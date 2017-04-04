 

Закон о патриотическом воспитании готов к внесению в Госдуму

В Госдуме РФ закончена работа над законом о патриотическом воспитании, в котором патриотизм получил официальное законодательное определение.

Ожидается, что проект закона будет представлен на круглом столе 4 апреля, а затем официально внесен в Госдуму. Об этом сегодня сообщает РБК.

Парламентарии предлагают на законодательном уровне прописать, что патриотизм — это «любовь к Отечеству, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, следовать высшим ценностям, проявлять верность долгу, самопожертвование, в том числе отстаивание независимости, целостности и суверенитета России с оружием в руках».

Военно-патриотическое воспитание, в свою очередь, трактуется как «комплекс мероприятий, направленных на формирование у граждан осознанной необходимости защиты Отечества, подготовку к военной службе, воспитание гордости за принадлежность к своему народу, к его свершениям» и «за вооруженные силы своей страны».

Новый закон предполагает появление специальных центров по развитию гражданско-патриотического воспитания граждан на базе высших учебных заведений и создание особого государственного органа, ответственного за реализацию политики государства по патриотическому воспитанию.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Новые законы Госдума РФ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдума готовит закон о трудовом воспитании школьников
» Закон об обязательном патриотическом воспитании внесен в Госдуму
» Госдума рассмотрит закон о еженедельном прослушивании гимна в школах
» Чеченские парламентарии предлагают освободить экономику республики от налогов
» В Госдуму РФ внесен закон, запрещающий называть национальность преступников
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Схемы финансирования исламского радикализма в России

Схемы финансирования исламского радикализма в России

Поэт-фарцовщик, поэт-парторг

Поэт-фарцовщик, поэт-парторг

В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

Эра Шакала. Дисперсизация терроризма

Эра Шакала. Дисперсизация терроризма

Авалон

Авалон

Не ждите слишком многого от НАТО

Не ждите слишком многого от НАТО

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Живой Журнал запретил публиковать политагитацию

  • 19:03
  • 116

Закон о патриотическом воспитании готов к внесению в Госдуму

  • 15:34
  • 147

Сергей Кириенко распределит президентские гранты на 4,3 млрд рублей

  • 14:06
  • 168

Эксперты выражают сомнение в психическом состоянии сенатора Лисовского

  • 09:18
  • 265

Газпром потребовал бюджетных субсидий

  • 08:35
  • 253

Внезапная доставка главы Удмуртии

  • 08:23
  • 219
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru