В Киеве застрелен беглый экс-депутат Госдумы Вороненков

Сегодня в Киеве застрелен бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Несколько месяцев назад чиновник сбежал с супругой на Украину и выступил с резкой критикой российских властей.





Многочисленные СМИ сообщили о том, что Вороненков был убит в самом центре Киева возле отеля Премьер-палас днем 23 марта.





Напомним читателям, что Денис Вороненков был депутатом Госдумы в 2011-2016 годах. Ему не удалось переизбраться в российский парламент, после чего он уехал на Украину и стал выступать с критиков властей РФ. Известно также, что у него были множественные конфликты с высокопоставленными российскими силовиками. В России в отношении него было возбуждено уголовное дело.





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