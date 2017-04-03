 

Fake PR как следующая стадия Fake News.doc

Fake PR, Fake News и другие животные…

(попытка статистичкеского анализа эффективности пропаганды)

Эволюционная борьба различных форм жизни порождает, иногда, довольно причудливые или даже смешные виды организмов. 

Страус Эму, рыба-удильщик или прячущаяся в собственных чернилах каракатица порождают у нас улыбку и восхищение выдумкой природы, а, например, такой зверь как ленивец – изумляет своей приспособленностью к жизни ценой минимальных усилий. Многие совершенно безвредные живые формы грозно маскируются под аналогичные, хищные и опасные…

Примерно то же самое мы, зачастую встречаем и на просторах международной компьютерной сети Интернет.

Стоило, например, появиться в информационной повестке дня понятию о "FakeNews", брошенному крупнейшими пиарщиками Х.Клинтон в адрес оппонентов… как нашёлся и отечественный рак с клешнёй, который взял с них пример. Для Трампа атака оказалась болезненной – ведь журналисты Демпартии обвиняли его в том, что делали сами, а оправдываться что не верблюд – всегда тяжело.

В российских условиях всё намного смешнее. Потому что оппонентов, серьзёных, кажется нет. А когда их нет – непридумать ли себе врагов, ведущих адскую борьбу против тебя, любимого?

Как мы случайно увидели, совсем недавно известный определённым образом Сергей Ервандович Кургинян выступид с темой "Фэйканутые". 

По его утверждению, аккаунты в соцсетях которые были названы Кургинян  и велись от его имени - фэйки. 

Вопрос кто их вел и зачем остается загадкой. Когда мы видим фейковый аккаунт Зюганова, например, или Аллы Пугачёвой – это примерно понятно.

Кому и зачем нужны фейковые аккаунты Сергея Ервандовича в товарных количествах – науке в нашем лице просто неизвестно. Но есть гипотеза.

Ещё в феврале, а особенно - после событий 26 марта; на повестку дня у властей вновь встал вопрос о противодействии массовым уличным выступления, вроде бы ранее надёжно задавленным, но опять качнувшимся в сторону техник "Цветных Революций". 

Зашевелились и лица, причисляющие себя к политтехнологам, в том числе – по неизвестным причинам. Их гложет смутная, робкая, но всё же – надежда на бюджет. И они принимают позы. Странные, вычурные и узкофункциональные, примерно как у птенчиков, разевающих клюв и машущих крылышками в надежде, что птица-мама сунет им червячка в клювик.

Можно обсудить эти шевеления, использовав в качестве обобщающего примера обобщённого "кургиняна". Не копаем глубоко, но признаки чрезвычайно характерны.

Fake PR как следующая стадия Fake News.doc В феврале «кургинян" непрерывно светился на федеральных каналах - 11 раз! Экстремально интенсивно, неделю ходить в гости на программах Владимира Соловьёва случайно просто невозможно.  Да и сам популярный, талантливый и весьма вменяемый Владимир Рудольфович вряд ли мог воспылать внезапной страстью к Сергею Ервандовичу без внятной причины. Слишком уж велика разница в популярности одного и другого.

20 000 запросов в системе Яндекс для политика которого чуть ни каждый день крутят по центральному телевидению  это совсем не много. А именно таков печальный уровень запросов по ключевому слову "кургинян" мы наблюдали к концу месяца.
 
Fake PR как следующая стадия Fake News.doc Если популярность ведущего телепрограммы в интернет в 30! раз выше чем популярность гостя программы, которого показывают каждый! день в течении недели, то вряд ли этого гостя туда звали для повышения рейтинга программы. 

Возможны, конечно различные варианты, не только даже денежные. Может быть Соловьёву было скучно и он хотел клоунады? Скажем прямо, её не вышло, "кургинян" – это как нам кажется, почти всегда уныло.

Fake PR как следующая стадия Fake News.doc Теряемся, в догадках…
 
Но вот что интересно! «кургинян», в обсуждаемом конкретном случае, это не только человек из телевизора. Это еще и «Медиа холдинг». 

К сожалению, уровень популярности этого холдинга – чуть ли не ниже  популярности само Сергея Ервандовича. 

Похоже, тут плюс на плюс даёт парадоксальным образом общий минус.

Fake PR как следующая стадия Fake News.doc На главном портале  Кургиняна Eot.su  стоит счётчик Liveinternet и статистика его открыта, так что исходные данные у нас есть.
 
Fake PR как следующая стадия Fake News.doc Если мерить позиции в Яндексе - то согласно счетчику  Eot.su  в 5 раз менее популярен чем … Новости ЛГБТ. Уверены, что это – недооценка. Сам Кургинян точно не хуже чем ЛГБТ (а может и лучше) и его новости должны быть выше. Но, парадокс, и сопоставимого уровня Eot.su здесь добиться не сумел.

