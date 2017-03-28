«Премьерка» для президента?

Кто заменит Медведева в Белом Доме?

Дни Дмитрия Анатольевича Медведева на посту премьер-министра, кажется, всё-таки сочтены. Как метко выразился Национальный Лидер – "Дмитрия Анатольевича не уберегли".

Нет, пока ещё Медведев в Белом Доме и, некоторое время, он поборется за своё кресло. Хотя уже очевидно, что средства борьбы используются экстренные.

Одни только антикоррупционные митинги, которые провела команда Навального чего стоят… Но сама статистика его присутствия на посту руководителя Правительства не играет в его пользу.

Судите сами.

В настоящее время по длительность пребывания Дмитрия Анатольевича на посту главы Кабинета Министров он находится на 21ом месте среди всех советских и российских (до 1917-го и после 1991-го).

Казалось бы, не так много.Но если бы он доработал до формального срока окончания полномочий, то оказался бы уже на 14ом месте сразу после В.И.Ленина. При всём нашем добром отношении к Дмитрию Анатольевичу, многовато будет. Засиделся. И это – мнение близкое к консенсусному.

Впрочем, не о Дмитрии Анатольевиче Медведеве, да погибнут все вирусы гриппа, напавшие на его тело, наш разговор.

А о посте, который он сейчас занимает, и который, со всей очевидностью, в ближайшее время занимать уже не будет.

Пришло ли время России получить хотя бы на вторую должность в государстве женщину?

Может ли получиться так, что именно в тот момент, когда Америка прокатила на выборах ярчайшую феминистку, в России похожая политическая конфигурация с женщиной на одном из высших руководящих постов в государстве окажется востребованной?

Вопрос, на самом-то деле, вполне серьёзен.

Вполне очевидно, что системная политическая повестка страны в ближайшее время будет меняться.

И сколько не крепи современный имитатор "духовных скреп", зачастую более похожий на BDSM-фантазии, но реальный интерес Владимира Путина на фоне де-факто начавшейся предвыборной кампании состоит в максимальной мобилизации до сих пор пассивной части своего потенциального электората, а не в выпихивании женщин за спину мужчин, чтобы молчали и никуда не лезли.

А значит, нужно сделать жест, который будет понятен и достаточно притягателен для той группы населения, которая сейчас в основном аполитична, но, при этом, могла бы таким жестом воодушевиться, не особо анализируя его смысл.

Разница между мужской и женской частью такого пассивного потенциального электората, зачастую состоит в том, что мужчины если и не ходят на выборы – то потому что в принципе не хотят (из самых разных соображений, подо все из которых не подстроишься).

А женщины не ходят, очень часто потому, что не думают об этом, им не до политики.

На них висит двойной груз забот – и работа и домашнее хозяйство. Но кратковременно это позволит эффективно сфокусироваться именно на невовлечённую в текущую политическую повестку дня женскую аудиторию.

Почему не Медведев и каковы ограничители

Состав текущих претензий к Дмитрию Анатольевичу достаточно прост. Он вполне профессионально действовал до самой границы кризиса, связанного с Украиной. Однако в экстремальных обстоятельствах экономика стала падать, а сам Медведев и его команда длительное время оставались в иллюзии (как и всё прочее российское руководство), что отношения с Западом как-нибудь наладятся, а пока можно как-нибудь пересидеть.

Правительство, руководимое Медведевым, ограничилось достаточно слабыми мерами, купирующими потери экономики, но, по факту, не позволяющими ей стабилизироваться. Текущий её "рост после падения" (если принимать во внимание реальные, а не нарисованные госведомствами) цифры инфляции – неутешителен.

В то же время, гипотетические обязательства Владимира Владимировича перед Дмитрием Анатольевичем – кресло премьера в обмен на кресло президента – вполне может быть что и близки к исчерпанию…

Так что, если господину Медведеву и предложат новое кресло (на мороз не выгонят), то требования к его преемнику, или же, обсуждаемом нами случае, могут оказаться весьма специфическими – как минимум, наличие серьёзного управленческого опыта, как правило – ещё и серьёзный опыт в сфере экономики. Это и определяет рамки возможных кандидатур на этот пост.

Личностный фактор и другие мотивы

Владимир Путин давно и прочно привык работать с бета-самцами, не претендующими на переход на более новую ступень властной иерархии. Кандидатура пусть очень волевой, но всё-таки женщины в российских условиях в этом смысле весьма и весьма вероятна.

Стране нужны явные лидеры, но, по возможности такие, чтобы не было никакой двусмысленности в том, что новый глава Правительства замахивается на что-то большее, чем то, что у него уже есть. Кандидатура Дмитрия Анатольевича в такой ситуации, чем дальше, тем менее подходит, так как его бывшее президентство неизбежно вызывает неправильные мысли у его окружения. Хотя мы то понимаем, что он ни на что не претендует сейчас в этом смысле, но есть политические круги, есть широкие массы избирателей, который могут что-то неправильно понять. И лучше бы не давать им такого повода.

