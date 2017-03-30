 

Дмитрий Медведев займется российскими пляжами

Президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву выполнить важное задание: ему предстоит придумать законодательное определение понятия «пляж».

Список новых ответственных поручений премьеру опубликован сегодня на сайте Кремля. Все они связаны с законодательным регулированием пляжного отдыха на территории РФ.

«Принять меры по совершенствованию законодательства в части учёта используемых в рекреационных целях пляжных территорий, в том числе по нормативному определению термина «пляж», — говорится в поручении президента.

Отметим, что Дмитрий Медведев должен будет отчитаться о выполнении этой задачи до 15 июля.

АПН следит за развитием событий.

теги: Дмитрий Медведев
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