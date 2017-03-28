 

Фонд виолончелиста Ролдугина получит из бюджета 5,6 млрд рублей

Фонд «Талант и успех», принадлежащий виолончелисту Сергею Ролдугину, которого не без оснований считают близким другом президента РФ Владимира Путина, получит из федерального бюджета 5,6 миллиарда рублей. Минобразования и науки подготовило соответствующий проект постановления правительства, сообщает РБК.

По информации издания, фонд Ролдугина больше не сможет самостоятельно указывать сумму субсидий в заявках, а устанавливать их размер теперь будет правительство. Кроме того, «Талант и успех» должен будет отчитываться о расходе средств и возвращать в бюджет неиспользованные финансы.

Напомним читателям, что музыкант Сергей Ролдугин считается близким другом президента Владимира Путина. В прошлом году имя музыканта всплыло в так называемом «панамском досье»: некоторые СМИ утверждали, что через офшорные фирмы, зарегистрированные на имя Ролдугина, прошло несколько миллиардов долларов. Эта информация явилась основой для утверждения, что виолончелист выступил в роли «кошелька» для президента РФ или его окружения.

АПН следит за развитием событий.

теги: Коррупция Владимир Путин
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