Живой Журнал запретил публиковать политагитацию
- 04.04.2017, 19:03,
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Популярный сетевой сервис LiveJournal ввел в действие обновленное пользовательское соглашение, согласно которому блогерам запрещено размещать любую политическую агитацию.
Пункт 9.2.7 новых правил устанавливает запрет на «рекламу и/или политическую агитацию, если иное специально не установлено отдельным соглашением между пользователем и администрацией».
Дополнительно запрещено «вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности или своих отношений с другими лицами», то есть теперь нельзя регистрироваться от имени другого лица.
Кроме того, новое соглашение вводит возрастное ограничение, которое составляет 14 лет. Блоги с аудиторией больше трех тысяч пользователей в сутки подпадают под требования «закона о блогерах».
АПН следит за развитием событий.