Дмитрий Медведев займется российскими пляжами
- 30.03.2017, 14:00,
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Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву выполнить важное задание: ему предстоит придумать законодательное определение понятия «пляж».
Список новых ответственных поручений премьеру опубликован сегодня на сайте Кремля. Все они связаны с законодательным регулированием пляжного отдыха на территории РФ.
«Принять меры по совершенствованию законодательства в части учёта используемых в рекреационных целях пляжных территорий, в том числе по нормативному определению термина «пляж», — говорится в поручении президента.
Отметим, что Дмитрий Медведев должен будет отчитаться о выполнении этой задачи до 15 июля.
АПН следит за развитием событий.