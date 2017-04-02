Скончался Евгений Евтушенко.

О жизни и творчестве этого поэта можно сказать многое. В частности то, что своей жизнью Евтушенко лишний раз доказал то, что вокруг нас - много откровенно тупых идиотов.

Репутация "официально назначенного самого лучшего поэта СССР", которая у него складывалась в известные годы - тому подтверждение. Разумеется, те, кто ему эту репутацию создавал и воспроизводил, были, по большей части, незнакомы ни с его биографией, ни с его взглядами.

Просто, в последние годы СССР и последующий период существования независимой России в умы публики умело внедрялась связка соображений о том, что поэт в России - не просто больше чем поэт, но, почему-то, обязан быть в оппозиции к власти, которая очень уж плохая, а он её должен непримеримо критиковать. Иначе не поэт, или неталантливый.

Вся эта глупость сопровождалась неприязненной цитатой из Бродского, о котором не будем. Разве что отметим, что чтобы говорить такие вещи о Евтушенко - нужно быть Бродским, а не читателем Википедии.

На самом деле, если говорить именно о жизни самого Евгения Александровича, то, конечно, о том, что поэт его таланта, масштаба и воли к жизни вообще никому ничего не должен. Считает нужным - идёт на конфронтацию с мелкими и крупными властями, считает нужным - принимает с их стороны примирение и дары. Исчезновение помянутых властей не лишает его признания и аудитории. Потому что они были созданы в первую голову им самим и только во вторую очередь - "критикой","официальными лицами" и прочими инстанциями.

В конце концов, не попав в одну строку к Бродскому, Бунину и Пастернаку, Евтушенко остался в компании с Набоковым, Бальмонтом и Мережковским, которая тоже весьма неплоха.

Яркое отсутствие Евтушенко в условно либеральной тусовке 1990ых демонстрирует только то, что его творчество на самом деле не нуждалось в каком-то внешнем фундировании. А кто попрекает Евтушенко присутствием в его поэзии каких-то проходных политических тем повестки прошлых лет, актуальных для тогдашнего начальства - пусть попрбует поставить ему в пример как "политически нейтральный эталон" хотя бы Боккачо с Петраркой (ну не с Быковым же его сравнивать, в самом деле).

Стихи Евтушенко, конечно, останутся в хрестоматиях отечественной поэзии надолго.

Его жизни и таланту можно по-хорошему позавидовать.

Редация АПН сочувствует его родным и близким и выражает им свои соболезнования.