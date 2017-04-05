Фонд Наука XXI занялся воспитанием патриотизма в детях

"Задача стоит одна: помимо вовлечения в эти мероприятия детей, нужно чтобы

происходил и процесс обучения на природе. На мой взгляд, детей нужно

готовить и к морю, и к лесу, и к горам, и к воздуху, и воде. И чем чаще они

будут прикасаться к этому прекрасному миру, тем лучше. Наши дети будут

активнее, целеустремленнее, любопытнее, здоровее как физически, так и духовно.

Вот в принципе, что должно быть в основе всех социальных проектов, которые

есть и у нас, и у государства." - заявил Тимошев журналистам.

По словам общественника, одной из наиболее ярких акций фонда в 2017-ом году будет реконструкция событий 1917-го, которую планируется провести при участии молодёжи на Дворцовой Площади в Петербурге.

Согласие властей на эту акцию ещё не оформлено, но стороны находятся в процессе диалога. Тимошев уверен, что при всей неоднозначности этого события 100-летней давности, оно слишком важно, чтобы его можно было позволить забыть нашим детям.



