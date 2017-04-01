В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

В нашей стране всегда и всем понятно, когда власть «наказывает неадекватных буянов».

Вот, и вчера, очевидная необходимость освоения нашей суровой Арктики как долговременная историческая задача страны была нашим лидером Владимиром Путиным вполне гладко разбавлена упоминанием и текущих проблем о необходимости соблюдения порядка в стране

Речь, разумеется, звучала в связи с последними протестными акциями, как сказал президент «какие-тополитические силы пытаются использовать всвоих корыстных интересах этот инструмент недля улучшения ситуации встране, адля самораскрутки наполитической арене». И вполне к месту многократно повторил «мы хорошо знаем».

Конечно, мы все хорошо знаем, но, вот, «на местах» как-то своеобразно это трактуется!

Вот, совсем недавно СМИ писали, как 6 марта около полуночи при загадочных обстоятельствах казанца Ростислава Малахова некие сотрудники выволокли из дома и мгновенно увезли в неизвестном направлении

Парня до сих пор удерживают в застенках, как сказала мать, заставляя принять на себя ужасные деяния – от причастия к убийству негра в Казани и погромов на татарском кладбище до укуса сотрудника полиции. Говорят ведь, что само первое лицо региона (президент номер два в России) хлопнуло по столу кулаком и повелело немедля отыскать преступников по нашумевшим «этническим» делам.

Что делать матери, знающей, что сын даже и фамилию-имя сменил, чтобы начать после отсидки по пресловутой 282, новую жизнь? Знающей, что ничем кроме работы и учёбы днями и ночами голова сына не была занята, что хорошая девушка – его мечта, которая обязательно сбудется, вот только бы встать на ноги.

Вот, и пришла она на митинг в прошедшее воскресение 26 марта, сказать об этой беде всем присутствующим людям добрым, которых тут было больше тысячи, да силовым структурам, которых хоть в форме, хоть в штатском – тоже не мало тут было. Кстати, полиция и не предупредила, что мероприятие якобы не согласовано, пропустили её к микрофону, даже сказать дали два слова о творящемся (по её мнению) беспределе. Сказала, и домой сразу пошла, а по прошествии трёх дней сотрудники явились к ней домой рано утром, попросили проехать с ними в участок, составили быстренько протокол –и в суд тут же. Ну, и судья, что совсем не удивительно сразу после таких-то слов самого Путина в утренних новостях – присудил женщине вину по статье 20.2. КОАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Присудили штраф 10 тысяч, притом, что женщина одна воспитывает ещё и дочь-подростка, и на адвоката для сына нужны деньги немалые…

А о сыне этой женщине могу сказать не по наслышке. Парень по молодости лет и горячности планировал поджечь Татарский общественный центр (ТОЦ), как рассадник русофобии и антироссийских и сепаратистских настроений, за что и сел на 4,5 года. Там на него всячески давили, даже пытали. Как говорит сам Пётр, а теперь он – Ростислав – заставляли оговорить тогдашнего председателя Общества русской культуры Республики Татарстан профессора Александра Леонидовича Салагаева (1952-2014) якобы как руководителя преступного экстремистского сообщества! Сажали в камеру к чеченцам, подсказав им: «Он «чурок» не любит». Со всеми вытекающими. Но парень не сломался, не опустился. Когда он пришёл ко мне после отбывания, я первым делом спросил его: «Ты просидел лучшие годы за то, что произошло и так, без тебя – где сейчас этот ТОЦ? И что ты хочешь делать теперь?» На это Пётр-Ростислав ответил, что его главная цель сейчас – устроить нормальную жизнь, обрести жильё, семью. И стал реально пахать эту ниву. На автосервисе, куда его приняли работать, им все довольны. Парень переосмыслил многое, авторитет для него теперь – профессионал-жестянщик из Средней Азии. И доучиваться надо. А тут – этого негра убили, да указания сверху – чтобы раскрыто было любыми путями…

Мать парня Ирина Ермолаева – конечно будет оспаривать неправосудное решение, и сына будет защищать всеми доступными законными средствами, как и говорит об этом в распространённом вчера по сетям видео.

Да, вот только, не привлекут ли вдруг и её за что-нибудь эдакое, с подачи региональных национал-чиновников, прикрываясь «самим Путиным»?





Михаил Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан

Телефон Ирины Ермолаевой +7-937-613-40-34





P. S.

В контексте описанной истории этой российской семьи – как могут быть истолкованы «на местах» в «национальных» регионах ниже приведённые слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина?

Будут наказаны проворовавшиеся по «Татфондбанку», а ведь тут по уже опубликованной информации задействованы первые лица Республики Татарстан?

Или достанется ниже стоящим, даже самым низовым, но смеющим подать голос за справедливость?

…Вопросы для нашей страны порой и риторические, но «ждун» - не вечный образ России, русские знают справедливость – и от правителей, и от Бога!

В.В. Путин, «Арктический форум» 29 марта 2017 г.:

«Ия лично выступаю зато, чтобы вопросы борьбы скоррупцией были постоянно вцентре внимания общественности, ипозитивно всегда воспринимаю внимание состороны людей кэтим проблемам. Единственное, что я считаю неправильным,– если кто-то, впреддверии каких-тополитических событий, втом числе, выборных кампаний внутри страны.

Мы свами хорошо знаем ия хочу наэто обратить внимание, что этот инструмент использовался вначале так называемой «арабской весны». Кчему это привело, ккаким кровавым событиям врегионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним изпобудительных мотивов иповодов государственного переворота наУкраине. Вкакой хаос погрузили эти события нашего соседа– Украину– мы тоже хорошо знаем.

Поэтому борьба скоррупцией– да, использование этого инструмента вузкокорыстных политических целях– нет. Ивсе должны действовать входе политических процессов врамках закона. Все, кто выходит зарамки этого закона, должны нести наказание всоответствии сроссийским законодательством.»