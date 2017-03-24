Болезнь похитительства

На «Газета.ру» вышло интересное интервью с лидером болгарских националистов Красимиром Каракачановым, на родине по популярности обошедшим лидера «Атаки» Волена Сидерова. Так вот, комментируя отношения Болгарии и России, Каракачанов говорит следующее: «Я также верю, что Россия должна занимать место в общеевропейской христианской семье. Ваша страна, в общем-то, всегда к этому и стремилась. Россия должна быть нашим партнером, партнером НАТО и ЕС». Казалось бы, Каракачанов светится дружелюбием к России, но это опасная западня, причем расставляемая ориентирующимися на Россию болгарскими, сербскими, венгерскими, греческими и словацкими националистами, желающими видеть более активное участие России в европейской политике, совершенно бессознательно.

За призывом «быть партнером» скрывается призыв к России выполнить в восточноевропейской части Великого Лимитрофа (по Вадиму Цымбургскому – цивилизационно пограничных территориях, окаймляющих монолит русского Острова) ту роль, которая ранее возлагалась на Запад, но им в силу естественных причин выполнена так и не была. ЕС годами неудержимо расширялся на Восток, и рано или поздно вопрос: «А зачем мы объединялись с этими людьми, экономически отсталыми и цивилизационно от нас далёкими? Чтобы их кормить? Ну уж нет». В ближайшее время стратегия на сбрасывание издержек на восточноевропейских партнеров для Западной Европы, испытывающей колоссальный напор внешнего Юга, станет основной. Вот и думают теперь болгары с греками, как уговорить Россию на роль гаранта их стабильности.

Это не означает, что Россия должна бить по протянутым к ней рукам, тем паче, что среди восточных европейцев велика доля тех, кто искренне считает нашу страну носительницей истинно европейских начал. Важно, чтобы это сотрудничество было как можно более равноправным и не превратилось в кормление режимов, демонстрирующих свою марионеточную привязанность, но по одному щелчку Запада готовых переметнуться на сторону «истинной» романо-германской Европы. Которой Восточная Европа по большому счёту будет нужна лишь как буфер против России, который стоит лишь слегка подкармливать, чтобы совсем не развалился.

Зацикленность на Европе для России губительна. Начиная с Петра I, мы постоянно делали попытки овладения европейскими территориями, чаще всего захватывая контроль над «ненастоящей» Европой - Восточной, и лишь изредка забрасывая десанты в настоящую – Западную (петровские войска в Гольштейне, Суворов в Италии и Швейцарии, казаки в Париже, Красная Армия под Берлином). Но участвуя в европейских играх, мы забывали о настоящей России – к зауральским территориям у нас издавна колониальное отношение. Но Сибирь – это не колония Москвы, а сердце России, а Москва всего лишь мегаполис-переросток на западной периферии страны. Стремление политически, а затем и экономически и инфраструктурно захватить Европу для нас оборачивалось конфликтами с Западной Европой и захирением собственных территорий.

Самое поразительное, что некоторые русские националисты из числа великодержавников повторяют эту ошибку. При этом, желая обрести контроль над совершенно чуждой нам Прибалтикой, они проводят линию, которая в итоге способна вызвать такие же последствия, как и план нацдемов-регионалистов по внедрению в Европу «локальными сообществами». Якобы только так мы обретём счастье и процветание. Между тем иной роли для России в Европе (даже со стороны местных националистов), кроме как жертвенного бастиона против китайской и исламской экспансий и источника дешевых энергоресурсов, предложить не способны. С процветанием это как-то не особо вяжется – именно в роли тарана Европы в борьбе с иными цивилизационными платформами мы обрекаем себя на гипертрофированный милитаризм и борьбу за выживание. В то время как географическое положение страны является отнюдь не проблемой русского народа, а ключом к его процветанию.

Доказывать европейцам, что мы такие же европейцы, имея в качестве бэкграунда Золотой век русской культуры, как-то глупо. Пусть лучше немцы с французами докажут, что они не азиаты. Основная претензия, которая предъявляется противниками существующего российского режима, заключается в экономическом отставании от Запада. Но рецепты, которые советует оппозиция, способны привести не к излечению от сущих проблем, а к появлению новых.

Инфраструктурное развитие Сибири и Дальнего Востока, перенос за Урал государственного центра, выстраивание демографических, культурных и экономических преград китайской экспансии на дальневосточных землях, переваривание враждебных проектов, способных переломить Россию пополам в районе Поволжья (для этого достаточно лишь ликвидировать «оренбургский коридор»), рассмотрение среднеазиатских тюркских государств не как источника замещающей иммиграции, а как барьера для радикального исламизма – вот пункты, которые должны войти в программу любой ответственной политической силы, осознающей, что сила России в устойчивости русских, составляющих стержень «островной цивилизации». Вообще, это парадоксально ненормальная ситуация, когда на 80% территории страны у нас живет лишь 32% населения.

«Вот вы опять про «особый путь», скажет скептик. Да, но такой путь имеет географическое обоснование и не является чем-то уникальным. Что такое Япония – лучше задать ответный вопрос. Это отдельная цивилизация со своей религией, культурой, языком и письменностью, занимающая островной характер и игравшая в те же игры с Китаем, что и мы – с Европой. Но если для японского архипелага естественными границами являются морские воды, то для нас эту роль выполняет Великий Лимитроф – цепочка стран и народов, совмещающих признаки русской и иных пограничных цивилизаций. По сути это и есть, как верно указывал Цымбургский, подлинной Евразией, заключающей сравнительно монолитную Россию в островное положение. Не поглощать Лимитроф, откармливая его, а не допускать появления в его составе враждебных России проектов – примерно такова должна быть стратегия на общение с Восточной Европой, Закавказьем и Средней Азией.

У нас столетиями подобный взгляд на Россию не был принят. К катастрофе, впрочем, это не привело – русский народ жив и контролирует существенный участок суши, ведя бои за островной шельф (Донбасс). Но периодически происходил угон русской витальной силы во имя амбициозных имперских строек, в ходе которых элиты стремились слить Россию с Европой. Сейчас русским как никогда чужд такой взгляд на мир, и поэтому попытки возродить идейные концепции, оправдывающие советские границы, но при этом обозначить их как «русские национальные», смотрятся особенно глупо.