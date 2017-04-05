Коммунисты грозят бойкотом Медведеву из-за расследования ФБК
- 05.04.2017, 18:16,
- Новости
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Партия КПРФ готова объявить бойкот отчету премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, если чиновник детально не прокомментирует фильм-расследование
Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В знак протеста, коммунисты грозят покинуть зал заседаний в полном составе.
КПРФ ждет ответов
Медведева 19 апреля во время его выступления в Госдуме, сообщает газета «Ведомости». В противном случае, коммунисты могут все пять вопросов, отведенных фракции, посвятить расследованию ФБК, чем поставят премьера в весьма неловкое положение.
АПН следит за развитием событий.