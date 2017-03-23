 

В столице могут возродить вытрезвители

Два дня назад в Мосгордуме прошел круглый стол: «Возвращение вытрезвителей: шаг назад или шаг вперед?» С предложением восстановить в столице систему вытрезвителей выступил президент Московской торгово-промышленной палаты, член комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Владимир Платонов. 

По его словам, эти меры позволят оказать помощь человеку, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, а также обезопасить медиков от конфликтных ситуаций. 

«Если человек находится в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, полиция вызывает "скорую", которая доставляет гражданина в ближайшее медучреждение. В большинстве случаев такие люди ведут себя неадекватно, и медицинские учреждения становятся дополнительной конфликтной зоной, зоной напряжения», - заявил чиновник. 

АПН следит за развитием событий и считает, что принятие этих мер создаст очередное безграничное поле деятельности для повышения доходов правоохранителей и градочиновничества.
 
теги: Москва
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