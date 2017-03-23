В Киеве застрелен беглый экс-депутат Госдумы Вороненков
- 23.03.2017, 15:45,
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Сегодня в Киеве застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Несколько месяцев назад чиновник сбежал с супругой на Украину
и выступил с резкой критикой российских властей.
Многочисленные СМИ сообщили о том, что Вороненков был убит в самом центре Киева возле отеля Премьер-палас днем 23 марта.
Напомним читателям, что Денис Вороненков был депутатом Госдумы в 2011-2016 годах. Ему не удалось переизбраться в российский парламент, после чего он уехал на Украину и стал выступать с критиков властей РФ. Известно также, что у него были множественные конфликты с высокопоставленными российскими силовиками. В России в отношении него было возбуждено уголовное дело.
АПН следит за развитием событий.