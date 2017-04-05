Дурман-проект

Стало известно, что президент Порошенко подписал закон, согласно которому живущие в Донбассе – как на украинской его части, так и республиканской, получат ряд льгот. В основном – господдержка при получении образования в высших заведениях Украины: бесплатные учебники, бесплатные обучение, бесплатные общежития.

Всё-таки до Порошенко кое-что дошло, поздно ли – пока сложно сказать. Это вообще интересная вещь: Украина как антироссийский проект выросла за счёт отсутствия системной работы России с жителями Незалежной, которым была ведома лишь пропаганда официальных властей, проводивших мягкую украинизацию, и националистов, у которых «москаляку на гиляку». Но как только Москва чуть зашевелилась, как только в ДНР появился гуманитарный проект по оказанию помощи соотечественникам, в Киеве поняли, что они упускают контроль над ситуацией. И пусть в усеченном виде, - ведь помощь будет оказана только молодым людям, которые решатся пойти учится в учебные заведения Украины, - Киев решил также использовать «мягкую силу». Но переманивать на свою сторону тех, кого обстреливали и обстреливают сейчас ВСУ – чересчур наивная затея.

Молодые, которые ещё не уехали в Россию за образованием, вряд ли поедут учиться в украинские вузы. Они прекрасно понимают, что в любой момент могут оказаться в тех самых скрытых тюрьмах, в которых держат обвиняемых в политических преступлениях на Украине, и о которых только недавно стало известно международным правозащитным организациям. Кто живёт под областной украинской администрацией, может, конечно воспользоваться данной программой. Но опять же, после того, как эти люди насмотрелись на нацбатальоны, военные манёвры и прочие прелести постмайданной Украины, решится на это могут лишь наиболее лояльные нынешнему украинскому режиму.

То есть выражаясь фигурально: сначала тебя молотком по темечку, а потом бесплатный билет на электричку. Сложно поверить в то, что это не лажа.

Прохлаждаться, предвкушая победу Донбасса и долгожданный мир, однако, не приходиться. В 2015 году в украинские вузы поступило 20 тысяч жителей Донбасса, около 7 тысяч уехали учиться в Россию, а в ВУЗах ДНР и ЛНР обучалось 8 тысяч студентов. Перекос пока на стороне Украины – на это нельзя закрывать глаза. Для молодежи Донбасса в России важно обеспечить как минимум такие же, а как максимум – более комфортные условия для получения образования. Борьба идёт не столько за территории, сколько за людей. И проигрыш на этом поле будет равноценен проигрышу в противостоянии.

Молодежь – это будущее. Вот и решили украинские власти в силу ограниченного бюджета не за всех подряд бороться, а именно за молодежь. Заметьте – по поводу ветеранов и пенсионеров не сказано и ни сделано ровным счетом ничего. Но какую хотят получить на выходе молодежь украинские власти, мы можем указать – посмотрите на события в Одессе в мае 2014 и факельные шествия националистов в крупных городах. Украинский национализм питается за счёт слабостей российского общества и родственного ему донбасского. Главная из этих слабостей – неуверенное отношение к русскому культурному фундаменту. Борьба идёт за людей, но не за украинцев, как считают многие в России, а малороссов, новороссов, - русских, одним словом. Когда мы говорим «украинцы», то признаём за называемые этим именем людьми принадлежность не просто к иной идентичности и культуре, а к совершенно иной политической нации, которая рефлекторно отталкивается от всего российского.

У Украины есть одно преимущество – ограниченность в ресурсах, как это ни парадоксально. Осознана она, видимо, не до конца, судя по масштабам коррупции и неэффективных трат. Но необходимость считать каждую гривну с годами может привести к тому, что перед принятием каждого решения украинское руководство будет семь раз отмерять и взвешивать последствия. Возможно, что плюс этой логики будет состоять в приостановке военных действий. Но в качестве последствия мы всё равно получим Польшу во втором издании, но с опцией «ругательства в адрес русских – на русском языке».

Допустить всё это нельзя. И очень хорошо, что с объявлением гуманитарной программы Захарченко и Плотницким ситуация сдвинулась с мёртвой точки. Но этого мало. Украинская молодёжь должна видеть альтернативу вышиванкам и факельным шествиям. Спортивные состязания в Донбассе, музыкальные фестивали в Донецке и Луганске, открытие новых отделений и факультетов в вузах Донбасса и прочее – всё это необходимо в самое ближайшее время. Особенно, если Донбасс выстоит против Украины в военном плане – а он выстоит. И рано или поздно противоборствующим сторонам придётся отказаться от военного инструментария и поставить культуру на первое место. Гибридная война найдёт своё продолжение, в котором не будет места ракетным системам залпового огня и самоходным артиллерийским установкам.