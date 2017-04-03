Памяти Евтушенко

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Лет двадцать я был свято уверен, что он это сделал ещё в конце восьмидесятых.Пока не встретил в римской электричке. Он был в какой-то невообразимой разноцветной пижаме и выглядел залётным «попугаем кешей с таити».



Я не мог поверить, что он живой. И не из-за возраста. Ну какой, к дьяволу, возраст у него был. Просто человек НАСТОЛЬКО принадлежал своей эпохе, что было непонятно, как это она его не забрала с собой.



Потом мне рассказали, что в девяноста первом он свинтил в Америку вместе с выводком. Тогда мне стало понятно.



Сейчас я сижу и думаю – а что об этом человеке можно сказать хорошего?



Пожалуй, вот что. Евтушенко был и остаётся интересен как персонаж. В этом качестве он просто великолепен. Ну то есть: если кому придёт в голову писать что-то о советской культуре, то Евтуха надо пользовать как образец и эталон. Потому что Евтух – химически чистый пример «советского культработника».



У всех остальных советских монстров было хоть что-то человеческое. Даже у какой-нибудь «белочки ахмадуллиной» было что-то общечеловеческое – пьянство, блядство, лесбиянство. Или вот Нагибин – вроде бы абсолютно советский, но от полного осовечивания его спасала мизантропия. Евтушенко был платиновым образцом чистого советизма. Системы – «а чего такой-то на меня обижается-то, я для него столько хорошего сделал, даже характеристику в органы на него хорошую написал». При этом вопрос «а что тут такого» для него даже не стоял: он искренне считал, что быть кумиром молодёжи, плотнейше сотрудничать с КГБ и всю жизнь воспевать Запад и Америку и возить оттуда шмотки пудами – это не просто нормально, а «так и надо жить».



Совершенно не представляю, куда он попадёт после смерти. То есть представляю - но, надеюсь, его минует самое худшее. Я добрый человек никому не желаю большого зла, в т.ч. и Евтушенке. И надеюсь – а вдруг за ним числится парочка никому не известных добрых поступков. Ну, типа, Беллочке привёз блузончик из Франции или там «комбинашку с Филиппин» (вспоминает он такое в каком-то своём стишке), и взял недорого. А может даже и подарил в приступе мужского тщеславия.



И вот за такой добрый поступок его душу не бросят в ад, а включат специально для него давно отменённое перевоплощение и обратят его в какую-нибудь относительно безобидную бактерию. Думаю, анаэробную: Евтушенке и при жизни воздух был не особо нужен.



ДОВЕСОК. Да, вот ещё что вызывает нечто вроде уважения. Своей предсмертной просьбой "похоронить где-нибудь рядом с Пастернаком" Евтушенко ДО КОНЦА ВЫДЕРЖАЛ СТИЛЬ. Тут уж - - -



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