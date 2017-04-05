Минфин предложил уничтожить врачебную тайну

МОСКВА. Министерство финансов подготовило законопроект о фактической ликвидации врачебной тайны. Теперь сведения о заболеваниях граждан врачи будут обязаны передавать страховым компаниям по их запросу. Никаких серьёзных мер для обеспечения сохранности этих данных, разумеется, предусмотрено не будет. Просто по той причине, что официальным государственным требованиям по обеспечению сохранности персональных данных и сами учреждения здравоохранения тотально не соответствуют. Результатом этой затеи станет массовая утечка чувствительных медицинских данных о гражданах заинтересованным организациям и в сеть интернет.

Редакция АПН в такой ситуации не может даже негодовать. Последние годы в стране постепенно происходит антиконституционная передача функций исполнительной власти в Центробанк, регулирующий, в числе прочего, работу страховщиков, и этот маленький её элемент даже не вишенка на торте, а ещё один маленький камень в стене.



