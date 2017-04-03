 

О Поэтах в России.

Евтушенко раздражал многих, и меня в том числе. Любопытно, однако, наблюдать в какие именно слова (т. е. обвинения) выливается это раздражение.

 

 

Ему пытаются клеить русофобию, но какая там у него русофобия. Типичный приспособленец без своих убеждений. Ничего хорошего в этом нет - но и ненавидеть (зато) он не умел.

 

Поэтому центральным пунктом раздражения стал его отъезд в Америку. Вот этого я и вовсе не понимаю.

Во всех сколько-нибудь цивилизованных странах действует принцип: полжизни ты работаешь на имя - полжизни имя работает на тебя. В России принцип другой: ты всю жизнь хреначишь, и всё без толку.

 

Плохо ли, хорошо ли, правдами и неправдами - но имя он себе набрал. Мы его знаем. И в 91-м году тоже знали - так что дивиденды с имени он заслужил.

 

Да вот только преподавательское место с хорошей зарплатой предложили только в Оклахоме. Понятно, что это "за известность", а не потому что он хорошо рассказывал о литературе.

Я почитал отклики американских студентов на его лекции - дети сдавленно хихикают (особенно по поводу его манеры вручать каждому свою биографию в начале курса), но отмечают, что на уроках весело, а в конце всем ставят пятерки. Ну так и чего еще надо.

 

 

В очередной раз я убеждаюсь, что у нас очень болезненно переживают отъезды поэтов - но совершенно никто не думает, как исправить систему, чтобы тут могли выживать поэты. Всем пофиг. Крутитесь как знаете.

Вижу тут противоречие. Впрочем, русская жизнь соткана из противоречий.

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