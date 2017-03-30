 

Детский вопрос

Есть такое непреложное правило. Если произошло что-то важное, а власти не разрешают это обсуждать, это приводит не к затыканию ртов, а к формированию мифов. Что и неудивительно. Всем рот не заткнёшь, но маргинальное обсуждение (разговоры на лавочке и разговоры в контактике в этом смысле не слишком отличаются) в сочетании с госпропагандой приводит к появлению сказок и страшилок. В которые потом начинают верить все, включая и саму власть. Впрочем, иной раз она сама эти страшилки и запускает.

Не стали исключением и события воскресного митинга «против коррупции и Димона», прошедшего в воскресенье. Причём к обычным пропагандистским мифам – «это всё на деньги страшного госдепа сделано», «Навальный американский шпиён» и т.п. прибавился новый: якобы основной массой на митинге – во всяком случае, на московском – были дети. Или, как сейчас выражаются, «школота».

Сколько было на самом деле школоты на митингах, никто на самом деле не считал. Есть несколько видео с относительно молодыми людьми, которые гуляют и смеются. Но миф уже сформирован: Навальный, как гаммельнский крыслов, повёл за собой детишек. Которые, дескать, поверили, что Навальный даст им всем по сколько-то там евро, вот и вышли. А также от безделья и онанизма. Я не шучу: печально известный депутат от печально известной партии г-н Милонов уже заявил, что «любовь к Алексею Навальному пройдет по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками».

Логика российских властей хорошо известна. Согласно этой логике, если происходит что-то плохое, надо найти виновную группу населения и обрушить на неё репрессии. Именно группу: с лидерами можно поступить по-разному, но у нашей власти классовый подход. Виновная группа объявлена – дети. Значит, нужно наказать детей. Наказать больно, по-взрослому. Гадёныши должны понять, в какой стране они живут. И воспитать молодёжь так, чтобы ОНА СИДЕЛА ДОМА и боялась высунуть нос на улицу. ДОМА НАДО СИДЕТЬ – это вообще абсолютный категорический императив режима; старое поколение уже научили - теперь нужно заставить сидеть дома детёнышей.

Поскольку это нельзя сделать напрямую, это будут делать косвенно. Уже делается – такое впечатление, что на детишек нацелились уже давно. Например, собираются ударить по «безделью»: ребятишки должны корячиться и горбатиться. Благо, недавно (и как ведь своевременно!) прозвучала инициатива о возвращении в школы «трудового воспитания». Как жалуются наши законодатели, «сейчас ученика невозможно заставить прийти на субботник в класс или подмести двор на пришкольном участке». Всё правильно, маленький россиянин должен знать своё место – он раб, которого государство может в любой момент принудить к неоплачиваемой грязной работе, на которую он не давал согласия. Гадёнышей надо учи-и-и-ить. С порносерверами тоже систематически борются – правда, без особого успеха и для проформы: дрочилы безопасны. А вот за подростковый секс уже взялись, и ещё поднажмут, и никаких «законов Ромео и Джульетты». Возможно повышение порога «детского комендантского часа» - возьмут и запретят детишкам появляться на улице после восьми часов вечера, например, а появившихся будут отлавливать… И так далее и тому подобное. Детишки должны быть примучены, прижучены, зашуганы и всего бояться. Ибо иначе они разбалуются и начнут качать права, а этого в РФ допускать нельзя-с (конечно, если детишки русские: кавказским мальчикам хрен кто чего укажет).

Однако чисто государственных мер против детей может оказаться недостаточно. Необходимо истеризовать и настроить против детей их же родителей. Иначе давление будет существенно ослаблено, а то и начнёт работать в другую сторону.

Дело в том, что сейчас в России в силу ряда причин сложилась ситуация, когда так называемый «конфликт между поколениями» (являющийся одним из классических способов управления обществом) оказался очень сильно ослаблен.

Начнём с азов. «Конфликт между поколениями» провоцируется властями – в том числе властями развитых стран – одним и тем же образом. Детям прививают бытовые пристрастия (в одежде, музыке и прочих «заметных вещах») и вкусы (от книг до политики), которые их родителям кажутся отвратительными. Дети и родители начинают друг друга ненавидеть, что позволяет крутить как угодно теми и другими. Чтобы засрать маленькие глупые головёнки молодняка какой-нибудь совершенно мерзкой и крайне невыгодной для них идеей, достаточно того, чтобы эта идея не нравилась «предкам». И наоборот. Это просто, эффективно и работает практически всегда. И сейчас тоже: достаточно посмотреть на результаты выборов в США, где за Трампа голосовали родители, а за мерзостную жабу Клинтон – глупый молодняк. Который, разумеется, не понимает, что Трамп спасает их будущее, а Клинтон бросит их на съедение меньшинствам.

