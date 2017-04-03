О Поэтах в России.

Евтушенко раздражал многих, и меня в том числе. Любопытно, однако, наблюдать в какие именно слова (т. е. обвинения) выливается это раздражение.

Ему пытаются клеить русофобию, но какая там у него русофобия. Типичный приспособленец без своих убеждений. Ничего хорошего в этом нет - но и ненавидеть (зато) он не умел.

Поэтому центральным пунктом раздражения стал его отъезд в Америку. Вот этого я и вовсе не понимаю.