Проект с посещаемостью 31 посетитель в день – это, конечно, серьёзный медиаресурс для борьбы с "Цветными Революцями". Но, поневоле, задаёшься вопросом о том, не выпустить ли против дестабилизирующих ситуацию в России сил группу специально обученных, тренированных элитных боевых [это слово запрещено Роскомнадзором]?

Возможно, если удастся, как-то договориться с какими-то организованными геями окажется поэффективнее, чем прибегать к услугам движения "Суть времени".

Но если говорить про борьбу в медийном плане, то один единственный блоггер Николай Соболев, за одни сутки эфира ролика про протесты получает миллионы просмотров:
 
 

Что-то мы как-то не уверены, что Eot.su получил столько за весь период своего существования.

У  проекта "кургинян" есть собственные телеканал и информационное агентство. 

Популярность их контента в соцсетях находится, кажется, примерно там, где существует стремительность того же зверя-ленивца. В мире абстрактных идей, раздел "несбывшееся".

Fake PR как следующая стадия Fake News.doc 1257 видео !!!!! и целых 513 подписчиков, но самое комичное - 1 лайк! Чудесное достижение для телеканала, неправда ли? Показатель конверсии труда съёмочной группы в пустоту – просто фантастичен.

Разумеется, эти гомерические достижения отлично иллюстрируют возможности обобщённого "кургиняна" конкурировать за умы интернет аудитории. Есть у "медиахолдинга" и пара каналов на youtube канала - один с совсем грустными цифрами… 32 просмотра, 202 просмотра … 

Fake PR как следующая стадия Fake News.doc Другой поприличнее. Видео на нём – всего на каких-то три порядка менее популярны чем у топовых блогеров.  Как говорится, пианист падает со стула даже безо всякой стрельбы. Тело само упало и лежит на полу, притворяясь дохлым, как это делают всякого рода безвредные жучки в минуты опасности.

Fake PR как следующая стадия Fake News.doc Помимо популярного телевидения у "Кургиняна" есть еще информационное агентство Красная Весна.  

Здесь цифры чуть более внушительные. В группе "в контакте" состоит около 2000 человек, и даже у империалистов, в фэйсбуке около 1600 . .

Ядро аудитории агентства не слишком активно, например за сутки 28 марта было выпущено порядка 46 статей в фэйсбук группе издания. Но уже хорошо, что здесь теплится какая-то жизнь…

Fake PR как следующая стадия Fake News.doc Среднее количество же лайков не превышало, в исследуемый период 2  лайка на статью,  при том, что расставляли их одни и теми же пользователи.

За неделю проект «Кургинян» на своей офицальной странице в фэйсбуке получает 18!!!!!! лайков. Фантастический успех.

Но спишем этот ужас на мондиалистов из Facebook… Они у нас вместо Рокфеллеров теперь, раз сам Рокфеллер умер.

Группа информационного агентства в Вконтакте выглядит бодрее. Количество лайков на статью - в тот же период доходит до целых 80 а количество просмотров статьи до 1900. То есть статья нравится каждому 23-ему читателю, а у прочих либо вызывает негатив, либо не продуцирует вовсе никаких чувств.

Так что может предложить «кургинян» новому поколению, отвлекая его от участия в "цветной революци"?

15 000 - 20 000 пассивных читателей, почти не реагирующих на выдаваемый им информационный продукт?

Сергею Ервандовичу стоило бы прекратить имитацию бурной деятельности, распустить свою организацию и начать выступать соло, примерно как это сделал некоторое время назад некий блоггер-кантианец.

Тогда, может быть, куда-то возьмут работать на нормальный оклад, тем более, что не так давно остро встал вопрос о децентрализации российской системы управления цирками. 

Это правильное применении его талантам, пожалуй, на фоне попыток конструирования имиджа манипулятора и аналитика, которые, как нам кажется, преподносятся со стороны окружающих Кургиняна не особо талантливых людей. Имидж вместо репутации – это вообще не очень хорошо, а когда и имидж не работает – наверное пора менять сферу деятельности.

А то что имидж не работает – прекрасное иллюстрируется хотя бы тем фактом, что С.Е.Кургиняна к Донецку и Луганску, опубликованное в его Живом Журнале собрало 2 перепоста в Контакте и 1 в фэйсбуке. 

Fake PR как следующая стадия Fake News.doc Увы, лично С.Е.Кургинян –, по нашему мнению, - хороший пример из обобщённого "кургиняна", то есть невнятной персоны, по недоразумению выдающей себя за политтехнолога или даже искренне считающего себя таковым. Возвращаясь к начальному сюжету нашей истории – похоже, что в истории с поддельными аккаунтами "Кургиняна" в социальных сетях мы имеем пример поддельной новости о поддельной борьбе поддельных врагов Кургиняна с имитатором политтехнолога.

FakePR, короче говоря. Освоить бюджет заказчика, ничего не сделав.
 
Заслать бы его организовывать оранжевую революцию, чтобы растратил её бюджет… Но ведь не возьмут.

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