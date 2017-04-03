 

В Петербурге объявлен трехдневный траур в связи с терактом в метро

В Петербурге с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур в связи с взрывом в метро. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора северной столицы Андрей Кибитов.

Местные телеканалы и радиостанции планируют отменить развлекательные программы и мероприятия.

Напомним читателям, что сегодня около 14:40 в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». На данный момент известно о 10 погибших пассажирах и около 50 пострадавших. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Терроризм
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