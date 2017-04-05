 

Фонд Наука XXI занялся воспитанием патриотизма в детях

Вице-президент фонда Наука XXI Тимур Тимошев выступил перед журналистами, рассказав о деятельности фонда в современных условиях.

 

Подробное интервью, опубликованное газетой Наша Версия, содержит рассказ о планах и уже осуществляющихся делах фонда. О мероприятиях, связанных с воспитанием патриотизма в подрастающем поколении прямо сейчас.

 

 

"Задача стоит одна: помимо вовлечения в эти мероприятия детей, нужно чтобы

происходил и процесс обучения на природе. На мой взгляд, детей нужно

готовить и к морю, и к лесу, и к горам, и к воздуху, и воде. И чем чаще они

будут прикасаться к этому прекрасному миру, тем лучше. Наши дети будут

активнее, целеустремленнее, любопытнее, здоровее как физически, так и духовно.

Вот в принципе, что должно быть в основе всех социальных проектов, которые

есть и у нас, и у государства." - заявил Тимошев журналистам.

 

По словам общественника, одной из наиболее ярких акций фонда в 2017-ом году  будет реконструкция событий 1917-го, которую планируется провести при участии молодёжи на Дворцовой Площади в Петербурге.

 

Согласие властей на эту акцию ещё не оформлено, но стороны находятся в процессе диалога. Тимошев уверен, что при всей неоднозначности этого события 100-летней давности, оно слишком важно, чтобы его можно было позволить забыть нашим детям.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Фонд поддержки СМИ «Среда» будет закрыт из-за проблем с финансированием
» Лимит ФНБ России исчерпан
» 22 мая в Госдуме состоится презентация военно-патриотического движения "Гвардия Отечества"
» Путин предлагает создать фонд поддержки интернет-инициатив
» Геннадий Батанов больше не глава Пенсионного фонда РФ
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Дурман-проект

Дурман-проект

Ехала деревня мимо мужика

Ехала деревня мимо мужика

Выстоять и победить!

Выстоять и победить!

Схемы финансирования исламского радикализма в России

Схемы финансирования исламского радикализма в России

Поэт-фарцовщик, поэт-парторг

Поэт-фарцовщик, поэт-парторг

В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Фонд Наука XXI занялся воспитанием патриотизма в детях

  • 15:44
  • 11

Минфин предложил уничтожить врачебную тайну

  • 12:55
  • 117
Дурман-проект

Дурман-проект

Ехала деревня мимо мужика

Ехала деревня мимо мужика

Медведев считает, что акции протеста устраивают те, кто хочет достичь своих политических целей

  • 10:16
  • 159
Выстоять и победить!

Выстоять и победить!

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru