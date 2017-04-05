Правительство Собянина продолжает издеваться над московскими врачами

Медицинские работники столичного региона будут иметь возможность подтвердить свои профессиональные навыки, получив статус "Московский врач". Наличие этого статуса также будет гарантировать прибавку 30% к зарплате. Постановление о начале действия пилотного проекта о присвоении такого статуса было принято 4 апреля на заседании президиума городского правительства.





"Московский врач должен иметь определенный высокий уровень компетенции и требования у этому уровню предъявляет проект "Московский врач", - пояснили журналистам в столичном департаменте здравоохранения.





Примечательно, что ни один чиновник столичного или федерального уровня не возмутился - по какому праву регион, пусть и такой важный, как Москва, вносит свои изменения в общую государственную систему квалификационных экзаменов и определения уровня квалификации врачей?





Профсоюзы также хранят молчание, хотя должны были бы негодовать, так как имеет место дискриминация медицинских работников по территориальному признаку.





Напомним читателям, что многих настоящих московских врачей администрация Собянина не так давно просто выкинула с работы в количестве более 7 тысяч, гордо назвав происходящее "оптимизацией".





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