 

Росгвардия в срочном порядке закупает новые автозаки и броневики

Для бойцов Росгвардии власти организуют закупку партии бронированных автобусов и легковых автомобилей на сумму 211,9 миллиона рублей. Техника будет дислоцироваться на базах в Ростове-на-Дону, Московской области, столице, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске и Новосибирске. 

Главным приобретением станут станут автобусы "Федерал" по цене без малого 9 миллионов за штуку - по простому этот транспорт называется "автозак". 

Интересно, что автозаки предназначены для крупнейших российских городов, которые оказались в списке "неспокойных" по итогам акций 26 марта.

Ну и особенно радует тот факт, что теперь во время протестных акций с гражданами будет общаться не полиция, а военнослужащие с боевым оружием на перевес и с правом стрелять даже в беременных. Для этого, кстати, идеально подходят бойницы бронированного автобуса "Федерал".

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Силовые структуры Росгвардия
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