 

Эксперты выражают сомнение в психическом состоянии сенатора Лисовского

МОСКВА. Эксперты-политологи, опрошенные редакцией АПН, выражают серьёзные сомнения в психическом состоянии сенатора Лисовского.
Не может же быть так, что он это всё хладнокровно, без тени сомнения? - говорят они. Может быть его что-то вывело из себя, возбудило?
Но что могло бы быть причиной столь длительного, системного возбуждения?
 
 
 
Ознакомившись с его предложениями о законодательном убийстве бизнеса крупных ритейлеров путём запрета для них круглосуточной работы, а так же об обустройстве многочисленных пробок в конце рабочего дня, а так же нарушений трудовой дисциплины, редакция АПН приходит к однозначному выводу - господин Лисовский потерял связь с реальностью и не понимает, что его попытка протолкнуть свои вредоносные предложения выглядит примерно как откровенно коррупционная.
 
Ни для кого не секрет, что ночной шоппинг в Москве и области работает на выравнивание уличного трафика. Все те, кто могли бы поехать за покупками в магазины днём, едут за ними ночью. Предложение сенатора о законодательном разорении крупных сетевых магазинов путём запрета для них работать после 21 часов в будние дни и полного запрета на работу в воскресенье приведёт к тому, что либо их покупатели будут перегружать городские трассы в рабочие дни в часы пик, или сбегут с работы в рабочее время или останутся без покупок, так как для обеспечения сопоставимого ассортимента товаров потребителю придётся, иногда, пробежаться через десяток "малых магазинов шаговой доступности" на что, как правило, у нормального человека, не работающего сенатором в Совете Федерации Российской Федерации нет ни времени, ни сил.
 
Эксперты отмечают, что выступивший против свободы розничной торговли сенатор возбудился явно за пределами общепринятых для сенаторов нормативов поведения, в том числе попытавшись прикрыться именем Ирины Яровой. Однако даже Яровая уже заявила, что не имеет отношения к радикальной законодательной идее, открестившись, тем самым, от откровенного безумия. О чём же думал Лисовский, поминая её всуе?
 
Отметим, возбуждённое психическое состояние вовсе не подразумевает ненормальности в медицинском смысле этого слова. Причины могут быть самые разные. Поскольку мы не верим в то, что подобные резкие и яркие шаги сенатора были вызваны, например, приёмом кокаина (хотя господину Лисовскому есть смысл публично отвергнуть эту версию), нам кажется, что источник чрезмерного возбуждения может лежать в экономической плоскости.
 
Диапазон гипотетических причин чрезвычайно широк - от банальной взятки, техническую возможность получения которой Лисовским нельзя априорно отвергнуть и нужно бы проверить, до религиозного экстаза (а не постригся ли господин Лисовский в пастафарианские монахи?).
 
Наиболее же вероятным нам представляется то, что господин Лисовский действует в состоянии серьёзного конфликта интересов. Что связанный с ним бизнес сейчас испытывает серьёзное давление крупных торговых сетей и пытается развернуть рынок сельскохозяйственной продукции, сделав его рынком продавца. Идея, наверное, неплохая, если мы хотим вернуться в общество тотального дефицита.
 
Но лучше бы, пожалуй, правоохранительным органам выяснить источники текущего финансирования чрезмерно активного сенатора и предпринять серьёзные меры к тому, чтобы он не превращал нашу жизнь в откровенно бесмысленный дурдом, обставленный произвольными, взятыми с потолка запретами.
 
 
 
 
Впрочем, уверены в том, что то считающий себя честным и вменяемым человеком сенатор Сергей Фёдорович Лисовский и сам не откажется публично раскрыть данные о налчии у него коммерческого конфликта интересов в связи с его неоднозначной законодательной инициативой.
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