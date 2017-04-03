Росгвардия в срочном порядке закупает новые автозаки и броневики

Для бойцов Росгвардии власти организуют закупку партии бронированных автобусов и легковых автомобилей на сумму 211,9 миллиона рублей. Техника будет дислоцироваться на базах в Ростове-на-Дону, Московской области, столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске.





Главным приобретением станут станут автобусы "Федерал" по цене без малого 9 миллионов за штуку - по простому этот транспорт называется "автозак".





Интересно, что автозаки предназначены для крупнейших российских городов, которые оказались в списке "неспокойных" по итогам акций 26 марта





Ну и особенно радует тот факт, что теперь во время протестных акций с гражданами будет общаться не полиция, а военнослужащие с боевым оружием на перевес и с правом стрелять даже в беременных. Для этого, кстати, идеально подходят бойницы бронированного автобуса "Федерал".





АПН следит за развитием событий.



