Похожую схему использовали и против генпрокурора Джеффа Сешнса, но дело обошлось тем, что он самоустранился от расследования «русского дела». В конечном счете Трамп не дал лишить себя еще одного доверенного сотрудника.

Возможно, в ближайшее время обнаружится «компромат» на кого-то еще, но теперь всё выглядит несколько иначе. Впору заниматься расследованием противоправной деятельности администрации Барака Обамы. Несколько республиканских конгрессменов уже потребовали вызвать Сьюзан Райс для дачи показаний под присягой в спецкомитет Конгресса.

Впрочем, либеральные медиа пытаются представить дело таким образом, что «дело Райс» является пустышкой и используется как отвлечение общественного мнения от «реального дела» — «русских связей людей Трампа». При этом пресса и телевидение всячески пытается принизить значение недавних скандальных разоблачений. Так, 4 апреля о неправомерном раскрытии имен членов предвыборного штаба Большого Дональда газета The Washington Post сообщила на 16-й (!!!) странице. А телеканал CNN заявил, что вообще не будет освещать данную сенсацию, дабы не «способствовать трамповской истерии».

Многие деятели Демократической партии по-прежнему настаивают на том, чтобы «русское дело» было расследовано со всей тщательностью и доведено до логического конца. Конгрессмен-демократ Хуакин Кастро заявил в прямом эфире, что если бы он был человеком азартным, то поставил бы немалую сумму денег на то, что в результате расследования «кто-то из помощников Трампа отправится в тюрьму».

Консерваторы (включая даже таких врагов Дональда как сенаторы Маккейн и Грэм), напротив, утверждают, что всё это «расследование» лишь отвлекает от истинных преступлений, совершенных сотрудниками спецслужб и членами администрации Обамы.

Не берусь предсказать, кто же в результате всех этих скандалов отправится в тюрьму. Но если не отправится никто, можно будет считать, что политический сыск в США де-факто узаконен.

Хватит ли силы воли у Республиканской партии, чтобы защитить Конституцию и не дать заболтать вопиющие правонарушения? Проснется ли совесть хотя бы у части демократов?

Наконец, не подумает ли президент Трамп, что ему «теперь тоже все можно»?

Это только на первый взгляд кажется, что России выгодны все эти внутренние распри в США. Мол, они ослабляют Америку — вот и славно. На деле, если заморская сверхдержава перестанет блюсти свою конституцию, реальную власть в стране окончательно захватят руководители спецслужб, причем самые бессовестные и жестокие из них. Не нужно нам такого партнера…