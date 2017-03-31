Политтехнологи в России остались без работы

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Российские политтехнологи на прошедшем дискуссионном клубе, который был посвящен прошедшим в стране акциям протеста против коррупции, пожаловались на свою невостребованность действующей властью. На мероприятии, организованном политконсультантом Дмитрием Гусевым, присутствовали политтехнологи и политики, а также депутаты Госдумы, о чем сегодня пишет газета "Коммерсант".

"Большое спасибо Навальному за то, что мы здесь собрались. Потому что мы застоялись, и хочется поспекулировать перед администрацией президента. Тем более, что самое обидное, что ответной реакции мы не слышим. Мы много говорим, много пишем в фейсбуке, мы как бы вызываем на диалог, а там даже не ау", - заявил политтехнолог Вячеслав Смирнов. Он также отметил, что в администрации президента (АП) РФ не желают заниматься нуждами технологов, а вместо этого говорят «идите, здесь денег нет».

По мнению выступающих, протестные акции ярко продемонстрировали, что "в стране, слава богу, не все в порядке". Господин Смирнов также подчеркнул, что политтехнологи могут дать АП хорошие советы, как справиться с происходящим, однако никто до сих пор за советами и комментариями не обращался.

Выступавший во время дискуссии экс-кандидат в президенты Андрей Богданов также отметил, что блок администрации президента во главе с Сергеем Кириенко "ни с кем не советуется, всех послал, сказал — мы сами тренинги проведем, а вы нам не нужны".

АПН следит за развитием событий.

теги: Кремль
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