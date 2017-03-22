Встречи депутатов с избирателями приравнены к митингам
- 22.03.2017, 13:10,
- Новости
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Мосгорсуд постановил признать законным решение приравнивать встречи муниципальных депутатов и депутатов городского парламента с избирателями к митингам, сообщает агентство «Новости».
По новым правилам для проведения встреч депутаты будут обязаны получать разрешения местных властей.
Напомним читателям, что в конце декабря 2016 года Московская городская дума обязала своих депутатов получать разрешение от органов власти для встреч с гражданами и избирателями. Соответствующие изменения были внесены в законы «О статусе депутата МГД» и «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
АПН следит за развитием событий.