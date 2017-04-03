О Поэтах в России.

Евтушенко раздражал многих, и меня в том числе. Любопытно, однако, наблюдать в какие именно слова (т. е. обвинения) выливается это раздражение.
Ему пытаются клеить русофобию, но какая там у него русофобия. Типичный приспособленец без своих убеждений. Ничего хорошего в этом нет - но и ненавидеть (зато) он не умел.
Поэтому центральным пунктом раздражения стал его отъезд в Америку. Вот этого я и вовсе не понимаю.
Во всех сколько-нибудь цивилизованных странах действует принцип: полжизни ты работаешь на имя - полжизни имя работает на тебя. В России принцип другой: ты всю жизнь хреначишь, и всё без толку.
Плохо ли, хорошо ли, правдами и неправдами - но имя он себе набрал. Мы его знаем. И в 91-м году тоже знали - так что дивиденды с имени он заслужил.
Да вот только преподавательское место с хорошей зарплатой предложили только в Оклахоме. Понятно, что это "за известность", а не потому что он хорошо рассказывал о литературе.
Я почитал отклики американских студентов на его лекции - дети сдавленно хихикают (особенно по поводу его манеры вручать каждому свою биографию в начале курса), но отмечают, что на уроках весело, а в конце всем ставят пятерки. Ну так и чего еще надо.
В очередной раз я убеждаюсь, что у нас очень болезненно переживают отъезды поэтов - но совершенно никто не думает, как исправить систему, чтобы тут могли выживать поэты. Всем пофиг. Крутитесь как знаете.
Вижу тут противоречие. Впрочем, русская жизнь соткана из противоречий.