Великобритания официально покидает Евросоюз

Великобритания передала официальное уведомление о начале процедуры выхода из Евросоюза главе ЕС Дональду Туску, сообщает сегодня агентство BBC.





Ранее в Лондоне премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо-уведомление об активации процесса Brexit. Таким образом, были запущены двухлетние переговоры с ЕС, по ходу которых определятся условия выхода Великобритании из состава блока. Соединенное Королевство покинет Евросоюз на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), если в течение этого времени с ЕС не будет заключена какая-либо сделка об условиях выхода.





Напомним читателям, что летом 2016 года в Великобритании прошел референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза. По официальным данным, 51,9% принявших участие в выборах выступили за процедуру Brexit.





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