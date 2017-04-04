Живой Журнал запретил публиковать политагитацию

Популярный сетевой сервис LiveJournal ввел в действие обновленное пользовательское соглашение, согласно которому блогерам запрещено размещать любую политическую агитацию.





Пункт 9.2.7 новых правил устанавливает запрет на «рекламу и/или политическую агитацию, если иное специально не установлено отдельным соглашением между пользователем и администрацией».





Дополнительно запрещено «вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности или своих отношений с другими лицами», то есть теперь нельзя регистрироваться от имени другого лица.





Кроме того, новое соглашение вводит возрастное ограничение, которое составляет 14 лет. Блоги с аудиторией больше трех тысяч пользователей в сутки подпадают под требования «закона о блогерах».





АПН следит за развитием событий.



