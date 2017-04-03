 

Памяти Евтушенко

Лет двадцать я был свято уверен, что он это сделал ещё в конце восьмидесятых.Пока не встретил в римской электричке. Он был в какой-то невообразимой разноцветной пижаме и выглядел залётным «попугаем кешей с таити».

Я не мог поверить, что он живой. И не из-за возраста. Ну какой, к дьяволу, возраст у него был. Просто человек НАСТОЛЬКО принадлежал своей эпохе, что было непонятно, как это она его не забрала с собой.

Потом мне рассказали, что в девяноста первом он свинтил в Америку вместе с выводком. Тогда мне стало понятно.

Сейчас я сижу и думаю – а что об этом человеке можно сказать хорошего?

Пожалуй, вот что. Евтушенко был и остаётся интересен как персонаж. В этом качестве он просто великолепен. Ну то есть: если кому придёт в голову писать что-то о советской культуре, то Евтуха надо пользовать как образец и эталон. Потому что Евтух – химически чистый пример «советского культработника».

У всех остальных советских монстров было хоть что-то человеческое. Даже у какой-нибудь «белочки ахмадуллиной» было что-то общечеловеческое – пьянство, блядство, лесбиянство. Или вот Нагибин – вроде бы абсолютно советский, но от полного осовечивания его спасала мизантропия. Евтушенко был платиновым образцом чистого советизма. Системы – «а чего такой-то на меня обижается-то, я для него столько хорошего сделал, даже характеристику в органы на него хорошую написал». При этом вопрос «а что тут такого» для него даже не стоял: он искренне считал, что быть кумиром молодёжи, плотнейше сотрудничать с КГБ и всю жизнь воспевать Запад и Америку и возить оттуда шмотки пудами – это не просто нормально, а «так и надо жить».

Совершенно не представляю, куда он попадёт после смерти. То есть представляю - но, надеюсь, его минует самое худшее. Я добрый человек никому не желаю большого зла, в т.ч. и Евтушенке. И надеюсь – а вдруг за ним числится парочка никому не известных добрых поступков. Ну, типа, Беллочке привёз блузончик из Франции или там «комбинашку с Филиппин» (вспоминает он такое в каком-то своём стишке), и взял недорого. А может даже и подарил в приступе мужского тщеславия.

И вот за такой добрый поступок его душу не бросят в ад, а включат специально для него давно отменённое перевоплощение и обратят его в какую-нибудь относительно безобидную бактерию. Думаю, анаэробную: Евтушенке и при жизни воздух был не особо нужен.

ДОВЕСОК. Да, вот ещё что вызывает нечто вроде уважения. Своей предсмертной просьбой "похоронить где-нибудь рядом с Пастернаком" Евтушенко ДО КОНЦА ВЫДЕРЖАЛ СТИЛЬ. Тут уж - - -

)(
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Поэт-фарцовщик, поэт-парторг
» Скончался Евгений Евтушенко
» Верноподданическое
» ЛГБТ-активист Алексеев обжаловал «антигейский закон» в Страсбурге
» Я выросла на его стихах
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Поэт-фарцовщик, поэт-парторг

Поэт-фарцовщик, поэт-парторг

В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

Эра Шакала. Дисперсизация терроризма

Эра Шакала. Дисперсизация терроризма

Авалон

Авалон

Не ждите слишком многого от НАТО

Не ждите слишком многого от НАТО

Детский вопрос

Детский вопрос


Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Памяти Евтушенко

Поэт-фарцовщик, поэт-парторг

Поэт-фарцовщик, поэт-парторг

Скончался Евгений Евтушенко

  • 04:04
  • 329
В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

Эра Шакала. Дисперсизация терроризма

Эра Шакала. Дисперсизация терроризма

Авалон

Авалон

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru