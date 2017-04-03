В Петербурге объявлен трехдневный траур в связи с терактом в метро
- 03.04.2017, 19:21,
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В Петербурге с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур в связи с взрывом в метро. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора северной столицы Андрей Кибитов.
Местные телеканалы и радиостанции планируют отменить развлекательные программы и мероприятия.
Напомним читателям, что сегодня около 14:40 в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». На данный момент известно о 10 погибших пассажирах и около 50 пострадавших.
АПН следит за развитием событий.