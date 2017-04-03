Fake PR как следующая стадия Fake News.doc

Fake PR, Fake News и другие животные…





(попытка статистичкеского анализа эффективности пропаганды)





Эволюционная борьба различных форм жизни порождает, иногда, довольно причудливые или даже смешные виды организмов.





Страус Эму, рыба-удильщик или прячущаяся в собственных чернилах каракатица порождают у нас улыбку и восхищение выдумкой природы, а, например, такой зверь как ленивец – изумляет своей приспособленностью к жизни ценой минимальных усилий. Многие совершенно безвредные живые формы грозно маскируются под аналогичные, хищные и опасные…





Примерно то же самое мы, зачастую встречаем и на просторах международной компьютерной сети Интернет.





Стоило, например, появиться в информационной повестке дня понятию о "FakeNews", брошенному крупнейшими пиарщиками Х.Клинтон в адрес оппонентов… как нашёлся и отечественный рак с клешнёй, который взял с них пример. Для Трампа атака оказалась болезненной – ведь журналисты Демпартии обвиняли его в том, что делали сами, а оправдываться что не верблюд – всегда тяжело.





В российских условиях всё намного смешнее. Потому что оппонентов, серьзёных, кажется нет. А когда их нет – непридумать ли себе врагов, ведущих адскую борьбу против тебя, любимого?





Как мы случайно увидели, совсем недавно известный определённым образом Сергей Ервандович Кургинян выступид с темой "Фэйканутые".





По его утверждению, аккаунты в соцсетях которые были названы Кургинян и велись от его имени - фэйки.





Вопрос кто их вел и зачем остается загадкой. Когда мы видим фейковый аккаунт Зюганова, например, или Аллы Пугачёвой – это примерно понятно.





Кому и зачем нужны фейковые аккаунты Сергея Ервандовича в товарных количествах – науке в нашем лице просто неизвестно. Но есть гипотеза.





Ещё в феврале, а особенно - после событий 26 марта; на повестку дня у властей вновь встал вопрос о противодействии массовым уличным выступления, вроде бы ранее надёжно задавленным, но опять качнувшимся в сторону техник "Цветных Революций".





Зашевелились и лица, причисляющие себя к политтехнологам, в том числе – по неизвестным причинам. Их гложет смутная, робкая, но всё же – надежда на бюджет. И они принимают позы. Странные, вычурные и узкофункциональные, примерно как у птенчиков, разевающих клюв и машущих крылышками в надежде, что птица-мама сунет им червячка в клювик.





Можно обсудить эти шевеления, использовав в качестве обобщающего примера обобщённого "кургиняна". Не копаем глубоко, но признаки чрезвычайно характерны.





Экстремально интенсивно, неделю ходить в гости на программах Владимира Соловьёва случайно просто невозможно. Да и сам популярный, талантливый и весьма вменяемый Владимир Рудольфович вряд ли мог воспылать внезапной страстью к Сергею Ервандовичу без внятной причины. Слишком уж велика разница в популярности одного и другого. В феврале «кургинян" непрерывно светился на федеральных каналах - 11 раз!





20 000 запросов в системе Яндекс для политика которого чуть ни каждый день крутят по центральному телевидению это совсем не много. А именно таков печальный уровень запросов по ключевому слову "кургинян" мы наблюдали к концу месяца.

Если популярность ведущего телепрограммы в интернет в 30! раз выше чем популярность гостя программы, которого показывают каждый! день в течении недели, то вряд ли этого гостя туда звали для повышения рейтинга программы.





Возможны, конечно различные варианты, не только даже денежные. Может быть Соловьёву было скучно и он хотел клоунады? Скажем прямо, её не вышло, "кургинян" – это как нам кажется, почти всегда уныло.





Теряемся, в догадках…

Но вот что интересно! «кургинян», в обсуждаемом конкретном случае, это не только человек из телевизора. Это еще и «Медиа холдинг».





К сожалению, уровень популярности этого холдинга – чуть ли не ниже популярности само Сергея Ервандовича.





Похоже, тут плюс на плюс даёт парадоксальным образом общий минус.





На главном портале Кургиняна Eot.su стоит счётчик Liveinternet и статистика его открыта, так что исходные данные у нас есть.

Если мерить позиции в Яндексе - то согласно счетчику Eot.su в 5 раз менее популярен чем … Новости ЛГБТ. Уверены, что это – недооценка. Сам Кургинян точно не хуже чем ЛГБТ (а может и лучше) и его новости должны быть выше. Но, парадокс, и сопоставимого уровня Eot.su здесь добиться не сумел.