Вполне очевидно, что любая, самая харизматичная и волевая женщина, попав, впервые истории России на премьерский пост, не сможет и не захочет сразу же прыгнуть выше головы. Так что подобных вопросов к Жанне д'Арк нашего времени не возникнет в принципе, судьба такой героини окажется заведомо намного более счастливой, чем у исторического прототипа… А команде Путина вместо нудной работы по разъяснению ситуации пойдут репутационные очки за то, что нашли героиню, чтобы возглавить спасение российской экономики.

Так что Владимир Путин в этой ситуации не просто будет спокоен, не отвлекаясь на всякую ерунду. Он решит одним выстрелом сразу две задачи. Сосредоточиться на главном, не опереводя внимание на разбор аппаратных интриг о том "кто заменит Медведева" и мощно начать предвыборную кампанию.

Вероятность появления женщины на, вчера ещё, медведевской должности уже и сейчас крайне велика, а после мая она начнёт расти стремительными темпами.

Стране нужна женщина премьер и женщина вполне определённого типа. Неистеричная, грамотный профессионал в сфере экономики, привыкший работать в команде.

И такие лидеры у нас действительно есть.

Итак. У кого какие шансы?

Фавориты гонки

Три сильные кандидатуры, которые реально могут рассматриваться

Валентина Матвиенко

"Когда Вы думали, что Матвиенко была плохим губернатором Петербурга, Вы не видели Полтавченко".

Если же говорить всерьёз, то Валентина Ивановна обладает колоссальным административным и политическим опытом, находится в отечественной политике длительный период времени (45 лет – политстажа – это не шутка совершенно) и хорошо понимает её изнутри. Опыт работы в МИД, АП, в Правительстве и на посту губернатора – это очень нетривиально. Отсутствие серьёзных карьерных провалов тоже очень о многом говорит. Против Матвиенко могут сыграть достаточно консервативные, по сути дела, никакие взгляды на экономику – работа в Питере показала, что экономикой она занимается только в русле, задаваемом вышестоящим руководством. А в ситуации когда она станет таким руководством в масштабах страны – никаких радикальных мер не будет и результаты будут ещё хуже чем у Медведева.

Тем не менее, мы включаем Валентину Ивановну в список фаворитов. Её кандидатура на роль технического премьера на период до сразу после выборов очень вероятна. Если предположить, что такое назначение будет чисто политическим и Матвиенко сохранит в Правительстве основную часть команды Медведева, то, как минимум, она не сможет что-то сделать существенно хуже, чем сейчас, а свою мобилизующую роль сыграет.

Остаётся, конечно, вопрос о том, захочет ли сама Матвиенко перейти на настолько хлопотную должность. Но тут следует исходить из того, что если бы она окончательно устала от работы в политике – то давно имеет возможность уйти в отставку, а этого не происходит. Пост Председателя Правительства для неё мог бы быть очень достойной карьерной вехой, а заведомая кратковременность такого назначения позволяет не бояться больших хлопот.

Эльвира Набиуллина

Предпосылки для премьерства "Урагана Эльвиры" (так её зачастую называют в банковском сообществе) в чём-то противоположны Матвиенковским. Довольно хорошее понимание и знание экономики. Либеральное понимание её, близкое ко взглядам самого Владимира Путина. Готовность идти на жёсткие меры и умение их эффективно реализовывать. Наличие связи с бизнесом и понимание некоторых его проблем, РСПП и Минэкономики как часть карьеры…

Это всё немало, но, увы, против Набиуллиной может сыграть относительная неэффективность действий ЦБ в части работы с бизнесом, особенно с мелким и среднем.

В процессе санации банковской системы интересы именно этой части экономики были учтены в наименьшей степени. Сумеет ли Набиуллина переломить свой привычный образ действий, перейдя на позицию в Правительство? Это неочевидно, а скатывания экономики к ещё большему развитию монопольного госкапитализма никто сейчас не хотел бы.

Мы полагаем, что Набиуллина имеет более слабые шансы на премьерство, чем Матвиенко, но если она получит этот пост – то не будет техническим премьером, а проработает в этой должности достаточно долго и повлияет на экономическую политику Правительства радикальным образом. И не факт, что в лучшую сторону.

Ольга Голодец

Если бы Ольга Юрьевна не курировала бы именно "социальный блок", её шансы стать премьером были бы максимальны. Так же против неё играет прошлая аффилированность с Собяниным, которого в последнее время так же неоднократно называли в качестве одного из кандидатов в Премьеры на замену Медведеву.

Но сейчас стране нужна, прежде всего, активизация экономики, а социальная сфера в последние годы представляется политическому руководству страны второстепенной.

Тем не менее, на её стороне – её действующий пост. Если исходить из политической и практической необходимости плавной смены всего состава Правительства РФ без остановки всей работы на несколько месяцев, то Голодец здесь - лучший кандидат.

Она вполне способна сохранять контакт с действующей командой и шаг за шагом осуществлять её осмысленную и несуетную ротацию.

