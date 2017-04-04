Закон о патриотическом воспитании готов к внесению в Госдуму

В Госдуме РФ закончена работа над законом о патриотическом воспитании, в котором патриотизм получил официальное законодательное определение.





Ожидается, что проект закона будет представлен на круглом столе 4 апреля, а затем официально внесен в Госдуму. Об этом сегодня сообщает РБК.





Парламентарии предлагают на законодательном уровне прописать, что патриотизм — это «любовь к Отечеству, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, следовать высшим ценностям, проявлять верность долгу, самопожертвование, в том числе отстаивание независимости, целостности и суверенитета России с оружием в руках».





Военно-патриотическое воспитание, в свою очередь, трактуется как «комплекс мероприятий, направленных на формирование у граждан осознанной необходимости защиты Отечества, подготовку к военной службе, воспитание гордости за принадлежность к своему народу, к его свершениям» и «за вооруженные силы своей страны».





Новый закон предполагает появление специальных центров по развитию гражданско-патриотического воспитания граждан на базе высших учебных заведений и создание особого государственного органа, ответственного за реализацию политики государства по патриотическому воспитанию.





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