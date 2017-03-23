 

В Киеве застрелен беглый экс-депутат Госдумы Вороненков

Сегодня в Киеве застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Несколько месяцев назад чиновник сбежал с супругой на Украину и выступил с резкой критикой российских властей.

Многочисленные СМИ сообщили о том, что Вороненков был убит в самом центре Киева возле отеля Премьер-палас днем 23 марта.

Напомним читателям, что Денис Вороненков был депутатом Госдумы в 2011-2016 годах. Ему не удалось переизбраться в российский парламент, после чего он уехал на Украину и стал выступать с критиков властей РФ. Известно также, что у него были множественные конфликты с высокопоставленными российскими силовиками. В России в отношении него было возбуждено уголовное дело.

АПН следит за развитием событий.
 
теги: Украина Криминал
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