Если политическим выбором руководства страны станет плавная модернизация, вместо быстрой революции – Ольга Голодец – идеальный кандидат на пост Премьера.

Тёмные лошадки

Есть и те женщины-политики, чья кандидатура не является очевидной… но, тем не менее, чье пришествие в Правительство, при ближайшим рассмотрении оказывается достаточно вероятным.

Ольга Дергунова

Имеет относительно свежий опыт работы и в бизнесе и в Правительстве. Ушла в отставку, по неофициальной версии, в связи с длительным конфликтом по поводу подготовки приватизации госимущества, которое, говоря прямо, тщательно пытаются распродать по заниженным ценам. На наш взгляд, Дергунова вполне эффективно противодействовала этим попыткам, за что и поплатилась.

Приход Дергуновой на пост Председателя правительства означал бы, по ряду оценок, весьма эффективный поворот его экономической стратегии и очевидное избавление от наиболее одиозных его фигур. Или, как минимум, существенное ослабление их веса.

Вопрос о лояльности самой Дергуновой руководству страны при этом, конечно же не стоит, а сама она является очень хорошей рекламой тому, чего может достигнуть в нашей стране волевая, целеустремлённая и хорошо образованная женщина.

Несмотря на то, что формально она сейчас находится вне российского политикума, но вопрос о её возвращении легко решаем.

Оксана Дмитриева

Оксана Генриховна имеет очень хороший практический опыт именно в связи с экономическими вопросами, например как автор первой версии Бюджетного Кодекса. Её опыт в Правительстве так же может оказаться полезен в части понимания административных процессов, а вопрос её вписывания в путинскую команду – чисто технический. После, скажем прямо, кидка со стороны руководства Справедливой России и в её отношении и в отношении её мужа Ивана Грачёва остаётся только удивляться, почему эта яркая пара до сих пор не находится в рядах правящей группировки

Квалифицированные профессионалы в своей узкой области, делом доказавшие, что в самостоятельном партийном строительстве они не представляют какой-то угрозы той же Единой России – это идеальные кандидаты на рекрутирование в Систему. Тем более, что как и с любыми подобными им профессионалами лучшим мотиватором к хорошей работе для них могла бы оказаться возможность профессиональной самореализации. Ею бы обеспечивалась и личная лояльность.

Оксана Дмитриева могла бы стать достаточно хорошим Председателем Правительства, но вопрос о том, насколько это реалистичный сценарий именно в ближайшие месяцы остаётся тёмным.

Безо всяких шансов

Те, кто на слуху, но всерьёз не рассматриваются

Анастасия Поклонская

Фигура в настоящее время – медийная, а не административная. Обсуждать её карьерный рост в ближайшие годы можно только в шутку. Поэтому мы просто отметим её как едва ли не самую громко звучащую в последние месяцы женщину-политика, качественно отвлекающую население от реальной политики ко всякой, вежливо скажем, фигне и закроем этот вопрос.

Людмила Нарусова

Минимальный опыт руководящей деятельности (руководство комитетом в ГД не сравнить с руководством даже отдельно взятой областью), откровенно демобилизующие русских избирателей взгляды – как бы не относитьсяофициально к лозунгу "Россия для русских", который член общественного совета Российского Еврейского Конгресса Нарусова просила проверить на законность Генпрокуратуру, не ызывает сомнений, что эта фигура скорее отпугнёт от Путина и так активный его электорат, чем привлечёт потенциальный. В конце концов Нарусову очень многие, кто о ней слышал, просто не любят, а никаких видимых заслуг и достижений избиратель у неё не видит.

Мы упомянули её, так как она, всё же, одна из немногих женщин на современной системной политической арене, обладающей прочными административными позициями.

Елена Мизулина и Ирина Яровая

Специализация этих известных политиков - роль громоотвода, притягивающего на себя народную неприязнь к власти в связи со всякого рода непопулярными законодательными инициативами. Она не оставляет им никаких шансов на переход в другое амплуа. Обе дамы обладают серьёзным антирейтингом и, кажется, не имеют никаких значительных компетенций в сфере экономики. Ставить их на должность Председателя Правительства, пожалуй, можно только в рамках саботажа.

Чего точно не будет и даже не рассматривается

Несмотря на проведённую нами аналогию с Хиллари Клинтон, есть одно принципиальное отличие. Для России не актуальна повестка дня радикального феминизма в западном стиле. Именно поэтому, слово "Премьерка" в заголовке статьи иронически взято в кавычки. Здесь не будет внедрения искусственных феминитивов в публичную лексику и прочей бессмысленной формальной политкорректности.

Итог

Все перечисленные выше дамы, при всех своих достоинствах и недостатках являются лучшей рекламой российского подхода к правам и возможностям женщин.

Волевые, социально успешные, сделавшие себя сами. Своим присутствием на политсцене они дают понять:

Для России, безусловно, настало время для более активного выдвижения женщин в политику.

Не будем исключать, что эта потребность реализуется в ближайшие месяцы именно в связи с ближайшими президентскими выборами. А кто в эту воду зайдёт – вряд ли, потом, захочет выходить…