 

Коммунисты грозят бойкотом Медведеву из-за расследования ФБК

Партия КПРФ готова объявить бойкот отчету премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, если чиновник детально не прокомментирует фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В знак протеста, коммунисты грозят покинуть зал заседаний в полном составе.

КПРФ ждет ответов Медведева 19 апреля во время его выступления в Госдуме, сообщает газета «Ведомости». В противном случае, коммунисты могут все пять вопросов, отведенных фракции, посвятить расследованию ФБК, чем поставят премьера в весьма неловкое положение.

Надо отметить, что совсем недавно Дмитрий Медведев впервые публично дал комментарий на расследование, назвав его «чушью и компотом». Однако, по существу предъявленных ему обвинений он ничего не сказал.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Госдума РФ Дмитрий Медведев ФБК Алексей Навальный
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