 

Сергей Кириенко распределит президентские гранты на 4,3 млрд рублей

Владимир Путин изменил правила распределения грантов на поддержку НКО. Следуя указу президента, заниматься этим будет «Фонд-оператор президентских грантов», а контроль всех операций возложат на комитет во главе с Сергеем Кириенко.

В текущем 2017 году этот фонд должен будет разделить между НКО 4,3 миллиарда рублей - именно столько денег готово предоставить управление делами президента. До настоящего момента распределением грантов занималось несколько фондов по разным направлениям деятельности.

Надо отметить, что в еще одном указе Владимира Путина говорится о том, что контроль и организацию всего процесса предоставления грантов будет осуществлять еще один комитет. Эта организация должна будет согласовывать списки победителей конкурса, представленные Фондом-оператором. Председателем комитета назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Администрация президента
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