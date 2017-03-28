4 тысячи гектаров для дачи Медведева арендованы за 39 рублей в год

Более 4 тыс гектаров угодий в Ивановской области, на которых по сообщениям Фонда борьбы с коррупцией находится резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева, были сданы в аренду 39 рублей в год. Об этом сегодня сообщило издание «Собеседник».





Как следует из ответ администрации области на депутатский запрос, арендатором участка является фирма «Орион» (ранее УК фонда «Дар»). Участок, размером 4108,49 гектара, организация получила в аренду на 49 лет по результатам аукциона, в котором она была единственным участником. Арендная плата за весь участок установлена в размере 39 рублей 32 копеек в год.





Издание полагает, что усредненная стоимость аренды одного гектара земли в Ивановской области, составляет не менее 2 млн рублей в год.





Напомним читателям, что расследование, проведенное Алексеем Навальным и ФБК, установило , что огромный участок земли под Плесом является резиденцией Дмитрия Медведева. По мнению оппозиционеров, она построена на деньги, предназначенные для благотворительности.





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