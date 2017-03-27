Порошенко решил продать «Украину»

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ продать недостроенный военный крейсер «Украина», сообщает украинское издание «НикВести». Это громкое заявление чиновник сделал во время выступления на митинге работников Судостроительного завода в городе Николаеве, во время которого сотрудники предприятия требовали выплат многомесячных долгов по зарплате.





«У нас в порту стоит современный крейсер «Украина», есть указ президента о его продаже. Если снять с него вооружение и продать крейсер то хватит всем на выплату зарплат, даже еще и останется на три раза по столько же. Этот крейсер, его турбины и вооружение востребованы и легко будут проданы», – заявил чиновник на митинге, отвечая на вопрос о долгах по зарплате.





Напомним читателям, что недостроенный крейсер «Украина», относящийся к проекту 1164 «Атлант», так и не был до конца достроен из-за плохого финансирования. Он уже многие годы находится на территории Николаевского судостроительного завода, постепенно ржавея и разваливаясь.





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