Однако именно сейчас и именно в России сложилась ситуация, когда детям и родителям буквально нечего делить. Особенно это касается среднего слоя – то есть образованных горожан и их детей.

Посудите, впрочем, сами.

Развести на «музычку и джинсы» сейчас «родаков» уже невозможно. Что бы ребёнок не надел, удивить и шокировать этим уже никого не получится. Потому что единого стандарта одежды не существует, разнообразие повысилось настолько, что для человека на возрасте всё это сливается в пёструю неразличимую массу. Плюс телевизор, который всё это транслирует. Мама образца 1980 или даже 1990 года, если бы её дочка надела шапочку с кошачьими ушками и покрасила губы в чёрный цвет, устроила бы дочке скандал. Современная – в худшем случае скажет, что «это тебе не идёт». Но скорее рукой махнёт. Как и на голый пупок. Раздражение вызывает только пирсинг, и то не сильное.

Про музыку и говорить нечего. Главная причина раздражения советских родителей «всем этим джазом и роком» была та, что в СССР не существовало нормальных дискотек и ночных клубов, куда можно было сходить и потусить – всё это делалось на дому, и картонные стенки советских барачных «домов» заставляли мучиться весь дом из-за чьей-то вечеринки. Сейчас на живую музыку можно пойти в ночной клуб, а для домашнего прослушивания есть стереонаушники. Ребёнок, полюбивший какой-нибудь там «металл», из домашнего монстра, источника раздражения для всей семьи, превращается в тихого, незаметного, никому не мешающего человека, до которого трудно достучаться. Ещё больше тому способствуют интернет и компьютерные игры. Если раньше подросток буквально не знал, куда себя девать, всем мешал и создавал проблемы – то теперь его не видно и не слышно. Он где-то там, в виртуале, в танчики режется. Мало того: дети зачастую подсаживают на то же самое родителей, а то и более отдалённых предков. Я знаю семью, где «в танчики» сражаются три поколения, включая дедушку. Это, конечно, случай редкий, но вот родительские просьбы типа «Миша, у меня ничего не работает, посмотри, что там не так» или «Катенька, скачай маме с торрентов шестой сезон, только без титров найди, пожалуйста» - обыденность.

Наконец, политика. И родители и дети сейчас придерживаются примерно одинаковых политических взглядов. Которые можно назвать «пассивным цинизмом». То есть: все согласны с тем, что у нас очень плохая страна и отвратительная власть. У руля злодеи и жулики. Изменить ничего нельзя – они впились и крепко засели. Здесь всегда будет плохо, депрессия – вечна. Для энергичных и талантливых есть выход – уехать в нормальную страну. Других вариантов особо-то и нет. Если не можешь уехать – терпи. «Вот как-то так».

То есть. Получается, что родители и дети живут сейчас в одном пространстве, друг к другу относятся лучше, чем дети и родители в последние сто лет (потому что всегда было из-за чего ссориться и что делить), и намечается даже что-то вроде межпоколенческой солидарности. Что совершенно недопустимо – русские дети должны ненавидеть русских родителей (в отличие от детей любой другой национальности, особенно некоторых особенно хороших).

Каким образом можно довести родителей до истерики и ненависти к собственным детям? Для начала – испугав их до полусмерти.

Первым заходом на такую пугалку стала тема «подростковых самоубийств через этот страшных интернет». В принципе, подростковые самоубийства были всегда. Но сейчас власти придумали мощную пугалку – что в страшном интернете водятся какие-то «синие киты», которые совращают детишек на суицид. То, что совратить на суицид по интернету можно только того, кто уже и так готов прыгнуть с крыши или разрезать вены, не столь важно. Важно довести до истерики мамаш-клуш, чтобы они этот дьявольский интернет возненавидели и детям своим запретили. Дети, конечно, найдут доступ, а вот мамашу-клушу тоже возненавидят. Это хорошо, это здорово! Дальше подкинут ещё что-нибудь, лишь бы только родители и дети снова стали друг другу родаки и спиногрызы. Чтобы, значит, обострить отношения как следует. Разделить и – дальше сами знаете.

Политика – тоже отличная тема. Чтобы детишек забирали в ментовку, а дома их ждали дико перепуганные родители, которые хорошо и навсегда испуганы россиянской властью. Чтобы с ремнём ждали, ага.

Очень, очень вовремя прошла акция Навального. Я бы сказал так: если бы её не было, её следовало бы придумать.

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