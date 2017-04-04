 

Живой Журнал запретил публиковать политагитацию

Популярный сетевой сервис LiveJournal ввел в действие обновленное пользовательское соглашение, согласно которому  блогерам запрещено размещать любую политическую агитацию.  

Пункт 9.2.7 новых правил устанавливает запрет на «рекламу и/или политическую агитацию, если иное специально не установлено отдельным соглашением между пользователем и администрацией».

Дополнительно запрещено «вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности или своих отношений с другими лицами», то есть теперь нельзя регистрироваться от имени другого лица.

Кроме того, новое соглашение вводит возрастное ограничение, которое составляет 14 лет. Блоги с аудиторией больше трех тысяч пользователей в сутки подпадают под требования «закона о блогерах».

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет
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APN.ru