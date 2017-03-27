ЦБ выступил за доступ посредников к продажам электронного ОСАГО

МОСКВА. Центробанк выступил за допуск посредников и агрегаторов к продаже электронного ОСАГО.

До этого для данной сферы деятельности существовал законодательный запрет.

Однако, после ввода в действие с 1 января обязательной онлайн-продажи полисов ОСАГО, обнаружилось, что страховые компании, по сути дела, саботируют процесс. Их сайты постоянно "ломаются", позволяя страховщикам отчитываться перед ЦБ о том, что онлайн-продажи полисов идут, но, в то же время, отсекают потребителя от услуги.

Очевидно, что та задача, которая ставилась при принятии норматива об онлайн-продажах ОСАГО не выполнена, поэтому страховщикам не следовало бы ожидать, что установленное в их пользу ограничение будет отменено.

