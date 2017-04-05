Фотоколлаж Владимира Путина с макияжем признан экстремистским материалом

Минюст РФ включил в реестр экстремистских материалов рисунок с изображением «человека, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина, на лице которого макияж – накрашены ресницы и губы, что, по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента РФ». Соответствующая запись в обновленном списке находится под номером 4071.





Напомним читателям, что запрещенный фотоколлаж был размещен еще в 2014 году в соцсети «ВКонтакте» неким Александром Цветковым. В тексте под изображением шла речь об избирателях Путина, которых, как указано в подписи, «вроде бы много, но среди моих знакомых их нет».





Отметим, что решение о признании изображения экстремистским принял Центральный районный суд Твери в 2016 году. В данный момент аккаунт Цветкова заблокирован.





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