Проект с посещаемостью 31 посетитель в день – это, конечно, серьёзный медиаресурс для борьбы с "Цветными Революцями". Но, поневоле, задаёшься вопросом о том, не выпустить ли против дестабилизирующих ситуацию в России сил группу специально обученных, тренированных элитных боевых [это слово запрещено Роскомнадзором]?





Возможно, если удастся, как-то договориться с какими-то организованными геями окажется поэффективнее, чем прибегать к услугам движения "Суть времени".





Но если говорить про борьбу в медийном плане, то один единственный блоггер Николай Соболев, за одни сутки эфира ролика про протесты получает миллионы просмотров:





Что-то мы как-то не уверены, что Eot.su получил столько за весь период своего существования.





У проекта "кургинян" есть собственные телеканал и информационное агентство.





Популярность их контента в соцсетях находится, кажется, примерно там, где существует стремительность того же зверя-ленивца. В мире абстрактных идей, раздел "несбывшееся".





1257 видео !!!!! и целых 513 подписчиков, но самое комичное - 1 лайк! Чудесное достижение для телеканала, неправда ли? Показатель конверсии труда съёмочной группы в пустоту – просто фантастичен.





Разумеется, эти гомерические достижения отлично иллюстрируют возможности обобщённого "кургиняна" конкурировать за умы интернет аудитории. Есть у "медиахолдинга" и пара каналов на youtube канала - один с совсем грустными цифрами… 32 просмотра, 202 просмотра …





Другой поприличнее. Видео на нём – всего на каких-то три порядка менее популярны чем у топовых блогеров. Как говорится, пианист падает со стула даже безо всякой стрельбы. Тело само упало и лежит на полу, притворяясь дохлым, как это делают всякого рода безвредные жучки в минуты опасности.





Помимо популярного телевидения у "Кургиняна" есть еще информационное агентство Красная Весна.





Здесь цифры чуть более внушительные. В группе "в контакте" состоит около 2000 человек, и даже у империалистов, в фэйсбуке около 1600 . .





Ядро аудитории агентства не слишком активно, например за сутки 28 марта было выпущено порядка 46 статей в фэйсбук группе издания. Но уже хорошо, что здесь теплится какая-то жизнь…





Среднее количество же лайков не превышало, в исследуемый период 2 лайка на статью, при том, что расставляли их одни и теми же пользователи.





За неделю проект «Кургинян» на своей офицальной странице в фэйсбуке получает 18!!!!!! лайков. Фантастический успех.





Но спишем этот ужас на мондиалистов из Facebook… Они у нас вместо Рокфеллеров теперь, раз сам Рокфеллер умер.





Группа информационного агентства в Вконтакте выглядит бодрее. Количество лайков на статью - в тот же период доходит до целых 80 а количество просмотров статьи до 1900. То есть статья нравится каждому 23-ему читателю, а у прочих либо вызывает негатив, либо не продуцирует вовсе никаких чувств.





Так что может предложить «кургинян» новому поколению, отвлекая его от участия в "цветной революци"?





15 000 - 20 000 пассивных читателей, почти не реагирующих на выдаваемый им информационный продукт?





Сергею Ервандовичу стоило бы прекратить имитацию бурной деятельности, распустить свою организацию и начать выступать соло, примерно как это сделал некоторое время назад некий блоггер-кантианец.





Тогда, может быть, куда-то возьмут работать на нормальный оклад, тем более, что не так давно остро встал вопрос о децентрализации российской системы управления цирками.





Это правильное применении его талантам, пожалуй, на фоне попыток конструирования имиджа манипулятора и аналитика, которые, как нам кажется, преподносятся со стороны окружающих Кургиняна не особо талантливых людей. Имидж вместо репутации – это вообще не очень хорошо, а когда и имидж не работает – наверное пора менять сферу деятельности.





А то что имидж не работает – прекрасное иллюстрируется хотя бы тем фактом, что С.Е.Кургиняна к Донецку и Луганску, опубликованное в его Живом Журнале собрало 2 перепоста в Контакте и 1 в фэйсбуке.





Увы, лично С.Е.Кургинян –, по нашему мнению, - хороший пример из обобщённого "кургиняна", то есть невнятной персоны, по недоразумению выдающей себя за политтехнолога или даже искренне считающего себя таковым. Возвращаясь к начальному сюжету нашей истории – похоже, что в истории с поддельными аккаунтами "Кургиняна" в социальных сетях мы имеем пример поддельной новости о поддельной борьбе поддельных врагов Кургиняна с имитатором политтехнолога.





FakePR, короче говоря. Освоить бюджет заказчика, ничего не сделав.

Заслать бы его организовывать оранжевую революцию, чтобы растратил её бюджет… Но ведь не возьмут.



